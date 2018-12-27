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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 435436437438
Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 08:38

  Мизантрóп написав:
  Понаехал написав:ПС дайте акурту селедки(с)

Баранина есть
Зображення

Баранина- это не то. Издревле на наших просторах болезным, душевно буйным и не состоятельным жертвовали селедку. Историю надо знать. :roll:
У акурта постоянно просматривается подсознательная тяга к селедке....
Понаехал
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 08:45

ОГЛЯД НОВОБУДОВ МІКРОРАЙОНУ "ХУРМА" В АНТАЛІЇ
(Hurma - назва мікрорайону району Konyaalti)

Частина друга.

х х х

На жаль не маю часу написати продовження - весь ранок робив фото та скидав іх Вайбером в Україну - дакани двох будівельних факультетів з інетерсом хочуть споглядати за технологіїю підготовки фундаменту під новий будинок від компанії AKG і це при "комсомольских темпах".

Але не сумуйте - я на бачу повідомлень заблокованого мною відомого та знаного фахівція із купівлі нерухомості у північній частині Італії - пана Frant - невеличке містечко поблизу найвідоміших гірськолижних курортів під назвою Soraga. Він купив там міні-готель.
Я гадаю, що він у мою відсутність гідно буде нести "марку" нашої гліки.
Кірм того із Махачкали відпустилои пана Понаехал.
Помацав до того ручками новобудови за МКАД (Москва) - це там як раз розстрілбювали 60 років тому українських писменників та священників - і готовий нести нам російську "пургу".
Не сумуйте без мене: ці пани наллють вам цілу купу лайна. По шию.
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 10:23

  akurt написав:
На жаль не маю часу написати продовження - весь ранок робив фото та скидав іх Вайбером в Україну - дакани двох будівельних факультетів з інетерсом хочуть споглядати за технологіїю підготовки фундаменту під новий будинок від компанії AKG і це при "комсомольских темпах".

Бедные студенты обучающиеся у таких деканов. Даже в мои совково-научные времена мы черпали знания из специализированных журналов, а не фото со стройки мало этажного дома
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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