Додано: Вів 17 вер, 2019 13:58

А если предположить, что брака нет?

И что люди и темпам удивляются, и точному соблюдению технологии, и правильности всех действий, о чем только вчера со специалистами говорили?

Нет, ну я понимаю, что если с утра на этой ветке выкладывают фото убоя скота, разделывания внутренностей и прочей дряни, то я не удивляюсь.

Ещё приятно что целая когорта людей, с долгами по квартплате и по банковским картам, не покладая рук считают и считают на счётах проценты, долги и ошибки.

Мои.

Не свои.

Свои, к сожалению не считают.

Это очень приятно: я, не имеющий ни долгов, ни кредитных карт и финансовое состояние которого более, чем стабильное, заставляю в мозгу у людей - не всех конечно - шевелить извилинами.

Это реально здорово.

Вообще то это и есть цель этой ветки:

- выявить и показать всем человеков, которых и брать на работу нельзя и рядом с которыми лучше и самому по улицам не ходить, и детей предупредить.

- остальных - адекватных смелых и мужественных научить считать в «правильном направлении».

Естественно, первые бесятся.

Вторые - умел молчат и думают.

Это отлично!

"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).