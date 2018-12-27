RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 438439440441
Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 08:02

Я не бачу, що там пише знаний фахівець із купівлі нерухомості за кордоном (дивись вище, я не бачу), а я знаю тільки позитивні новини:

За проєкт закону №0005 «Про ратифікацію Протоколу між Урядом України і Урядом Турецької Республіки про внесення змін до Угоди між Урядом України і Урядом Турецької Республіки про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно податків на доходи і майно” в цілому проголосували 320 народних депутатів України.
("Укрінформ").
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3584
З нами з: 12.02.09
Подякував: 741 раз.
Подякували: 529 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 08:58

Если ты настоящий товарищ,
Если веришь в хороших друзей,
Пусть всю душу, ты людям раздаришь,
Но нисколько не станешь бедней.

(Песня из к/ф "Иван Бровкин на целине").

Утро. 20 сентября 2019.
Бетонная подготовка под гидроизоляцию и фундамент нового комплекса в 12 малоэтажных корпусов на 150 квартир за перекрестком.
Зображення
Прайсовая цена квартир:
"1+1" от 64 000 евро.
"2+1" от 94 000 евро.
Срок сдачи комплекса: июль 2021.
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3584
З нами з: 12.02.09
Подякував: 741 раз.
Подякували: 529 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 09:01

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Дайте акурту селедки. Он же подсознательно рекламирует жильё только возле мест ее обитания...
Понаехал
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3405
З нами з: 22.05.16
Подякував: 71 раз.
Подякували: 104 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 09:57

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  Понаехал написав:Дайте акурту селедки
с йогуртом :mrgreen:
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.https://send.monobank.com.ua/FpjJUyBU?amount=666&text=
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2962
З нами з: 03.12.14
Подякував: 400 раз.
Подякували: 403 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 09:59

  akurt написав:Я не бачу, що там пише знаний фахівець із купівлі нерухомості за кордоном (дивись вище, я не бачу), а я знаю тільки позитивні новини:

За проєкт закону №0005 «Про ратифікацію Протоколу між Урядом України і Урядом Турецької Республіки про внесення змін до Угоди між Урядом України і Урядом Турецької Республіки про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно податків на доходи і майно” в цілому проголосували 320 народних депутатів України.
("Укрінформ").


А в чем позитив?
change_pm
 
Повідомлень: 541
З нами з: 03.02.16
Подякував: 11 раз.
Подякували: 162 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 11:01

  change_pm написав:
  akurt написав:Я не бачу, що там пише знаний фахівець із купівлі нерухомості за кордоном (дивись вище, я не бачу), а я знаю тільки позитивні новини:

За проєкт закону №0005 «Про ратифікацію Протоколу між Урядом України і Урядом Турецької Республіки про внесення змін до Угоди між Урядом України і Урядом Турецької Республіки про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно податків на доходи і майно” в цілому проголосували 320 народних депутатів України.
("Укрінформ").


А в чем позитив?

Ріелторша заробить додаткові кошти.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20440
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1144 раз.
Подякували: 2128 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 438439440441
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Карем і 1 гість
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 408, 409, 410
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 12:21
4091 369065
Переглянути останнє повідомлення
Чет 19 вер, 2019 17:13
jump
Інвестуємо в нерухомість закордоном 1 ... 14, 15, 16
change_pm » Чет 27 гру, 2018 12:13
153 19208
Переглянути останнє повідомлення
Пон 16 вер, 2019 13:05
change_pm
Про нерухомість у Києві останнім часом 1, 2, 3, 4, 5
RealtyExpert » Пон 20 тра, 2019 17:04
45 6826
Переглянути останнє повідомлення
Чет 18 лип, 2019 09:57
RealtyExpert

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Мегабанк (2846)
20.09.2019 12:50
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.