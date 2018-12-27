Додано: Сер 18 вер, 2019 14:14

Сводка с полей недивжимости:- на строительной площадке НОВОГО комплекса Premium от AKGgroup сделали необычную разметку: выставили бордюрами расположение будущих корпусов (всего 12 малоэтажных зданий). Очень интересно посмотреть на будущее...- в этом комплексе будет 150 квартир - по состоянию на 12-00 в комплексе продано 20 (двадцать) квартир - это на этапе фундамента. Срок ввода в эксплуатацию - июль 2021. Глупые люди: берут и вкладываются в котлован. Нет, чтобы купить уютную квартиру в Василькове под Киевом. Ну или как советовали выше - за пределами МКАД.- вчера в 17-00 мы успели оформить Договор на водоснабжение, в 16-59 прошел платеж - сегодня в 9-00 уже стояли водомеры и в квартире была вода. Я проверил водомер - все "нули". Была забавная ситуация: мы реально не успевали к закрытию офиса, но сотрудник нас подождал. Я сжал в кулак купюру в 20 лир и как бы так "незаметно" бросил ему на рабочий стол в уголок. Он ее схватил - вернул мне со словами, что ничего не нужно, никакой благодарности. Было стыдно. Мне.Дом новый уже живут 2 семьи - наш водомер третий. Вчера завезли мебель еще в 2 квартиры. На этаже 4 квартиры, этажей 5.- Оформление электроэнергии - офис работал до 17-45, мы прибыли в 17-20. Все оформили, что интересно, в 18-35 мне на телефон пришла СМС-ка, что заказ на подключение принят, в течение 24 часов в квартире будет электроэнергия.Мне как всегда везет наиду к авто - тут Порш Кайен и с украинскими номерами - парень за рулем - я помахал рукой - остановился и опустил стекло - я говорю: "Привет украинцам от украинцев!"- Привет! Круто! Вы в каком микрорайоне живете?- Хурма!- А я в Лимане. Я из Донецка - убежал в Киев - пожил пару лет и понял, что надо жить в Анталии!Обменялись телефонами...Обзор цен вторичного рынка - интересно то, что дому рядом с моим лет 8-10. И квартиры небольшие:- "1+1" - 240 000 лир- "2+1" - 400 000 лир (площадь квартиры 60 кв. м)- "Дублекс" (двухуровневая) площадь не знаю, обычно 120 кв.м. - 560 000 лир.Комплекс не новый, 3 корпуса 7 подъездов. Не рекомендую.