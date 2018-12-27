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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 437438439440
Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 15:34

  akurt написав:Сводка с полей недивжимости:
- на строительной площадке НОВОГО комплекса Premium от AKGgroup сделали необычную разметку: выставили бордюрами расположение будущих корпусов (всего 12 малоэтажных зданий). Очень интересно посмотреть на будущее...

Можете фото выложить?
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 16:33

  Понаехал написав:Дайте акурту селедки. :)


Надо сохранить, чтобы все знали, какой конченный де*** уговаривает вас ехать в Махачкалу на козление.
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).
akurt
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 16:35

  change_pm написав:
  akurt написав:Сводка с полей недивжимости:
- на строительной площадке НОВОГО комплекса Premium от AKGgroup сделали необычную разметку: выставили бордюрами расположение будущих корпусов (всего 12 малоэтажных зданий). Очень интересно посмотреть на будущее...

Можете фото выложить?

Утром ходил без смартфона - забыл - сейчас лежу на шезлонге возле бассейна - схожу чуть позже - самому интересно.
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).
akurt
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 16:48

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  akurt написав:схожу чуть позже
ждём 8)
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.https://send.monobank.com.ua/FpjJUyBU?amount=666&text=
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 17:00

  akurt написав:
  Понаехал написав:Дайте акурту селедки. :)


Надо сохранить, чтобы все знали, какой конченный де*** уговаривает вас ехать в Махачкалу на козление.

Зображення
Понаехал
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 17:20

Вся гнилота сползлась...
Надо съесть чеснока... поставил Понаехала тоже в игнор...
После посещения *** Питера и Сосквы стал вообще без тормозов...

P.S. Фото разметки корпусов сделал. Хочу наложить на чертежи и показать. Но не сейчас.
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).
akurt
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