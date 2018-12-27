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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 437438439440
Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 18:36

change_pm хамов не любим
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.https://send.monobank.com.ua/FpjJUyBU?amount=666&text=
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 18:49

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  akurt написав:Визуализация корпусов

Так а де в инете мона на все это подробнее глянуть?
... делайте хоть что-нибудь!
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 07:36

  akurt написав:Вот мой маршрут вечером...
1 - дорога с городским транспортом...
2 - поле для мини-футбола (сейчас играют дети).
3 - сейчас апельсиновый сад но вроде будет здание библиотеки.

Ведется подготовка заливки бетоном подушки фундамента корпуса (на схеме - "4"), где все квартиры "1+1" (вид с начала моего маршрута (вид с торца будущего здания). Я так думаю, завтра будут заливать бетон миксерами.
Зображення


Не увидел выпусков арматуры из фундаментной подушки под пилоны и лифтовую. Там что, все несущие конструкции будут из кирпича/керамоблока?
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 13:30

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  shapo написав:Там что, все несущие конструкции будут из кирпича/керамоблока?
в лучшем случаи.Из кизяк-самана от Люля Кебаба будет.Это ж Турция для понаехов :wink:
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.https://send.monobank.com.ua/FpjJUyBU?amount=666&text=
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