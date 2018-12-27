Додано: Сер 18 вер, 2019 17:20

Вся гнилота сползлась...

Надо съесть чеснока... поставил Понаехала тоже в игнор...

После посещения *** Питера и Сосквы стал вообще без тормозов...



P.S. Фото разметки корпусов сделал. Хочу наложить на чертежи и показать. Но не сейчас.

"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).