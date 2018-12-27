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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 434435436437
Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 11:32

Уже можно сказать что прошёл новый метод оплаты в 100 000$.
Схема простая, но интересная.
Сам не ожидал.
Зображення
Востаннє редагувалось akurt в Пон 16 вер, 2019 13:17, всього редагувалось 1 раз.
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).
akurt
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 11:44

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  akurt написав:Сам не ожидал.
есть же умнее люди
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.https://send.monobank.com.ua/FpjJUyBU?amount=666&text=
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 13:34

Эх, нелегкая это работа - меблировать квартирку в 90 квадратов...
Вся сантехника - Grohe, в квартире 2 санузла, в душевых кабинах - на полу "трапики", никаких поддонов. Три кондиционера Mitsubishi, вытяжка+варочная поверхность+электродуховка - Siemens. Электрожалюзи (наружные) на всех окнах. Два балкона. Плавательный бассейн - 25 метров в длину. Сауна в этаже минус 1 и там же тренажерный зал.

Заехали в фирменный магазин приличной мебельной фабрики Istikbal.
https://www.istikbal.com.tr/en/dining-r ... ning-rooms
Ориентир цен:
- генеральная уборка в квартире после сдачи квартиры строителями (я провел рукой по кафелю в кухне - на пальцах пыль строительная) ну и так далее - 350 лир или 1500 гривен.

- набор мебели в гостиную - 2 диван-кровати, 2 кресла и журнальный столик - 7 500 лир или 7500/5,72=1310 долларов или 1300х24,72=32 140 гривен.
- стол обеденный в студию - раскладывается - плюс 4 стула плюс-минус 2 500 лир или 437 долларов.
- двуспалки еще не смотрели, холодильники и ковры тоже еще не смотрели.

В новую квартиру:
Заключение договора и открытие лицевого счета с установкой водомера - 600 лир или 2600 гривен.
То же - электроэнергия - с установкой трехзонного электронного счетчика (день-вечер-ночь) - 250 лир или 1075 гривен.
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).
akurt
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 14:13

  akurt написав:Эх, нелегкая это работа - меблировать квартирку в 90 квадратов...
Вся сантехника - Grohe, в квартире 2 санузла, в душевых кабинах - на полу "трапики", никаких поддонов. Три кондиционера Mitsubishi, вытяжка+варочная поверхность+электродуховка - Siemens. Электрожалюзи (наружные) на всех окнах. Два балкона. Плавательный бассейн - 25 метров в длину. Сауна в этаже минус 1 и там же тренажерный зал.

Заехали в фирменный магазин приличной мебельной фабрики Istikbal.
https://www.istikbal.com.tr/en/dining-r ... ning-rooms
Ориентир цен:
- генеральная уборка в квартире после сдачи квартиры строителями (я провел рукой по кафелю в кухне - на пальцах пыль строительная) ну и так далее - 350 лир или 1500 гривен.

- набор мебели в гостиную - 2 диван-кровати, 2 кресла и журнальный столик - 7 500 лир или 7500/5,72=1310 долларов или 1300х24,72=32 140 гривен.
- стол обеденный в студию - раскладывается - плюс 4 стула плюс-минус 2 500 лир или 437 долларов.
- двуспалки еще не смотрели, холодильники и ковры тоже еще не смотрели.

В новую квартиру:
Заключение договора и открытие лицевого счета с установкой водомера - 600 лир или 2600 гривен.
То же - электроэнергия - с установкой трехзонного электронного счетчика (день-вечер-ночь) - 250 лир или 1075 гривен.


Поздравляю!
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 14:24

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  akurt написав:Эх, нелегкая это работа - меблировать квартирку в 90 квадратов...

таки да...
мої вітання!
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 15:02

ОГЛЯД НОВОБУДОВ МІКРОРАЙОНУ "ХУРМА" В АНТАЛІЇ
(Hurma - назва мікрорайону району Konyaalti)

Безперечно, найбільш приємний мікрорайон Анталії для купівлі квартирки для себе, коханого, це розташований на півдні міста мікрорйон "Хурма". Старожили кажуть, що ще 15 років тому тут були самі фруктові сади: Помаранчі, Гранати, Хурма.
Реально екологічно чистий район. До моря від квартир - 1200-2000 метрів. Розвинута інфраструктура, чудове автобусне сполучення з будь-якою часткою міста.
Зображення
Частина цих садів зберіглася, але наступ людини триває та продовжується. З подивом та жахом я дивився, як після закінчення будівництва останнього комплексу досить дорогих будинків в мікрорайні "Сарису" - на виїзді на Кемер - восени було за пару днів знищено величезний гранатовий сад - соток 100. Реально було шкода... Сад був "нічий" але досить охайний із сотнями дерев гранатів (!!!); вже немає... Кажуть, що там будуть спортивні майданчики - прямо під горою...
Урбанізація... Місцева влада все ж таки намагається стримати цей процес - вчора мені показували ділянку землі десь в соток 30 - вона належить муніципалітету - її намагалися викупити під Парковку - Мерія не дала згоду і зробить там невеличкий парк.

Але на сьогодні я маю можливість у двох покинутих садах вільно та без обмежень рвати помаранчі (ще не стиглі) і гранати (на підході). А можу просто їх купувати у приватного власника - вони рвуть помаранчі прямо із свого дуже охайного саду і виставляють цілі гори на продаж - ціна 1 -2 ліри за 1 кг (4,30-8,60 гривень за кіло).
Як ви знаєте - ця гілка повна повідомлень від людей, які не мають ЖОДНОЇ реальної інформації, про те, що восени 2018 ринок нерухомості в Туреччині "впав", а народ корчиться від голоду.

Насправді він не зупинявся і розвивається. І ніхто не корчиться. Ситуація стабільна.

Хочу дати невеликий огляд того, де восени 2018 та приблизно в березні 2019 почали нові будівництва, вони не всі рівноцінні за розташуванням та по якості. З місць, які я покажу, особисто я вкладав би гроші тільки у 2 (два) або навіть тільки в 1 (один) об"єкт - просто там реально потужні та відомі забудовники. Якість гарантована.
Зображення

(текст буде - я втомився - цілий день був дуже зайнятий - треба поплавати у власному плавальному басейні. В Анталії +33).
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).
akurt
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