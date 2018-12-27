Додано: Сер 18 вер, 2019 12:31

Не повезло Мизантропу в жизни.

Совсем как-то плохо...

Когда мальчика Колю, который болен гепатитом С, имеет все так желанные форумчанами Санитарные книжки, и в эти дни работает на расфасовке хлеба в Запорожье, посадили первый раз за грабеж с проникновением на три года, для меня было удивительно, что его не отправили в колонию куда-то, а оставили сидеть в Запорожье прямо в центре города.

Оказывается, если ты наркоман и твой папа прораб, а мама держит магазин, то сидеть тебя оставляют поближе к родителям, чтобы им было удобнее подвозить бабло, сыровяленную колбасу и смартфон/планшет.

У меня иногда ощущение, что периодически на этом форуме пишут люди именно из СИЗО.

"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).