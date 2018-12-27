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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 439440441442
Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 16:49

  Мизантрóп написав:Думаю об Исландии.Там ждут и любят.
https://newsonline24.com.ua/islandiya-i ... im-platit/
в Исландии на государственном уровне была принята программа направленная на побуждение мигрантов.
Зображення

а що з Норвегією?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 16:51

  akurt написав:change_pm!
А это вам разъяснит целая когорта специалистов по недвижимости за рубежом.
Заступили на дежурство.
Наступают друг другу аж на пятки.
Бедняги: я сегодня легко и просто заработал 200$ за 10 минут работы, просто консультация хорошим людям, пусть учатся у меня.
А я сижу в отличном кафе у моря на Бульваре Богачей, заказал курицу с грибами.
Блюдо размером с океан 25 лир или 100 гривен.
Вкуснятина!


І виріс я на чужині,
І сивію в чужому краї:
То одинокому мені
Здається — кращого немає
Нічого в Бога, як Дніпро
Та наша славная країна...
Аж бачу, там тілько добро,
Де нас нема.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 16:55

flyman меньше профит https://severpost.ru/read/41096/ Зображення
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.https://send.monobank.com.ua/FpjJUyBU?amount=666&text=
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 17:01

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  Понаехал написав:вспоминается анекдот:
Мы медленно спустимся с горы и
Зображення
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.https://send.monobank.com.ua/FpjJUyBU?amount=666&text=
Мизантрóп
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