RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 440441442443>
Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 16:49

  Мизантрóп написав:Думаю об Исландии.Там ждут и любят.
https://newsonline24.com.ua/islandiya-i ... im-platit/
в Исландии на государственном уровне была принята программа направленная на побуждение мигрантов.
Зображення

а що з Норвегією?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16249
З нами з: 09.03.14
Подякував: 955 раз.
Подякували: 978 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 16:51

  akurt написав:change_pm!
А это вам разъяснит целая когорта специалистов по недвижимости за рубежом.
Заступили на дежурство.
Наступают друг другу аж на пятки.
Бедняги: я сегодня легко и просто заработал 200$ за 10 минут работы, просто консультация хорошим людям, пусть учатся у меня.
А я сижу в отличном кафе у моря на Бульваре Богачей, заказал курицу с грибами.
Блюдо размером с океан 25 лир или 100 гривен.
Вкуснятина!


І виріс я на чужині,
І сивію в чужому краї:
То одинокому мені
Здається — кращого немає
Нічого в Бога, як Дніпро
Та наша славная країна...
Аж бачу, там тілько добро,
Де нас нема.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16249
З нами з: 09.03.14
Подякував: 955 раз.
Подякували: 978 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 16:55

flyman меньше профит https://severpost.ru/read/41096/ Зображення
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.https://send.monobank.com.ua/FpjJUyBU?amount=666&text=
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2967
З нами з: 03.12.14
Подякував: 401 раз.
Подякували: 403 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 17:01

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  Понаехал написав:вспоминается анекдот:
Мы медленно спустимся с горы и
Зображення
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.https://send.monobank.com.ua/FpjJUyBU?amount=666&text=
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2967
З нами з: 03.12.14
Подякував: 401 раз.
Подякували: 403 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 17:43

  Мизантрóп написав:
  Понаехал написав:вспоминается анекдот:
Мы медленно спустимся с горы и
Зображення

Не совсем так, но спасибо. Из общения с друзьями и родственниками(часть родственников переженилось на аварках[народность Дагестана]), сделал вывод что не все так однозначно в отношении данного гражданина РФ.
Понаехал
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3415
З нами з: 22.05.16
Подякував: 71 раз.
Подякували: 104 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 17:44

  Мизантрóп написав:flyman меньше профит https://severpost.ru/read/41096/ Зображення

Сколько раз можно быть беженцем там? :)
Понаехал
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3415
З нами з: 22.05.16
Подякував: 71 раз.
Подякували: 104 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 17:46

  flyman написав:
І виріс я на чужині,
І сивію в чужому краї:
То одинокому мені
Здається — кращого немає
Нічого в Бога, як Дніпро
Та наша славная країна...
Аж бачу, там тілько добро,
Де нас нема.

Ты не сможешь объяснить это копирайтеру отрабатывающему свою копейку.
Понаехал
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3415
З нами з: 22.05.16
Подякував: 71 раз.
Подякували: 104 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 18:37

akurt

А как удалось 100.000$$ вывести из Украины в Турцию?
demichh
 
Повідомлень: 2118
З нами з: 09.12.10
Подякував: 113 раз.
Подякували: 110 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 18:41

  demichh написав:А как удалось 100.000$$ вывести из Украины в Турцию?

Вывезти - это не проблема вообще. Тут другое интересно: любая страна имеет финмониторинг. Обычно это от 10к в сумме за год, которые наличкой в банк занес.
Вот как они это провернули. В США для таких ребят вообще изьятие в конце годи или штраф большой. :roll:
Понаехал
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3415
З нами з: 22.05.16
Подякував: 71 раз.
Подякували: 104 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 19:14

  demichh написав:А как удалось 100.000$$ вывести из Украины в Турцию?


Схема интересная и для меня - откровенно скажу - новая.
Что интересно: абсолютно всё - законно и добропорядочно.
Ещё скажу, что я все время контролировал процесс (процесс в Украине) и все время давал консультации.
Но и я не всё - как оказалось - знаю и умею. Не обидно.
Но лучше пусть расскажет сво... когорта знатных специалистов - я их сообщения не читаю (заблокировал) но пишут же что-то умное, вы же видите: толпой бесятся...
Вы же посмотрите: десятки сообщений за день!!! Десятки!!!!
Самое прикольное: ни один из них НЕ покупает и НЕ покупал, и НЕ будет покупать НИКАКОЙ недвижимости за рубежом!
Нет, чтобы деньги для жены и детей зарабатывать: толпятся и толпятся...

Завтра утром отвожу людей - теперь счастливых обладателей реально суперовой квартиры - в аэропорт и улетают в Украину.
Квартиру закрыли, воду, газ, свет отключили - выходим - тут дама приятная во всех отношениях и говорит нат русском - я остановился - "Здравствуйте" - оказалось из Одессы.
Мир тесен.
Ну как тесен - все - в Турцию!
Ну, кроме вот тех... ну: вы догадались...

P.S. Блин, и передохнуть некогда:
- завтра- после аэропорта - пикник под соснами у Средиземного моря...
- в воскресенье возможно встречусь с приятелями...
- 24 прилетают приятели из Днепра (чартер)- 100 долларов авиабилет, дешевле нет - все как с цепи сорвались - все - к Средиземному морю)
- в субботу из США прилетает один из сыновей с супругой...
- детей провожу - прилетает подруга жены со смужем... Задолбал их жизнь сын-наркоман... Ищут спасения...
- они уедет - приедут одни знатные лендлорды на авто прямо из Украины - делают ремонт в 6-ой по счету квартире... Закончат - и побродим вместе по горам и каньонам...

Эх, тяжела она - царская каторга...
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3588
З нами з: 12.02.09
Подякував: 742 раз.
Подякували: 529 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 440441442443>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: investorkiev і 4 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 408, 409, 410
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 12:21
4091 369171
Переглянути останнє повідомлення
Чет 19 вер, 2019 17:13
jump
Інвестуємо в нерухомість закордоном 1 ... 14, 15, 16
change_pm » Чет 27 гру, 2018 12:13
153 19232
Переглянути останнє повідомлення
Пон 16 вер, 2019 13:05
change_pm
Про нерухомість у Києві останнім часом 1, 2, 3, 4, 5
RealtyExpert » Пон 20 тра, 2019 17:04
45 6839
Переглянути останнє повідомлення
Чет 18 лип, 2019 09:57
RealtyExpert

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.