Додано: Чет 19 вер, 2019 19:15

так ни один будущий магистр строительства не пришел на лекцию.

все завозят, заносят и устанавливают.

Так никто и не спорит: отличный мост!Жители Днепра говорят тоже: отличный! Пока на маршрутке его переедешь - 100 раз ударишься головой об потолок "Богдана". Что-то там "намутили" со стыками пролетных строений.Между прочим: Главный инженер того горе-института защитил диссертацию по ПЕШЕХОДНЫМ мостам и сегодня пытался прочитать сразу 2 лекции подряд по дисциплине "Динамика мостов" будущим магистрам -НИ_О_ДИН.Ждите достойную смену на стройке...За 4 рабочих дня смогли:- переправить с Украины 100 000 долларов США.- оформить турецкие ИНН.- купить квартиру в 90 квадратов брутто за 90 700 долларов с полным оформлением документов и получениям на руки Права собственности для ХОРОШЕГО и УМНОГО человека. Кстати, блондинка...- оплатить наличными турцкими лирами налог на покупку недвижимости 7650 лир, услуги Государственного регистрационного центра 600 лир, услуги Сертифицированного переводчика (необходимое условие при оформлении купли-продажи) 150 лир, услуги нотариусов и услуги переводчиков по подготовке украинских документов 300 лир.- Заключить Договор на водоснабжение с установкой водомеров (вода была уже в 9-00 следующего дня) 600 лир.- Заключить Договор на электроснабжение с установкой счетчика - 150 лир (свет был уже вечером вчерашнего дня).- Оплатить услуги по прокладке газовых труб и вызова инспектора-приемщика (все вс умме 1100 лир).- Проконтролировать ваткой и бархоткой генеральную уборку в квартире после строителей.- Заключить Договор на газоснабжение и оплатить услуги установки газового счетчика - 500 лир (завтра обещали установить счетчик и включить газ).- протестировать 3 (три) кондиционера Митсубиши (удивительно тихо работают, не ожидал).- протестировать все электрические НАРУЖНЫЕ жалюзи на всех окнах, ощупать батареи отопления и протестить все унитазы в квартире (2 санузла);- протестировать всю систему освещения в квартире;- заказать сегодня ткани на окна в жилые комнаты и жалюзи декоративные внутренние на окна в спальню и в кухню.- купить полный комплект мебели на трехкомнатную квартиру - стартовая цена 17000 лир - с "моей скидкой" - 14 500 - завтра- купить бытовую технику Самсунг (скидка "со мной" составила 700 лир),- купить полные комплекты белья в квартиру - сатин (!!!) и подушки и одеяла на синтапоне и на вспененном полиуретане.- купить весь комплект посуды для квартиры от пивных бокалов до кастрюль и кофеварок.- заказать на завтра обмерщика балкона для застекления.- купить в подарок'y бутылочку Бурбона - 270 лир.Открываю.