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Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 17 вер, 2019 13:00
akurt написав:
Самый смак был в сентябре 2018 - в самом деле ВСЕ банки давали на год 28% годовых и доллар был 6,18 лиры.
Кто открыл депозит на год в сентябре 2018 - просто Ротшильдом стал.
А теперь реальность 1trl=0,28$ 29 сентября 2018. 1trl=0,18$ на 13 сентября 2019. Итог обесценивание в 35,7%. 28% отыграл депо. Окончательный результат: озолочение в твердой валюте составило минус 7,7%... Как-то так золотились люди что на их месте мне бы было обидно
И по Италии, те кто любят лыжи с лёгким сердцем предпочтут деревушке Soraga деревушку Livigno
Востаннє редагувалось stm
в Вів 17 вер, 2019 13:15, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 17 вер, 2019 13:01
flyman написав:
декани-покупани, дивляться щоб турки не накосячили їх прєлєсць, рієлторша в долі
Они не технадзоры, исправить и предупредить брак не смогут
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Додано: Вів 17 вер, 2019 13:58
А если предположить, что брака нет?
И что люди и темпам удивляются, и точному соблюдению технологии, и правильности всех действий, о чем только вчера со специалистами говорили?
Нет, ну я понимаю, что если с утра на этой ветке выкладывают фото убоя скота, разделывания внутренностей и прочей дряни, то я не удивляюсь.
Ещё приятно что целая когорта людей, с долгами по квартплате и по банковским картам, не покладая рук считают и считают на счётах проценты, долги и ошибки.
Мои.
Не свои.
Свои, к сожалению не считают.
Это очень приятно: я, не имеющий ни долгов, ни кредитных карт и финансовое состояние которого более, чем стабильное, заставляю в мозгу у людей - не всех конечно - шевелить извилинами.
Это реально здорово.
Вообще то это и есть цель этой ветки:
- выявить и показать всем человеков, которых и брать на работу нельзя и рядом с которыми лучше и самому по улицам не ходить, и детей предупредить.
- остальных - адекватных смелых и мужественных научить считать в «правильном направлении».
Естественно, первые бесятся.
Вторые - умел молчат и думают.
Это отлично!
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).
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Додано: Вів 17 вер, 2019 14:25
stm написав: akurt написав:
Самый смак был в сентябре 2018 - в самом деле ВСЕ банки давали на год 28% годовых и доллар был 6,18 лиры.
Кто открыл депозит на год в сентябре 2018 - просто Ротшильдом стал.
А теперь реальность 1trl=0,28$ 29 сентября 2018. 1trl=0,18$ на 13 сентября 2019. Итог обесценивание в 35,7%. 28% отыграл депо. Окончательный результат: озолочение в твердой валюте составило минус 7,7%... Как-то так золотились люди что на их месте мне бы было обидно
И по Италии, те кто любят лыжи с лёгким сердцем предпочтут деревушке Soraga деревушку Livigno ;
... АЛЕ! - якщо ті ліри зняти по закінченні депо і НЕ міняти на доляри, а просто тратити у Туреччині на їжу/одяг і т. п. - то вийде зовсім не мінус
... але ви продовжуйте
- я читаю вас, як ніби-то колишню дружину п. Акурта
- ну вже так культурно, ви одне одного хочете......... - але нехай це буде недосказане!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Додано: Вів 17 вер, 2019 15:24
stm написав:
Итог обесценивание в 35,7%.
менее чем за год
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.https://send.monobank.com.ua/FpjJUyBU?amount=666&text=
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