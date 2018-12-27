Додано: Вів 17 вер, 2019 17:29

Ну, слава Богу, модераторы почистили ветку существенно. От (удалено) - вы их видели и глупости читали.

Даже мой пост удалили - написанный за рулем на смартфоне - но я не в обиде - так и должно быть.



Записывайте в блокнот и не говорите, что вы не успели прочитать, потому что akurt'a заблокировали, ибо он исключительно всегда пишет правду. А правда - как известно - вещь ОЧЕНЬ колючая и ее больше всего НЕ любят, ибо многие ЖИВУТ ВО ЛЖИ:

- квартира-трёшка - полый комплект мебели: двуспалка с шикарным матрацем, два диван-кровати, обеденный стол с ШЕСТЬЮ стульями (два диван-кровати в салон), диван-кровать в спальню мужа для приема жены, обеденный стол и 6 стульев - стартовая цена 17 000 лир. С учетом моей помощи и скидки - 14 000 лир. Доставка на пятницу - бесплатно и занос в квартиру - бесплатно. Монтаж и установка бесплатно.

Итого почти полный комплект мебели в квартиру-трешку - 14 000 лир или примерно 58 800 гривен. Заблокированный Долярчик нервно курит в сторонке.



- холодильник Samsung и стиралка - холодильник шириной 79 см (СЕМЬДЕСЯТ ДЕВЯТЬ) под уже установленную мебель в кухне - 7 000 лир. Скидка ради меня 10%.

- страхование квартиры площадью брутто 90 квадратов - 99 лир ( примерно 400 гривен на 1 год).

- подключение водоснабжения - 560 лир (включая водомеры и монтаж).

- оформление Договора и подключение электроснабжения для НОВОГО клиента с учетом установки электросчетчика - 150 лир или примерно 600 гривен.

- монтаж труб газоснабжения по квартире с выводом к газовой печке и на балкон, где установлен двухконтурный газовый котел, замаскированный мебельным коробом под просто что-то навесное - 600 лир ли примерно 2500 гривен (оплата за эту услугу - застройщику).

- вызов газового эксперта с полной видеозаписью его работы и подтверждение проекта газоснабжения - 500 лир или примерно 2100 гривен.



Полный комплект белья для кроватей - сатин (!!!)- 2 комплекта белья на двуспалку, 4 подушки, 2 одеяла - синтапон - кажется - 1770 лир.

Уборка квартиры после строителей - 350 лир или примерно 1300 гривен.



Забавный диалог:

- Муж, сколько у тебя заняло оформление договора, прием и оплата услуг водоснабжения.

- 10 минут. 560 лир.

- Муж, сколько у тебя заняло оформление договора, прием и оплата услуг электроснабжения?

- 6 минут. 150 лир.

- Вот ты себе представляешь, чтобы ты приехал в наш РЭС и был принят хотя бы через 3 часа?

- Не представляю...

- Вот и я так подумала...



х х х



Я ЕЩЕ не покупал себе квартиру-трёшку. У меня другие планы.

Это всё - для приятелей.

Обещали виски.

Ну, грех не попробовать виски...

Чуть не забыл: на этаже 4 квартиры, 2 из них выкупила семья врачей из Лондона.

Ну, в Лондоне живут люди бедные, им не с руки покупать во Львове, Киеве или в Днепре бетонные параллелепипеды по 1 000 долларов квадрат.

"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).