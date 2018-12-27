Додано: Пон 16 вер, 2019 15:02

не всі рівноцінні за розташуванням та по якості.

В АНТАЛІЇ(Hurma - назва мікрорайону району Konyaalti)Безперечно, найбільш приємний мікрорайон Анталії для купівлі квартиркице розташований на півдні міста мікрорйон "Хурма". Старожили кажуть, що ще 15 років тому тут були самі фруктові сади: Помаранчі, Гранати, Хурма.До моря від квартир - 1200-2000 метрів. Розвинута інфраструктура, чудове автобусне сполучення з будь-якою часткою міста.Частина цих садів зберіглася, але наступ людини триває та продовжується. З подивом та жахом я дивився, як після закінчення будівництва останнього комплексу досить дорогих будинків в мікрорайні "Сарису" - на виїзді на Кемер - восени було за пару днів знищено величезний гранатовий сад - соток 100. Реально було шкода... Сад був "нічий" але досить охайний із сотнями дерев гранатів (!!!); вже немає... Кажуть, що там будуть спортивні майданчики - прямо під горою...Урбанізація... Місцева влада все ж таки намагається стримати цей процес - вчора мені показували ділянку землі десь в соток 30 - вона належить муніципалітету - її намагалися викупити під Парковку - Мерія не дала згоду і зробить там невеличкий парк.Але на сьогодні я маю можливість у двох покинутих садах вільно та без обмежень рвати помаранчі (ще не стиглі) і гранати (на підході). А можу просто їх купувати у приватного власника - вони рвуть помаранчі прямо із свого дуже охайного саду і виставляють цілі гори на продаж - ціна 1 -2 ліри за 1 кг (4,30-8,60 гривень за кіло).Як ви знаєте - ця гілка повна повідомлень від людей, які не мають ЖОДНОЇ реальної інформації, про те, що восени 2018 ринок нерухомості в Туреччині "впав", а народ корчиться від голоду.Насправді він не зупинявся і розвивається. І ніхто не корчиться. Ситуація стабільна.Хочу дати невеликий огляд того, де восени 2018 та приблизно в березні 2019 почали нові будівництва, вониЗ місць, які я покажу, особисто я вкладав би гроші тільки у 2 (два) або навіть тільки в 1 (один) об"єкт - просто там реально потужні та відомі забудовники. Якість гарантована.(текст буде - я втомився - цілий день був дуже зайнятий - треба поплавати у власному плавальному басейні. В Анталії +33).