Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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akurt написав:Вот мой маршрут вечером... 1 - дорога с городским транспортом... 2 - поле для мини-футбола (сейчас играют дети). 3 - сейчас апельсиновый сад но вроде будет здание библиотеки.
Ведется подготовка заливки бетоном подушки фундамента корпуса (на схеме - "4"), где все квартиры "1+1" (вид с начала моего маршрута (вид с торца будущего здания). Я так думаю, завтра будут заливать бетон миксерами.
Не увидел выпусков арматуры из фундаментной подушки под пилоны и лифтовую. Там что, все несущие конструкции будут из кирпича/керамоблока?