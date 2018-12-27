Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Я не бачу, що там пише знаний фахівець із купівлі нерухомості за кордоном (дивись вище, я не бачу), а я знаю тільки позитивні новини:
За проєкт закону №0005 «Про ратифікацію Протоколу між УрядомУкраїни і Урядом Турецької Республікипро внесення змін до Угоди між Урядом України і Урядом Турецької Республіки про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно податків на доходи і майно” в цілому проголосували 320 народних депутатів України. ("Укрінформ").
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).
Если ты настоящий товарищ, Если веришь в хороших друзей, Пусть всю душу, ты людям раздаришь, Но нисколько не станешь бедней.
(Песня из к/ф "Иван Бровкин на целине").
Утро. 20 сентября 2019. Бетонная подготовка под гидроизоляцию и фундамент нового комплекса в 12 малоэтажных корпусов на 150 квартир за перекрестком. Прайсовая цена квартир: "1+1" от 64 000 евро. "2+1" от 94 000 евро. Срок сдачи комплекса: июль 2021.
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).
akurt написав:Я не бачу, що там пише знаний фахівець із купівлі нерухомості за кордоном (дивись вище, я не бачу), а я знаю тільки позитивні новини:
За проєкт закону №0005 «Про ратифікацію Протоколу між УрядомУкраїни і Урядом Турецької Республікипро внесення змін до Угоди між Урядом України і Урядом Турецької Республіки про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно податків на доходи і майно” в цілому проголосували 320 народних депутатів України. ("Укрінформ").
change_pm! А это вам разъяснит целая когорта специалистов по недвижимости за рубежом. Заступили на дежурство. Наступают друг другу аж на пятки. Бедняги: я сегодня легко и просто заработал 200$ за 10 минут работы, просто консультация хорошим людям, пусть учатся у меня. А я сижу в отличном кафе у моря на Бульваре Богачей, заказал курицу с грибами. Блюдо размером с океан 25 лир или 100 гривен. Вкуснятина!
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).
akurt написав:change_pm! А это вам разъяснит целая когорта специалистов по недвижимости за рубежом. Заступили на дежурство. Наступают друг другу аж на пятки. Бедняги: я сегодня легко и просто заработал 200$ за 10 минут работы, просто консультация хорошим людям, пусть учатся у меня. А я сижу в отличном кафе у моря на Бульваре Богачей, заказал курицу с грибами. Блюдо размером с океан 25 лир или 100 гривен. Вкуснятина!
То такие специалисты, что от их разъяснений можно научиться:
- как горячую воду воровать у соседей, - как на зарплату прохфесора накупить хрущевок возле метро (не знаю, чему тут учиться? как взятки брать что-ли?), - третий специалист вроде пару советов по поводу ITIN давал, но ведет себя так, что за такое поведение ему бы в Техасе уже пулю в лоб бы запустили (тоже непонятно, чему тут учиться).
Короче говоря, элита, которую Украинская земля народила)))
Да, и мы эту печаль видим каждый день на форуме...
Но, как известно, "Собака лает, а караван идет!" Під час міжнародного фестивалю авіації, космосу та технологій Tehnofest, який вже другий рік поспіль проходить у Стамбулі, був показаний ударний безпілотний літальний апарат нового покоління Akıncı, передає Defense Express. Створення цього БПЛА є одним з перших проєктів спільного підприємства, створеного держкомпанією “Укрспецекспорт” та турецьким Baykar Defence. Отношения между двумя странами развиваются семимильными шагами...
В рамках TEKONOFEST Антонов представить низку проектів, особливо регіональних літаків, та відкриє для відвідувачів транспортне літак AN-178 для выдвыдин. У цьому контексті нещодавно було передано військовий транспортний літак Ан-178 в аеропорт Стамбул Ататюрк. Делегацію Антонова супроводжує президент компанії Олександр Донець.
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).