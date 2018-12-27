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Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 17 вер, 2019 13:00
akurt написав:
Самый смак был в сентябре 2018 - в самом деле ВСЕ банки давали на год 28% годовых и доллар был 6,18 лиры.
Кто открыл депозит на год в сентябре 2018 - просто Ротшильдом стал.
А теперь реальность 1trl=0,28$ 29 сентября 2018. 1trl=0,18$ на 13 сентября 2019. Итог обесценивание в 35,7%. 28% отыграл депо. Окончательный результат: озолочение в твердой валюте составило минус 7,7%... Как-то так золотились люди что на их месте мне бы было обидно
И по Италии, те кто любят лыжи с лёгким сердцем предпочтут деревушке Soraga деревушку Livigno
Востаннє редагувалось stm
в Вів 17 вер, 2019 13:15, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 17 вер, 2019 13:01
flyman написав:
декани-покупани, дивляться щоб турки не накосячили їх прєлєсць, рієлторша в долі
Они не технадзоры, исправить и предупредить брак не смогут
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Додано: Вів 17 вер, 2019 13:58
А если предположить, что брака нет?
И что люди и темпам удивляются, и точному соблюдению технологии, и правильности всех действий, о чем только вчера со специалистами говорили?
Нет, ну я понимаю, что если с утра на этой ветке выкладывают фото убоя скота, разделывания внутренностей и прочей дряни, то я не удивляюсь.
Ещё приятно что целая когорта людей, с долгами по квартплате и по банковским картам, не покладая рук считают и считают на счётах проценты, долги и ошибки.
Мои.
Не свои.
Свои, к сожалению не считают.
Это очень приятно: я, не имеющий ни долгов, ни кредитных карт и финансовое состояние которого более, чем стабильное, заставляю в мозгу у людей - не всех конечно - шевелить извилинами.
Это реально здорово.
Вообще то это и есть цель этой ветки:
- выявить и показать всем человеков, которых и брать на работу нельзя и рядом с которыми лучше и самому по улицам не ходить, и детей предупредить.
- остальных - адекватных смелых и мужественных научить считать в «правильном направлении».
Естественно, первые бесятся.
Вторые - умел молчат и думают.
Это отлично!
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).
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Додано: Вів 17 вер, 2019 14:25
stm написав: akurt написав:
Самый смак был в сентябре 2018 - в самом деле ВСЕ банки давали на год 28% годовых и доллар был 6,18 лиры.
Кто открыл депозит на год в сентябре 2018 - просто Ротшильдом стал.
А теперь реальность 1trl=0,28$ 29 сентября 2018. 1trl=0,18$ на 13 сентября 2019. Итог обесценивание в 35,7%. 28% отыграл депо. Окончательный результат: озолочение в твердой валюте составило минус 7,7%... Как-то так золотились люди что на их месте мне бы было обидно
И по Италии, те кто любят лыжи с лёгким сердцем предпочтут деревушке Soraga деревушку Livigno ;
... АЛЕ! - якщо ті ліри зняти по закінченні депо і НЕ міняти на доляри, а просто тратити у Туреччині на їжу/одяг і т. п. - то вийде зовсім не мінус
... але ви продовжуйте
- я читаю вас, як ніби-то колишню дружину п. Акурта
- ну вже так культурно, ви одне одного хочете......... - але нехай це буде недосказане!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Додано: Вів 17 вер, 2019 15:24
stm написав:
Итог обесценивание в 35,7%.
менее чем за год...последний... что же потом?... точек для тупарей наставлено))
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.https://send.monobank.com.ua/FpjJUyBU?amount=666&text=
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Додано: Вів 17 вер, 2019 15:43
Мизантрóп написав: stm написав:
Итог обесценивание в 35,7%.
менее чем за год...последний... что же потом?... точек для тупарей наставлено))
А стоимость недвижимости и её содержание вот в Хурме как за год изменилась?
Похоже, шо до сего момента в грн копить оте 100Куе было интерестнее чем в лирах
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Вів 17 вер, 2019 16:52
akurt написав:
А если предположить, что брака нет?
И что люди и темпам удивляются, и точному соблюдению технологии, и правильности всех действий, о чем только вчера со специалистами говорили
Даже в намного более цивилизованных странах как Швеция или Германия такая служба заказчика есть.
Ей предъявляют законченные этапы работ, а как они сделаны это уже потом оценивается
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Додано: Вів 17 вер, 2019 17:29
Ну, слава Богу, модераторы почистили ветку существенно. От (удалено) - вы их видели и глупости читали.
Даже мой пост удалили - написанный за рулем на смартфоне - но я не в обиде - так и должно быть.
Записывайте в блокнот и не говорите, что вы не успели прочитать, потому что akurt'a заблокировали, ибо он исключительно всегда пишет правду. А правда - как известно - вещь ОЧЕНЬ колючая и ее больше всего НЕ любят, ибо многие ЖИВУТ ВО ЛЖИ:
- квартира-трёшка - полый комплект мебели: двуспалка с шикарным матрацем, два диван-кровати, обеденный стол с ШЕСТЬЮ стульями (два диван-кровати в салон), диван-кровать в спальню мужа для приема жены, обеденный стол и 6 стульев - стартовая цена 17 000 лир. С учетом моей помощи и скидки - 14 000 лир. Доставка на пятницу - бесплатно и занос в квартиру - бесплатно. Монтаж и установка бесплатно.
Итого почти полный комплект мебели в квартиру-трешку - 14 000 лир или примерно 58 800 гривен. Заблокированный Долярчик нервно курит в сторонке.
- холодильник Samsung и стиралка - холодильник шириной 79 см (СЕМЬДЕСЯТ ДЕВЯТЬ) под уже установленную мебель в кухне - 7 000 лир. Скидка ради меня 10%.
- страхование квартиры площадью брутто 90 квадратов - 99 лир (примерно 400 гривен на 1 год).
- подключение водоснабжения - 560 лир (включая водомеры и монтаж).
- оформление Договора и подключение электроснабжения для НОВОГО клиента с учетом установки электросчетчика - 150 лир или примерно 600 гривен.
- монтаж труб газоснабжения по квартире с выводом к газовой печке и на балкон, где установлен двухконтурный газовый котел, замаскированный мебельным коробом под просто что-то навесное - 600 лир ли примерно 2500 гривен (оплата за эту услугу - застройщику).
- вызов газового эксперта с полной видеозаписью его работы и подтверждение проекта газоснабжения - 500 лир или примерно 2100 гривен.
Полный комплект белья для кроватей - сатин (!!!)- 2 комплекта белья на двуспалку, 4 подушки, 2 одеяла - синтапон - кажется - 1770 лир.
Уборка квартиры после строителей - 350 лир или примерно 1300 гривен.
Забавный диалог:
- Муж, сколько у тебя заняло оформление договора, прием и оплата услуг водоснабжения.
- 10 минут. 560 лир.
- Муж, сколько у тебя заняло оформление договора, прием и оплата услуг электроснабжения?
- 6 минут. 150 лир.
- Вот ты себе представляешь, чтобы ты приехал в наш РЭС и был принят хотя бы через 3 часа?
- Не представляю...
- Вот и я так подумала...
х х х
Я ЕЩЕ не покупал себе квартиру-трёшку. У меня другие планы.
Это всё - для приятелей.
Обещали виски.
Ну, грех не попробовать виски...
Чуть не забыл: на этаже 4 квартиры, 2 из них выкупила семья врачей из Лондона.
Ну, в Лондоне живут люди бедные, им не с руки покупать во Львове, Киеве или в Днепре бетонные параллелепипеды по 1 000 долларов квадрат.
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).
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