Можете фото выложить?
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Додано: Сер 18 вер, 2019 15:34
Додано: Сер 18 вер, 2019 16:33
Надо сохранить, чтобы все знали, какой конченный де*** уговаривает вас ехать в Махачкалу на козление.
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).
Додано: Сер 18 вер, 2019 16:35
Утром ходил без смартфона - забыл - сейчас лежу на шезлонге возле бассейна - схожу чуть позже - самому интересно.
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).
Додано: Сер 18 вер, 2019 16:48
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.https://send.monobank.com.ua/FpjJUyBU?amount=666&text=
Додано: Сер 18 вер, 2019 17:00
Додано: Сер 18 вер, 2019 17:20
Вся гнилота сползлась...
Надо съесть чеснока... поставил Понаехала тоже в игнор...
После посещения *** Питера и Сосквы стал вообще без тормозов...
P.S. Фото разметки корпусов сделал. Хочу наложить на чертежи и показать. Но не сейчас.
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).
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