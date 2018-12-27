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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 437438439440>
Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 21:35

  akurt написав:Парнишка проснулся...
Буквы - и то ему не нравятся...
В Махачкале мои приятели хорошо приняли? Ничего не болит? Есть хорошие турецкие свечи: Прокто-гливенол. 16 лир упаковка. Это примерно 200 рублей РФ - не дорого. Дешевле, чем ваш недавний обед в Питере в столовке за 320 рублей с компотом из сухофруктов с Васильевского в граненном - забытом уже нами - советском стакане.
Могу купить по дружбе и бесплатно передать свечи самолетом в Москву. Квартирку рекомендуете купить форумчанам с Украины все также: однушку за МКАД? Или в Махачкале лучше и приятнее?

Удивительно глубокие познания в лечении задницы учетки akurt, замечаю я. Опыт однако имеет он. :mrgreen:
Я не гей- мне ваши опытные советы не нужны. Приняли замечательно.
Для себя выбрал метро Парнас. Студии сейчас от 45к вечно зелёных. В кризис увидим по 30-32. Буду брать сразу 2. Хороший человечник под сдачу.
ПС Франт, я не увидел вообще нечего описанного в твоей подписи. Выпил с друзьями. К нам, украинцам, относятся хорошо.
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 08:12

Голова- предмет темный и исследованию не подлежит!


У нас замечательная ветка!
Мы все вместе узнали, что:
- квартира человеку не нужна. Себе - нужна, а вот другому человеку - не нужна.
- квартира нужна не для того, чтобы в ней жить. Она нужна для того, чтобы из нее уходить на работу.
- квартира нужна не для того, чтобы в ней кушать. Человек не должен есть воообще. Потому особую ненависть вызывают: молоко, курица, йогурт, рыба, мясо, овощи, фрукты, вода, чай, кофе, хлеб. Им присваиваются прилагательные и произносится не иначе: молоко скисшее, курица поганая, рыба вонючая, йогурт гЫдомЫрнЫй, мясо дорогое, овощи подгнившие, фрукты заплесневевшие, вода гадкая, чай унихплохой, кофе противный, хлеб нищенский.
- квартира не навевает мысли о сексе, мысли о сексе навевают периодически размещаемые здесь на ветке порнографические фото, которые регулярнее удаляются модераторами.
- квартира у ДРУГОГО человек вызывает "калькуляторный зуд", цель которого - доказать то, что купленная самим зудящим квартира где-нибудь на задворках в 80 000 долларов в 2008 году и которая сегодня выставляет на продажу за 30 000 - вложение выгодное, а купленная кем-то в эти дни за 50 000 и продающаяся за 60 000 - вложение невероятно не выгодное.
- квартира...
(еще много интересного мы узнаем)
Но нам некогда узнавать еще много интересного, мы радуемся тому, что люди живут, радуются жизни, смогли для себя заработать, купили, покупают и живут именно в Анталии.
Эти люди добрые, они НЕ поливают друг друга грязью и гадостями, и они живут и рождают детей.
И детки идут в школу.
Состоялся "первый звонок" в украинской школе в Анталии.
Напомню, она работает уже ТРЕТИЙ год и работает под патронатом Консульства Украины в Анталии (Консул - пан Вячеслав Хоменко, один из моих лучших друзей).
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"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 09:54

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  akurt написав:Голова- предмет темный и исследованию не подлежит!

В человеке всё должно быть прекрасно: и биполярное расстройство личности,и чувство тревоги,и депрессия,и шизофрения.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.https://send.monobank.com.ua/FpjJUyBU?amount=666&text=
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 12:31

Не повезло Мизантропу в жизни.
Совсем как-то плохо...
Когда мальчика Колю, который болен гепатитом С, имеет все так желанные форумчанами Санитарные книжки, и в эти дни работает на расфасовке хлеба в Запорожье, посадили первый раз за грабеж с проникновением на три года, для меня было удивительно, что его не отправили в колонию куда-то, а оставили сидеть в Запорожье прямо в центре города.
Оказывается, если ты наркоман и твой папа прораб, а мама держит магазин, то сидеть тебя оставляют поближе к родителям, чтобы им было удобнее подвозить бабло, сыровяленную колбасу и смартфон/планшет.
У меня иногда ощущение, что периодически на этом форуме пишут люди именно из СИЗО.
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 13:08

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Дайте акурту селедки. :)
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 13:13

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  akurt написав:У меня иногда ощущение, что периодически на этом форуме пишут люди именно из СИЗО.
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Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.https://send.monobank.com.ua/FpjJUyBU?amount=666&text=
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 14:14

Сводка с полей недивжимости:
- на строительной площадке НОВОГО комплекса Premium от AKGgroup сделали необычную разметку: выставили бордюрами расположение будущих корпусов (всего 12 малоэтажных зданий). Очень интересно посмотреть на будущее...
- в этом комплексе будет 150 квартир - по состоянию на 12-00 в комплексе продано 20 (двадцать) квартир - это на этапе фундамента. Срок ввода в эксплуатацию - июль 2021. Глупые люди: берут и вкладываются в котлован. Нет, чтобы купить уютную квартиру в Василькове под Киевом. Ну или как советовали выше - за пределами МКАД.
- вчера в 17-00 мы успели оформить Договор на водоснабжение, в 16-59 прошел платеж - сегодня в 9-00 уже стояли водомеры и в квартире была вода. Я проверил водомер - все "нули". Была забавная ситуация: мы реально не успевали к закрытию офиса, но сотрудник нас подождал. Я сжал в кулак купюру в 20 лир и как бы так "незаметно" бросил ему на рабочий стол в уголок. Он ее схватил - вернул мне со словами, что ничего не нужно, никакой благодарности. Было стыдно. Мне.
Зображення
Дом новый уже живут 2 семьи - наш водомер третий. Вчера завезли мебель еще в 2 квартиры. На этаже 4 квартиры, этажей 5.
- Оформление электроэнергии - офис работал до 17-45, мы прибыли в 17-20. Все оформили, что интересно, в 18-35 мне на телефон пришла СМС-ка, что заказ на подключение принят, в течение 24 часов в квартире будет электроэнергия.

Мне как всегда везет на встречи с хорошими людьми: иду к авто - тут Порш Кайен и с украинскими номерами - парень за рулем - я помахал рукой - остановился и опустил стекло - я говорю: "Привет украинцам от украинцев!"
- Привет! Круто! Вы в каком микрорайоне живете?
- Хурма!
- А я в Лимане. Я из Донецка - убежал в Киев - пожил пару лет и понял, что надо жить в Анталии!
- Только никому об этом не рассказывайте!

Обменялись телефонами...

Обзор цен вторичного рынка - интересно то, что дому рядом с моим лет 8-10. И квартиры небольшие:
- "1+1" - 240 000 лир
- "2+1" - 400 000 лир (площадь квартиры 60 кв. м)
- "Дублекс" (двухуровневая) площадь не знаю, обычно 120 кв.м. - 560 000 лир.
Комплекс не новый, 3 корпуса 7 подъездов. Не рекомендую.
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Востаннє редагувалось akurt в Сер 18 вер, 2019 14:30, всього редагувалось 1 раз.
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 14:25

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  akurt написав:иду к авто - тут Порш Кайен и с украинскими номерами - парень за рулем - я помахал рукой
нашим привет!
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Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.https://send.monobank.com.ua/FpjJUyBU?amount=666&text=
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 14:32

Сьогодні на гілці на цілодобовому чергуванні Мизантроп: я його повідомлення не бачу - не люблю дивитися на порнографію, яку він зазвичай тут виставляє - попипісідупицицьки - і не тільки - він заблокований у мене, але - сподіваюсь - пише вам щось важливе та актуальне на тему:
"Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість"

Have a nice day!
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 14:56

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  akurt написав:я його повідомлення не бачу
та лана,подглядываешь,сама ж писала про мясо))
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.https://send.monobank.com.ua/FpjJUyBU?amount=666&text=
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