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Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 18 вер, 2019 15:34
akurt написав:
Сводка с полей недивжимости:
- на строительной площадке НОВОГО комплекса Premium
от AKGgroup сделали необычную разметку: выставили бордюрами расположение будущих корпусов
(всего 12 малоэтажных зданий). Очень интересно посмотреть на будущее...
Можете фото выложить?
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