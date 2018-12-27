akurt написав:Парнишка проснулся...
Буквы - и то ему не нравятся...
В Махачкале мои приятели хорошо приняли? Ничего не болит? Есть хорошие турецкие свечи: Прокто-гливенол. 16 лир упаковка. Это примерно 200 рублей РФ - не дорого. Дешевле, чем ваш недавний обед в Питере в столовке за 320 рублей с компотом из сухофруктов с Васильевского в граненном - забытом уже нами - советском стакане.
Могу купить по дружбе и бесплатно передать свечи самолетом в Москву. Квартирку рекомендуете купить форумчанам с Украины все также: однушку за МКАД? Или в Махачкале лучше и приятнее?
Удивительно глубокие познания в лечении задницы учетки akurt, замечаю я. Опыт однако имеет он.
Я не гей- мне ваши опытные советы не нужны. Приняли замечательно.
Для себя выбрал метро Парнас. Студии сейчас от 45к вечно зелёных. В кризис увидим по 30-32. Буду брать сразу 2. Хороший человечник под сдачу.
ПС Франт, я не увидел вообще нечего описанного в твоей подписи. Выпил с друзьями. К нам, украинцам, относятся хорошо.