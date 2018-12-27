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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 439440441442>
Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 08:02

Я не бачу, що там пише знаний фахівець із купівлі нерухомості за кордоном (дивись вище, я не бачу), а я знаю тільки позитивні новини:

За проєкт закону №0005 «Про ратифікацію Протоколу між Урядом України і Урядом Турецької Республіки про внесення змін до Угоди між Урядом України і Урядом Турецької Республіки про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно податків на доходи і майно” в цілому проголосували 320 народних депутатів України.
("Укрінформ").
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 08:58

Если ты настоящий товарищ,
Если веришь в хороших друзей,
Пусть всю душу, ты людям раздаришь,
Но нисколько не станешь бедней.

(Песня из к/ф "Иван Бровкин на целине").

Утро. 20 сентября 2019.
Бетонная подготовка под гидроизоляцию и фундамент нового комплекса в 12 малоэтажных корпусов на 150 квартир за перекрестком.
Зображення
Прайсовая цена квартир:
"1+1" от 64 000 евро.
"2+1" от 94 000 евро.
Срок сдачи комплекса: июль 2021.
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 09:01

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Дайте акурту селедки. Он же подсознательно рекламирует жильё только возле мест ее обитания...
Понаехал
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 09:57

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  Понаехал написав:Дайте акурту селедки
с йогуртом :mrgreen:
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.https://send.monobank.com.ua/FpjJUyBU?amount=666&text=
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 09:59

  akurt написав:Я не бачу, що там пише знаний фахівець із купівлі нерухомості за кордоном (дивись вище, я не бачу), а я знаю тільки позитивні новини:

За проєкт закону №0005 «Про ратифікацію Протоколу між Урядом України і Урядом Турецької Республіки про внесення змін до Угоди між Урядом України і Урядом Турецької Республіки про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно податків на доходи і майно” в цілому проголосували 320 народних депутатів України.
("Укрінформ").


А в чем позитив?
change_pm
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 12:30

change_pm!
А это вам разъяснит целая когорта специалистов по недвижимости за рубежом.
Заступили на дежурство.
Наступают друг другу аж на пятки.
Бедняги: я сегодня легко и просто заработал 200$ за 10 минут работы, просто консультация хорошим людям, пусть учатся у меня.
А я сижу в отличном кафе у моря на Бульваре Богачей, заказал курицу с грибами.
Блюдо размером с океан 25 лир или 100 гривен.
Вкуснятина!
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 12:58

  akurt написав:change_pm!
А это вам разъяснит целая когорта специалистов по недвижимости за рубежом.
Заступили на дежурство.
Наступают друг другу аж на пятки.
Бедняги: я сегодня легко и просто заработал 200$ за 10 минут работы, просто консультация хорошим людям, пусть учатся у меня.
А я сижу в отличном кафе у моря на Бульваре Богачей, заказал курицу с грибами.
Блюдо размером с океан 25 лир или 100 гривен.
Вкуснятина!


То такие специалисты, что от их разъяснений можно научиться:

- как горячую воду воровать у соседей,
- как на зарплату прохфесора накупить хрущевок возле метро (не знаю, чему тут учиться? как взятки брать что-ли?),
- третий специалист вроде пару советов по поводу ITIN давал, но ведет себя так, что за такое поведение ему бы в Техасе уже пулю в лоб бы запустили (тоже непонятно, чему тут учиться).

Короче говоря, элита, которую Украинская земля народила)))
change_pm
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 15:02

Да, и мы эту печаль видим каждый день на форуме...

Но, как известно, "Собака лает, а караван идет!"
Під час міжнародного фестивалю авіації, космосу та технологій Tehnofest, який вже другий рік поспіль проходить у Стамбулі, був показаний ударний безпілотний літальний апарат нового покоління Akıncı, передає Defense Express.
Створення цього БПЛА є одним з перших проєктів спільного підприємства, створеного держкомпанією “Укрспецекспорт” та турецьким Baykar Defence.
Зображення
Отношения между двумя странами развиваются семимильными шагами...

В рамках TEKONOFEST Антонов представить низку проектів, особливо регіональних літаків, та відкриє для відвідувачів транспортне літак AN-178 для выдвыдин. У цьому контексті нещодавно було передано військовий транспортний літак Ан-178 в аеропорт Стамбул Ататюрк. Делегацію Антонова супроводжує президент компанії Олександр Донець.
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 16:05

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Думаю об Исландии.Там ждут и любят.
https://newsonline24.com.ua/islandiya-i ... im-platit/
в Исландии на государственном уровне была принята программа направленная на побуждение мигрантов.
Зображення
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.https://send.monobank.com.ua/FpjJUyBU?amount=666&text=
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 16:36

  Мизантрóп написав:Думаю об Исландии.Там ждут и любят.
https://newsonline24.com.ua/islandiya-i ... im-platit/
в Исландии на государственном уровне была принята программа направленная на побуждение мигрантов.
Зображення

вспоминается анекдот:
Мы медленно спустимся с горы и всех...(с)
:mrgreen:
Понаехал
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