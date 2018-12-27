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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 437438439440
Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 18:36

change_pm хамов не любим
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.https://send.monobank.com.ua/FpjJUyBU?amount=666&text=
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 18:49

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  akurt написав:Визуализация корпусов

Так а де в инете мона на все это подробнее глянуть?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 07:36

  akurt написав:Вот мой маршрут вечером...
1 - дорога с городским транспортом...
2 - поле для мини-футбола (сейчас играют дети).
3 - сейчас апельсиновый сад но вроде будет здание библиотеки.

Ведется подготовка заливки бетоном подушки фундамента корпуса (на схеме - "4"), где все квартиры "1+1" (вид с начала моего маршрута (вид с торца будущего здания). Я так думаю, завтра будут заливать бетон миксерами.
Зображення


Не увидел выпусков арматуры из фундаментной подушки под пилоны и лифтовую. Там что, все несущие конструкции будут из кирпича/керамоблока?
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shapo
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 13:30

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  shapo написав:Там что, все несущие конструкции будут из кирпича/керамоблока?
в лучшем случаи.Из кизяк-самана от Люля Кебаба будет.Это ж Турция для понаехов :wink:
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.https://send.monobank.com.ua/FpjJUyBU?amount=666&text=
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 18:46

  shapo написав:Не увидел выпусков арматуры из фундаментной подушки под пилоны и лифтовую. Там что, все несущие конструкции будут из кирпича/керамоблока?


Мне, как инженеру-механику по образованию, конечно, неудобно разъяснять инженеру-строителю про образованию, который что-то не увидел где-то, и что фундаменты могут иметь... ну да ладно...

И потому я просто размещаю фото вчера ВЕЧЕРОМ и сегодня ВЕЧЕРОМ.
Зображення
Зображення

Очень жалею, что shapo сегодня не присутствовал на 2-х часовом перекрытии "Нового моста" в Днепре, где проводился Следственный экперимент по выяснению того, куда делать арматура и пролетные строения из моста, отремонтированного за 400 000 000 гривен.
Забавно, что akurt лично:
- НЕ знает находящегося в бегах зама мера Днепра;
- знает ЛИЧНО Генерального директора частной конторы под названием "Институт "Днепрогипротранс" - утвердившегопроект.
- знает ЛИЧНО Главного инженера названной частной конторы, прикрывающей распил 400 000 000 гривен.
- знаком с Автором проекта - 79-ти летним дедушкой - бывшим директором названного тогда еще ГОСУДАРСТВЕННОГО учреждения.
- знает лично тех, кто организовал типа "Государственную экспертизу" разработанного аферистами проекта.
Картинки для shapo, как специалиста.
Это НОВЫЙ мост... Хи-хи и ха-ха...
Где-то кусочек арматуры приварили... Гд-то пролетное строене палочками с торца подперли...
Зображення
Зображення

А потому напоминаю парням:
Востаннє редагувалось akurt в Чет 19 вер, 2019 19:09, всього редагувалось 1 раз.
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 19:01

  clientage написав:
  akurt написав:Визуализация корпусов

Так а де в инете мона на все это подробнее глянуть?


Есть информация общедоступная и есть информация инсайдерская.
Визуализация здания, которое будет расположено вдоль площадки для мини-футбола - отличное расположение, будет вид на горы. Вид со стороны площадки для мини-футбола.
Зображення
Прикольно было смотреть вечером во время прогулки собаки, как риелторы привезли толпу инвесторов...
Я подсчитал: 10% годовых по валюте - как с куста...
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 19:03

  akurt написав:Мне, как инженеру-механику по образованию, конечно, неудобно разъяснять инженеру-строителю про образованию, который что-то не увидел где-то, и что фундаменты могут иметь полный каркас или внутренний. Первые представляют собой пространственный каркас, в образовании которого участвуют опоры внешнего типа и ребристые панели, причем каркас образуют поперечные и продольные элементы. Второй вариант – это конструкция без опорных колонных панелей. Несущими выступают внутренние колонны, берущие на себя всю нагрузку. Оптимальная величина пролета в этом случае 500-600 см.
Картинки для shapo, как специалиста.
Это НОВЫЙ мост... Хи-хи и ха-ха...
Где-то кусочек арматуры приварили... Гд-то пролетное строене палочками с торца подперли...


1) Вчера выпусков под стены подвала и пилоны не было, в сегодняшней картинке они уже появились, так что это обычная фундаментная плита под монолитный каркас.
Что должно еще появиться и пока его нет это раскрепление стенок опалубки перед заливкой, т.к. пенопласт,гидроизоляция и стенка в полкирпича не выдержат давления бетона.
По поводу рассуждений инженера-механика о конструкции фундаментной плиты и выпусков из нее под вертикальные элементы отвечать не буду, т.к. у инженера-механика не профессиональная ( что естественно) терминология как по плите, так и по элементам будущего железобетонного каркаса здания
2) По мостам что-то трудно сказать из двух фото. Первое с приваркой арматуры к неконструктивным поручням ни о чем не говорит, разве что о каком-то странном временном монтажном креплении.
А доски в узле опирания второстепенной балки на главную выполняли роль временной монтажной распорки которую просто забыли удалить.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 19:15

Так никто и не спорит: отличный мост!
Жители Днепра говорят тоже: отличный! Пока на маршрутке его переедешь - 100 раз ударишься головой об потолок "Богдана". Что-то там "намутили" со стыками пролетных строений.
Между прочим: Главный инженер того горе-института защитил диссертацию по ПЕШЕХОДНЫМ мостам и сегодня пытался прочитать сразу 2 лекции подряд по дисциплине "Динамика мостов" будущим магистрам - так ни один будущий магистр строительства не пришел на лекцию.
НИ_О_ДИН.
Ждите достойную смену на стройке...

Ну а мы пока наслаждаемся реальностями жизни!

За 4 рабочих дня смогли:
- переправить с Украины 100 000 долларов США.
- оформить турецкие ИНН.
- купить квартиру в 90 квадратов брутто за 90 700 долларов с полным оформлением документов и получениям на руки Права собственности для ХОРОШЕГО и УМНОГО человека. Кстати, блондинка...
Зображення
- оплатить наличными турцкими лирами налог на покупку недвижимости 7650 лир, услуги Государственного регистрационного центра 600 лир, услуги Сертифицированного переводчика (необходимое условие при оформлении купли-продажи) 150 лир, услуги нотариусов и услуги переводчиков по подготовке украинских документов 300 лир.
- Заключить Договор на водоснабжение с установкой водомеров (вода была уже в 9-00 следующего дня) 600 лир.
- Заключить Договор на электроснабжение с установкой счетчика - 150 лир (свет был уже вечером вчерашнего дня).
- Оплатить услуги по прокладке газовых труб и вызова инспектора-приемщика (все вс умме 1100 лир).
- Проконтролировать ваткой и бархоткой генеральную уборку в квартире после строителей.
- Заключить Договор на газоснабжение и оплатить услуги установки газового счетчика - 500 лир (завтра обещали установить счетчик и включить газ).
- протестировать 3 (три) кондиционера Митсубиши (удивительно тихо работают, не ожидал).
- протестировать все электрические НАРУЖНЫЕ жалюзи на всех окнах, ощупать батареи отопления и протестить все унитазы в квартире (2 санузла);
- протестировать всю систему освещения в квартире;
- заказать сегодня ткани на окна в жилые комнаты и жалюзи декоративные внутренние на окна в спальню и в кухню.
- купить полный комплект мебели на трехкомнатную квартиру - стартовая цена 17000 лир - с "моей скидкой" - 14 500 - завтра все завозят, заносят и устанавливают.
- купить бытовую технику Самсунг (скидка "со мной" составила 700 лир),
- купить полные комплекты белья в квартиру - сатин (!!!) и подушки и одеяла на синтапоне и на вспененном полиуретане.
- купить весь комплект посуды для квартиры от пивных бокалов до кастрюль и кофеварок.
- заказать на завтра обмерщика балкона для застекления.
- купить в подарок akurt'y бутылочку Бурбона - 270 лир.
Открываю.
Надо выпить за хамство и за хама.
Зображення
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 20:30

  Долярчик написав:
  stm написав:
  akurt написав:Самый смак был в сентябре 2018 - в самом деле ВСЕ банки давали на год 28% годовых и доллар был 6,18 лиры.
Кто открыл депозит на год в сентябре 2018 - просто Ротшильдом стал.

А теперь реальность 1trl=0,28$ 29 сентября 2018. 1trl=0,18$ на 13 сентября 2019. Итог обесценивание в 35,7%. 28% отыграл депо. Окончательный результат: озолочение в твердой валюте составило минус 7,7%... Как-то так золотились люди что на их месте мне бы было обидно
И по Италии, те кто любят лыжи с лёгким сердцем предпочтут деревушке Soraga деревушку Livigno ;

... АЛЕ! - якщо ті ліри зняти по закінченні депо і НЕ міняти на доляри, а просто тратити у Туреччині на їжу/одяг і т. п. - то вийде зовсім не мінус ;)

... але ви продовжуйте :D - я читаю вас, як ніби-то колишню дружину п. Акурта :D
- ну вже так культурно, ви одне одного хочете......... - але нехай це буде недосказане! :wink: :mrgreen:

Долярчик ніби і прав, при умові, що інфляції нема, нема податку на деподохід...
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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