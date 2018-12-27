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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 18 вер, 2019 18:36
change_pm хамов не любим
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.https://send.monobank.com.ua/FpjJUyBU?amount=666&text=
Додано: Сер 18 вер, 2019 18:49
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 19 вер, 2019 07:36
Не увидел выпусков арматуры из фундаментной подушки под пилоны и лифтовую. Там что, все несущие конструкции будут из кирпича/керамоблока?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Чет 19 вер, 2019 13:30
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
в лучшем случаи.Из кизяк-самана от Люля Кебаба будет.Это ж Турция для понаехов
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.https://send.monobank.com.ua/FpjJUyBU?amount=666&text=
Додано: Чет 19 вер, 2019 18:46
Мне, как инженеру-механику по образованию, конечно, неудобно разъяснять инженеру-строителю про образованию, который что-то не увидел где-то, и что фундаменты могут иметь... ну да ладно...
И потому я просто размещаю фото вчера ВЕЧЕРОМ и сегодня ВЕЧЕРОМ.
Очень жалею, что shapo сегодня не присутствовал на 2-х часовом перекрытии "Нового моста" в Днепре, где проводился Следственный экперимент по выяснению того, куда делать арматура и пролетные строения из моста, отремонтированного за 400 000 000 гривен.
Забавно, что akurt лично:
- НЕ знает находящегося в бегах зама мера Днепра;
- знает ЛИЧНО Генерального директора частной конторы под названием "Институт "Днепрогипротранс" - утвердившегопроект.
- знает ЛИЧНО Главного инженера названной частной конторы, прикрывающей распил 400 000 000 гривен.
- знаком с Автором проекта - 79-ти летним дедушкой - бывшим директором названного тогда еще ГОСУДАРСТВЕННОГО учреждения.
- знает лично тех, кто организовал типа "Государственную экспертизу" разработанного аферистами проекта.
Картинки для shapo, как специалиста.
Это НОВЫЙ мост... Хи-хи и ха-ха...
Где-то кусочек арматуры приварили... Гд-то пролетное строене палочками с торца подперли...
А потому напоминаю парням:
Востаннє редагувалось akurt в Чет 19 вер, 2019 19:09, всього редагувалось 1 раз.
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).
Додано: Чет 19 вер, 2019 19:01
Есть информация общедоступная и есть информация инсайдерская.
Визуализация здания, которое будет расположено вдоль площадки для мини-футбола - отличное расположение, будет вид на горы. Вид со стороны площадки для мини-футбола.
Прикольно было смотреть вечером во время прогулки собаки, как риелторы привезли толпу инвесторов...
Я подсчитал: 10% годовых по валюте - как с куста...
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).
Додано: Чет 19 вер, 2019 19:03
1) Вчера выпусков под стены подвала и пилоны не было, в сегодняшней картинке они уже появились, так что это обычная фундаментная плита под монолитный каркас.
Что должно еще появиться и пока его нет это раскрепление стенок опалубки перед заливкой, т.к. пенопласт,гидроизоляция и стенка в полкирпича не выдержат давления бетона.
По поводу рассуждений инженера-механика о конструкции фундаментной плиты и выпусков из нее под вертикальные элементы отвечать не буду, т.к. у инженера-механика не профессиональная ( что естественно) терминология как по плите, так и по элементам будущего железобетонного каркаса здания
2) По мостам что-то трудно сказать из двух фото. Первое с приваркой арматуры к неконструктивным поручням ни о чем не говорит, разве что о каком-то странном временном монтажном креплении.
А доски в узле опирания второстепенной балки на главную выполняли роль временной монтажной распорки которую просто забыли удалить.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Чет 19 вер, 2019 19:15
Так никто и не спорит: отличный мост!
Жители Днепра говорят тоже: отличный! Пока на маршрутке его переедешь - 100 раз ударишься головой об потолок "Богдана". Что-то там "намутили" со стыками пролетных строений.
Между прочим: Главный инженер того горе-института защитил диссертацию по ПЕШЕХОДНЫМ мостам и сегодня пытался прочитать сразу 2 лекции подряд по дисциплине "Динамика мостов" будущим магистрам - так ни один будущий магистр строительства не пришел на лекцию.
НИ_О_ДИН.
Ждите достойную смену на стройке...
Ну а мы пока наслаждаемся реальностями жизни!
За 4 рабочих дня смогли:
- переправить с Украины 100 000 долларов США.
- оформить турецкие ИНН.
- купить квартиру в 90 квадратов брутто за 90 700 долларов с полным оформлением документов и получениям на руки Права собственности для ХОРОШЕГО и УМНОГО человека. Кстати, блондинка...
- оплатить наличными турцкими лирами налог на покупку недвижимости 7650 лир, услуги Государственного регистрационного центра 600 лир, услуги Сертифицированного переводчика (необходимое условие при оформлении купли-продажи) 150 лир, услуги нотариусов и услуги переводчиков по подготовке украинских документов 300 лир.
- Заключить Договор на водоснабжение с установкой водомеров (вода была уже в 9-00 следующего дня) 600 лир.
- Заключить Договор на электроснабжение с установкой счетчика - 150 лир (свет был уже вечером вчерашнего дня).
- Оплатить услуги по прокладке газовых труб и вызова инспектора-приемщика (все вс умме 1100 лир).
- Проконтролировать ваткой и бархоткой генеральную уборку в квартире после строителей.
- Заключить Договор на газоснабжение и оплатить услуги установки газового счетчика - 500 лир (завтра обещали установить счетчик и включить газ).
- протестировать 3 (три) кондиционера Митсубиши (удивительно тихо работают, не ожидал).
- протестировать все электрические НАРУЖНЫЕ жалюзи на всех окнах, ощупать батареи отопления и протестить все унитазы в квартире (2 санузла);
- протестировать всю систему освещения в квартире;
- заказать сегодня ткани на окна в жилые комнаты и жалюзи декоративные внутренние на окна в спальню и в кухню.
- купить полный комплект мебели на трехкомнатную квартиру - стартовая цена 17000 лир - с "моей скидкой" - 14 500 - завтра все завозят, заносят и устанавливают.
- купить бытовую технику Самсунг (скидка "со мной" составила 700 лир),
- купить полные комплекты белья в квартиру - сатин (!!!) и подушки и одеяла на синтапоне и на вспененном полиуретане.
- купить весь комплект посуды для квартиры от пивных бокалов до кастрюль и кофеварок.
- заказать на завтра обмерщика балкона для застекления.
- купить в подарок akurt'y бутылочку Бурбона - 270 лир.
Открываю.
Надо выпить за хамство и за хама.
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).
Додано: Чет 19 вер, 2019 20:30
Долярчик ніби і прав, при умові, що інфляції нема, нема податку на деподохід...
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: П'ят 20 вер, 2019 05:16
Компания (название удалено, чтобы не было рекламы) вчера сдала в эксплуатацию комплекс (название удалено, чтобы не было рекламы)
Вопросов не задавайте - хотя я был внутри и на территории - ВСЕ КВАРТИРЫ ПРОДАНЫ.
Визуализация:
Реальность:
2 блока, 30 (ТРИДЦАТЬ) квартир.
3+1 дублексы на нижнем этаже, 2+1 квартиры на средних этажах с 2 санузлами и отдельными кухнями, 3+1 верхние дублексы.
До пляжа Коньяалты всего 900 м
Близко к базару и супермаркетам.
Плавательный бассейн, детский бассейн.
Газовое отопление (радиаторы в каждой комнате, газовый котел).
В комплексе установлена система очистки воды, канализация.
Резервный дизельный генератор (!!!).
Система изоляции крыши - YTONG.
Лифт.
Беспроводной интернет.
Фитнес и сауна будут сданы в рабочем состоянии (ведется комплектация).
Эксклюзивный ландшафтный дизайн, веранда для жильцов (пикники, вечеринки).
Система "видео домофон".
Центральная антенна (в каждой квартире 2 точки подключения к спутниковому ТВ, установелно 4 спутниковых антенны, получение сигнала - бесплатно).
Профессиональное управление комплексом.
Современный кухонный мебельный гарнитур.
Встроенный шкаф в прихожей.
В ванных комнатах натяжной потолок и точечное освещение.
В ванных комнатах душевые кабины и мебель для ванной.
В холе и гостиной светодиодное освещение.
В салоне и других комнатах установлены инверторные кондиционеры фирмы "Митсубиши".
В каждой квартире на кухне набор техники: воздуховытяжка, духовка, варочная поверхность (Сименс).
На всех окнах и балконных дверях алюминиевые роль-ставни с электроприводом.
Ориентир цены - повторяю - ВСЕ КВАРТИРЫ ПРОДАНЫ - еще на этапе котлована и завершения строительства - 1000 евро кв. метр.
Это к вопросу "закапывания денег в бетон".
Плавательный бассейн протестировали, но запускать в этом году не будут, несмотря на +31:
- во-первых, в Анталии все бассейны работают до 1 октября (вы не забыли: скоро зима? будет очень холодно: до 1 декабря минимум +25, в январе температура может упасть даже до +10!!!)
- во-вторых еще не сформировано ОСББ.
- в-третьих без ОСББ нет квартплаты (айдат) - устанавливается путем голосование жильцов.
- в-четвертых - идет процесс заселения.
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).
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