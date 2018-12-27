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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 437438439440
Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 15:34

  akurt написав:Сводка с полей недивжимости:
- на строительной площадке НОВОГО комплекса Premium от AKGgroup сделали необычную разметку: выставили бордюрами расположение будущих корпусов (всего 12 малоэтажных зданий). Очень интересно посмотреть на будущее...

Можете фото выложить?
change_pm
 
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