Додано: Сер 18 вер, 2019 08:12

Голова- предмет темный и исследованию не подлежит!Мы все вместе узнали, что:- квартира человеку не нужна. Себе - нужна, а вот другому человеку - не нужна.- квартира нужна не для того, чтобы в ней жить. Она нужна для того, чтобы из нее уходить на работу.- квартира нужна не для того, чтобы в ней кушать. Человек не должен есть воообще. Потому особую ненависть вызывают: молоко, курица, йогурт, рыба, мясо, овощи, фрукты, вода, чай, кофе, хлеб. Им присваиваются прилагательные и произносится не иначе: молоко скисшее, курица поганая, рыба вонючая, йогурт гЫдомЫрнЫй, мясо дорогое, овощи подгнившие, фрукты заплесневевшие, вода гадкая, чай унихплохой, кофе противный, хлеб нищенский.- квартира не навевает мысли о сексе, мысли о сексе навевают периодически размещаемые здесь на ветке порнографические фото, которые регулярнее удаляются модераторами.- квартира у ДРУГОГО человек вызывает "калькуляторный зуд", цель которого - доказать то, что купленная самим зудящим квартира где-нибудь на задворках в 80 000 долларов в 2008 году и которая сегодня выставляет на продажу за 30 000 - вложение выгодное, а купленная кем-то в эти дни за 50 000 и продающаяся за 60 000 - вложение невероятно не выгодное.- квартира...(еще много интересного мы узнаем)Но нам некогда узнавать еще много интересного, мы радуемся тому, что люди живут, радуются жизни, смогли для себя заработать, купили, покупают и живут именно в Анталии.Эти люди добрые, они НЕ поливают друг друга грязью и гадостями, и они живут и рождают детей.Состоялся "первый звонок" вшколе в Анталии.Напомню, она работает уже ТРЕТИЙ год и работает под патронатом Консульства Украины в Анталии (Консул - пан Вячеслав Хоменко, один из моих лучших друзей).