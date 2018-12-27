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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 437438439440>
Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 21:35

  akurt написав:Парнишка проснулся...
Буквы - и то ему не нравятся...
В Махачкале мои приятели хорошо приняли? Ничего не болит? Есть хорошие турецкие свечи: Прокто-гливенол. 16 лир упаковка. Это примерно 200 рублей РФ - не дорого. Дешевле, чем ваш недавний обед в Питере в столовке за 320 рублей с компотом из сухофруктов с Васильевского в граненном - забытом уже нами - советском стакане.
Могу купить по дружбе и бесплатно передать свечи самолетом в Москву. Квартирку рекомендуете купить форумчанам с Украины все также: однушку за МКАД? Или в Махачкале лучше и приятнее?

Удивительно глубокие познания в лечении задницы учетки akurt, замечаю я. Опыт однако имеет он. :mrgreen:
Я не гей- мне ваши опытные советы не нужны. Приняли замечательно.
Для себя выбрал метро Парнас. Студии сейчас от 45к вечно зелёных. В кризис увидим по 30-32. Буду брать сразу 2. Хороший человечник под сдачу.
ПС Франт, я не увидел вообще нечего описанного в твоей подписи. Выпил с друзьями. К нам, украинцам, относятся хорошо.
Понаехал
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 08:12

Голова- предмет темный и исследованию не подлежит!


У нас замечательная ветка!
Мы все вместе узнали, что:
- квартира человеку не нужна. Себе - нужна, а вот другому человеку - не нужна.
- квартира нужна не для того, чтобы в ней жить. Она нужна для того, чтобы из нее уходить на работу.
- квартира нужна не для того, чтобы в ней кушать. Человек не должен есть воообще. Потому особую ненависть вызывают: молоко, курица, йогурт, рыба, мясо, овощи, фрукты, вода, чай, кофе, хлеб. Им присваиваются прилагательные и произносится не иначе: молоко скисшее, курица поганая, рыба вонючая, йогурт гЫдомЫрнЫй, мясо дорогое, овощи подгнившие, фрукты заплесневевшие, вода гадкая, чай унихплохой, кофе противный, хлеб нищенский.
- квартира не навевает мысли о сексе, мысли о сексе навевают периодически размещаемые здесь на ветке порнографические фото, которые регулярнее удаляются модераторами.
- квартира у ДРУГОГО человек вызывает "калькуляторный зуд", цель которого - доказать то, что купленная самим зудящим квартира где-нибудь на задворках в 80 000 долларов в 2008 году и которая сегодня выставляет на продажу за 30 000 - вложение выгодное, а купленная кем-то в эти дни за 50 000 и продающаяся за 60 000 - вложение невероятно не выгодное.
- квартира...
(еще много интересного мы узнаем)
Но нам некогда узнавать еще много интересного, мы радуемся тому, что люди живут, радуются жизни, смогли для себя заработать, купили, покупают и живут именно в Анталии.
Эти люди добрые, они НЕ поливают друг друга грязью и гадостями, и они живут и рождают детей.
И детки идут в школу.
Состоялся "первый звонок" в украинской школе в Анталии.
Напомню, она работает уже ТРЕТИЙ год и работает под патронатом Консульства Украины в Анталии (Консул - пан Вячеслав Хоменко, один из моих лучших друзей).
Зображення
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).
akurt
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 09:54

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  akurt написав:Голова- предмет темный и исследованию не подлежит!

В человеке всё должно быть прекрасно: и биполярное расстройство личности,и чувство тревоги,и депрессия,и шизофрения.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.https://send.monobank.com.ua/FpjJUyBU?amount=666&text=
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 14:14

Сводка с полей недивжимости:
- на строительной площадке НОВОГО комплекса Premium от AKGgroup сделали необычную разметку: выставили бордюрами расположение будущих корпусов (всего 12 малоэтажных зданий). Очень интересно посмотреть на будущее...
- в этом комплексе будет 150 квартир - по состоянию на 12-00 в комплексе продано 20 (двадцать) квартир - это на этапе фундамента. Срок ввода в эксплуатацию - июль 2021. Глупые люди: берут и вкладываются в котлован. Нет, чтобы купить уютную квартиру в Василькове под Киевом. Ну или как советовали выше - за пределами МКАД.
- вчера в 17-00 мы успели оформить Договор на водоснабжение, в 16-59 прошел платеж - сегодня в 9-00 уже стояли водомеры и в квартире была вода. Я проверил водомер - все "нули". Была забавная ситуация: мы реально не успевали к закрытию офиса, но сотрудник нас подождал. Я сжал в кулак купюру в 20 лир и как бы так "незаметно" бросил ему на рабочий стол в уголок. Он ее схватил - вернул мне со словами, что ничего не нужно, никакой благодарности. Было стыдно. Мне.
Зображення
Дом новый уже живут 2 семьи - наш водомер третий. Вчера завезли мебель еще в 2 квартиры. На этаже 4 квартиры, этажей 5.
- Оформление электроэнергии - офис работал до 17-45, мы прибыли в 17-20. Все оформили, что интересно, в 18-35 мне на телефон пришла СМС-ка, что заказ на подключение принят, в течение 24 часов в квартире будет электроэнергия.

Мне как всегда везет на встречи с хорошими людьми: иду к авто - тут Порш Кайен и с украинскими номерами - парень за рулем - я помахал рукой - остановился и опустил стекло - я говорю: "Привет украинцам от украинцев!"
- Привет! Круто! Вы в каком микрорайоне живете?
- Хурма!
- А я в Лимане. Я из Донецка - убежал в Киев - пожил пару лет и понял, что надо жить в Анталии!
- Только никому об этом не рассказывайте!

Обменялись телефонами...

Обзор цен вторичного рынка - интересно то, что дому рядом с моим лет 8-10. И квартиры небольшие:
- "1+1" - 240 000 лир
- "2+1" - 400 000 лир (площадь квартиры 60 кв. м)
- "Дублекс" (двухуровневая) площадь не знаю, обычно 120 кв.м. - 560 000 лир.
Комплекс не новый, 3 корпуса 7 подъездов. Не рекомендую.
Зображення
Востаннє редагувалось akurt в Сер 18 вер, 2019 14:30, всього редагувалось 1 раз.
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 15:34

  akurt написав:Сводка с полей недивжимости:
- на строительной площадке НОВОГО комплекса Premium от AKGgroup сделали необычную разметку: выставили бордюрами расположение будущих корпусов (всего 12 малоэтажных зданий). Очень интересно посмотреть на будущее...

Можете фото выложить?
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 16:35

  change_pm написав:
  akurt написав:Сводка с полей недивжимости:
- на строительной площадке НОВОГО комплекса Premium от AKGgroup сделали необычную разметку: выставили бордюрами расположение будущих корпусов (всего 12 малоэтажных зданий). Очень интересно посмотреть на будущее...

Можете фото выложить?

Утром ходил без смартфона - забыл - сейчас лежу на шезлонге возле бассейна - схожу чуть позже - самому интересно.
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 16:48

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  akurt написав:схожу чуть позже
ждём 8)
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.https://send.monobank.com.ua/FpjJUyBU?amount=666&text=
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 17:47

Вот мой маршрут вечером...
1 - дорога с городским транспортом...
2 - поле для мини-футбола (сейчас играют дети).
3 - сейчас апельсиновый сад но вроде будет здание библиотеки.

Зображення
Ведется подготовка заливки бетоном подушки фундамента корпуса (на схеме - "4"), где все квартиры "1+1" (вид с начала моего маршрута (вид с торца будущего здания). Я так думаю, завтра будут заливать бетон миксерами.
Зображення
Размечены места под фундаменты корпусов:
- оранжевого, бордового, розового, красного, серого, коричневого
- самый интересный - пожалуй - красный корпус (тут уже выкупили 1 квартиру). Видно место под квартиры, которые слева от лифта будут. Хороши: оранжевый, розовый и корпус рядом с мини-футбольным полем ("2") - вид на горы просто обалденный.
Зображення
На фото как раз место, где вверх пойдут квартиры "2+1", вот план квартир:
Зображення
Балконы будут смотреть внутрь территории комплекса - на плавательный бассейн...
Строго говоря, вот этот план квартиры надо перевернуть "вверх ногами", но тогда не будут видны цифры и надписи.

Визуализация корпусов:
Зображення
Зображення

Так, как там мои финансы сегодня?
Ай, как хорошо... Я знал... Я всегда знаю...
Зображення
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 18:25

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Акурт, а какое расстояник между блоком А и уже размеченным корпусом? Это блок, который красным отмечен?
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 18:27

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Люди,
какой смысл сюда постить всякое .омно? Не унижайте себя, плиз. Читатели эти видят и работы модераторам добавляется (и все делают о вас "приличные" выводы)
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