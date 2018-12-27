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Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 17 вер, 2019 13:00
akurt написав:
Самый смак был в сентябре 2018 - в самом деле ВСЕ банки давали на год 28% годовых и доллар был 6,18 лиры.
Кто открыл депозит на год в сентябре 2018 - просто Ротшильдом стал.
А теперь реальность 1trl=0,28$ 29 сентября 2018. 1trl=0,18$ на 13 сентября 2019. Итог обесценивание в 35,7%. 28% отыграл депо. Окончательный результат: озолочение в твердой валюте составило минус 7,7%... Как-то так золотились люди что на их месте мне бы было обидно
И по Италии, те кто любят лыжи с лёгким сердцем предпочтут деревушке Soraga деревушку Livigno
Востаннє редагувалось stm
в Вів 17 вер, 2019 13:15, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 17 вер, 2019 13:01
flyman написав:
декани-покупани, дивляться щоб турки не накосячили їх прєлєсць, рієлторша в долі
Они не технадзоры, исправить и предупредить брак не смогут
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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