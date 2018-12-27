RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 435436437438
Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 13:00

  akurt написав:Самый смак был в сентябре 2018 - в самом деле ВСЕ банки давали на год 28% годовых и доллар был 6,18 лиры.
Кто открыл депозит на год в сентябре 2018 - просто Ротшильдом стал.

А теперь реальность 1trl=0,28$ 29 сентября 2018. 1trl=0,18$ на 13 сентября 2019. Итог обесценивание в 35,7%. 28% отыграл депо. Окончательный результат: озолочение в твердой валюте составило минус 7,7%... Как-то так золотились люди что на их месте мне бы было обидно ;)
И по Италии, те кто любят лыжи с лёгким сердцем предпочтут деревушке Soraga деревушку Livigno ;)
Востаннє редагувалось stm в Вів 17 вер, 2019 13:15, всього редагувалось 1 раз.
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1956
З нами з: 04.03.15
Подякував: 55 раз.
Подякували: 310 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 13:01

  flyman написав:декани-покупани, дивляться щоб турки не накосячили їх прєлєсць, рієлторша в долі


Они не технадзоры, исправить и предупредить брак не смогут
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
Повідомлень: 1960
З нами з: 29.05.18
Подякував: 77 раз.
Подякували: 514 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 13:58

А если предположить, что брака нет?
И что люди и темпам удивляются, и точному соблюдению технологии, и правильности всех действий, о чем только вчера со специалистами говорили?
Нет, ну я понимаю, что если с утра на этой ветке выкладывают фото убоя скота, разделывания внутренностей и прочей дряни, то я не удивляюсь.
Ещё приятно что целая когорта людей, с долгами по квартплате и по банковским картам, не покладая рук считают и считают на счётах проценты, долги и ошибки.
Мои.
Не свои.
Свои, к сожалению не считают.
Это очень приятно: я, не имеющий ни долгов, ни кредитных карт и финансовое состояние которого более, чем стабильное, заставляю в мозгу у людей - не всех конечно - шевелить извилинами.
Это реально здорово.
Вообще то это и есть цель этой ветки:
- выявить и показать всем человеков, которых и брать на работу нельзя и рядом с которыми лучше и самому по улицам не ходить, и детей предупредить.
- остальных - адекватных смелых и мужественных научить считать в «правильном направлении».
Естественно, первые бесятся.
Вторые - умел молчат и думают.
Это отлично!
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3572
З нами з: 12.02.09
Подякував: 741 раз.
Подякували: 528 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 14:25

... від любові до ненависті - один крок! ©®™))))

  stm написав:
  akurt написав:Самый смак был в сентябре 2018 - в самом деле ВСЕ банки давали на год 28% годовых и доллар был 6,18 лиры.
Кто открыл депозит на год в сентябре 2018 - просто Ротшильдом стал.

А теперь реальность 1trl=0,28$ 29 сентября 2018. 1trl=0,18$ на 13 сентября 2019. Итог обесценивание в 35,7%. 28% отыграл депо. Окончательный результат: озолочение в твердой валюте составило минус 7,7%... Как-то так золотились люди что на их месте мне бы было обидно
И по Италии, те кто любят лыжи с лёгким сердцем предпочтут деревушке Soraga деревушку Livigno ;

... АЛЕ! - якщо ті ліри зняти по закінченні депо і НЕ міняти на доляри, а просто тратити у Туреччині на їжу/одяг і т. п. - то вийде зовсім не мінус ;)

... але ви продовжуйте :D - я читаю вас, як ніби-то колишню дружину п. Акурта :D
- ну вже так культурно, ви одне одного хочете......... - але нехай це буде недосказане! :wink: :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6902
З нами з: 19.10.15
Подякував: 462 раз.
Подякували: 473 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 15:24

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  stm написав:Итог обесценивание в 35,7%.
менее чем за год
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.https://send.monobank.com.ua/FpjJUyBU?amount=666&text=
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2939
З нами з: 03.12.14
Подякував: 395 раз.
Подякували: 401 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 435436437438
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 407, 408, 409
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 12:21
4085 368056
Переглянути останнє повідомлення
Вів 17 вер, 2019 10:06
Долярчик
Інвестуємо в нерухомість закордоном 1 ... 14, 15, 16
change_pm » Чет 27 гру, 2018 12:13
153 19026
Переглянути останнє повідомлення
Пон 16 вер, 2019 13:05
change_pm
Про нерухомість у Києві останнім часом 1, 2, 3, 4, 5
RealtyExpert » Пон 20 тра, 2019 17:04
45 6765
Переглянути останнє повідомлення
Чет 18 лип, 2019 09:57
RealtyExpert

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.