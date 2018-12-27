Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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akurt написав:Парнишка проснулся... Буквы - и то ему не нравятся... В Махачкале мои приятели хорошо приняли? Ничего не болит? Есть хорошие турецкие свечи: Прокто-гливенол. 16 лир упаковка. Это примерно 200 рублей РФ - не дорого. Дешевле, чем ваш недавний обед в Питере в столовке за 320 рублей с компотом из сухофруктов с Васильевского в граненном - забытом уже нами - советском стакане. Могу купить по дружбе и бесплатно передать свечи самолетом в Москву. Квартирку рекомендуете купить форумчанам с Украины все также: однушку за МКАД? Или в Махачкале лучше и приятнее?
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Голова- предмет темный и исследованию не подлежит!
У нас замечательная ветка! Мы все вместе узнали, что: - квартира человеку не нужна. Себе - нужна, а вот другому человеку - не нужна. - квартира нужна не для того, чтобы в ней жить. Она нужна для того, чтобы из нее уходить на работу. - квартира нужна не для того, чтобы в ней кушать. Человек не должен есть воообще. Потому особую ненависть вызывают: молоко, курица, йогурт, рыба, мясо, овощи, фрукты, вода, чай, кофе, хлеб. Им присваиваются прилагательные и произносится не иначе: молоко скисшее, курица поганая, рыба вонючая, йогурт гЫдомЫрнЫй, мясо дорогое, овощи подгнившие, фрукты заплесневевшие, вода гадкая, чай унихплохой, кофе противный, хлеб нищенский. - квартира не навевает мысли о сексе, мысли о сексе навевают периодически размещаемые здесь на ветке порнографические фото, которые регулярнее удаляются модераторами. - квартира у ДРУГОГО человек вызывает "калькуляторный зуд", цель которого - доказать то, что купленная самим зудящим квартира где-нибудь на задворках в 80 000 долларов в 2008 году и которая сегодня выставляет на продажу за 30 000 - вложение выгодное, а купленная кем-то в эти дни за 50 000 и продающаяся за 60 000 - вложение невероятно не выгодное. - квартира... (еще много интересного мы узнаем) Но нам некогда узнавать еще много интересного, мы радуемся тому, что люди живут, радуются жизни, смогли для себя заработать, купили, покупают и живут именно в Анталии. Эти люди добрые, они НЕ поливают друг друга грязью и гадостями, и они живут и рождают детей. И детки идут в школу. Состоялся "первый звонок" в украинской школе в Анталии. Напомню, она работает уже ТРЕТИЙ год и работает под патронатом Консульства Украины в Анталии (Консул - пан Вячеслав Хоменко, один из моих лучших друзей).
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).
Не повезло Мизантропу в жизни. Совсем как-то плохо... Когда мальчика Колю, который болен гепатитом С, имеет все так желанные форумчанами Санитарные книжки, и в эти дни работает на расфасовке хлеба в Запорожье, посадили первый раз за грабеж с проникновением на три года, для меня было удивительно, что его не отправили в колонию куда-то, а оставили сидеть в Запорожье прямо в центре города. Оказывается, если ты наркоман и твой папа прораб, а мама держит магазин, то сидеть тебя оставляют поближе к родителям, чтобы им было удобнее подвозить бабло, сыровяленную колбасу и смартфон/планшет. У меня иногда ощущение, что периодически на этом форуме пишут люди именно из СИЗО.
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).