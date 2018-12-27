Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
akurt написав:change_pm! А это вам разъяснит целая когорта специалистов по недвижимости за рубежом. Заступили на дежурство. Наступают друг другу аж на пятки. Бедняги: я сегодня легко и просто заработал 200$ за 10 минут работы, просто консультация хорошим людям, пусть учатся у меня. А я сижу в отличном кафе у моря на Бульваре Богачей, заказал курицу с грибами. Блюдо размером с океан 25 лир или 100 гривен. Вкуснятина!
І виріс я на чужині, І сивію в чужому краї: То одинокому мені Здається — кращого немає Нічого в Бога, як Дніпро Та наша славная країна... Аж бачу, там тілько добро, Де нас нема.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Понаехал написав:вспоминается анекдот: Мы медленно спустимся с горы и
Не совсем так, но спасибо. Из общения с друзьями и родственниками(часть родственников переженилось на аварках[народность Дагестана]), сделал вывод что не все так однозначно в отношении данного гражданина РФ.
demichh написав:А как удалось 100.000$$ вывести из Украины в Турцию?
Вывезти - это не проблема вообще. Тут другое интересно: любая страна имеет финмониторинг. Обычно это от 10к в сумме за год, которые наличкой в банк занес. Вот как они это провернули. В США для таких ребят вообще изьятие в конце годи или штраф большой.
demichh написав:А как удалось 100.000$$ вывести из Украины в Турцию?
Схема интересная и для меня - откровенно скажу - новая. Что интересно: абсолютно всё - законно и добропорядочно. Ещё скажу, что я все время контролировал процесс (процесс в Украине) и все время давал консультации. Но и я не всё - как оказалось - знаю и умею. Не обидно. Но лучше пусть расскажет сво... когорта знатных специалистов - я их сообщения не читаю (заблокировал) но пишут же что-то умное, вы же видите: толпой бесятся... Вы же посмотрите: десятки сообщений за день!!! Десятки!!!! Самое прикольное: ни один из них НЕ покупает и НЕ покупал, и НЕ будет покупать НИКАКОЙ недвижимости за рубежом! Нет, чтобы деньги для жены и детей зарабатывать: толпятся и толпятся...
Завтра утром отвожу людей - теперь счастливых обладателей реально суперовой квартиры - в аэропорт и улетают в Украину. Квартиру закрыли, воду, газ, свет отключили - выходим - тут дама приятная во всех отношениях и говорит нат русском - я остановился - "Здравствуйте" - оказалось из Одессы. Мир тесен. Ну как тесен - все - в Турцию! Ну, кроме вот тех... ну: вы догадались...
P.S. Блин, и передохнуть некогда: - завтра- после аэропорта - пикник под соснами у Средиземного моря... - в воскресенье возможно встречусь с приятелями... - 24 прилетают приятели из Днепра (чартер)- 100 долларов авиабилет, дешевле нет - все как с цепи сорвались - все - к Средиземному морю) - в субботу из США прилетает один из сыновей с супругой... - детей провожу - прилетает подруга жены со смужем... Задолбал их жизнь сын-наркоман... Ищут спасения... - они уедет - приедут одни знатные лендлорды на авто прямо из Украины - делают ремонт в 6-ой по счету квартире... Закончат - и побродим вместе по горам и каньонам...
Эх, тяжела она - царская каторга...
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).