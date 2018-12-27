Додано: П'ят 20 вер, 2019 19:14

demichh написав: А как удалось 100.000$$ вывести из Украины в Турцию? А как удалось 100.000$$ вывести из Украины в Турцию?

Схема интересная и для меня - откровенно скажу - новая.Что интересно: абсолютно всё - законно и добропорядочно.Ещё скажу, что я все время контролировал процесс (процесс в Украине) и все время давал консультации.Но и я не всё - как оказалось - знаю и умею. Не обидно.Но лучше пусть расскажет сво... когорта знатных специалистов - я их сообщения не читаю (заблокировал), вы же видите: толпой бесятся...Вы же посмотрите: десятки сообщений за день!!! Десятки!!!!Самое прикольное: ни один из них, и НЕ будет покупать НИКАКОЙ недвижимости за рубежом!Нет, чтобы деньги для жены и детей зарабатывать: толпятся и толпятся...Завтра утром отвожу людей - теперь счастливых обладателей реально суперовой квартиры - в аэропорт и улетают в Украину.Квартиру закрыли, воду, газ, свет отключили - выходим - тут дама приятная во всех отношениях и говорит нат русском - я остановился - "Здравствуйте" - оказалось из Одессы.Мир тесен.Ну как тесен -Ну, кроме вот тех... ну: вы догадались...Блин, и передохнуть некогда:- завтра- после аэропорта - пикник под соснами у Средиземного моря...- в воскресенье возможно встречусь с приятелями...- 24 прилетают приятели из Днепра (чартер)- 100 долларов авиабилет, дешевле нет - все как с цепи сорвались - все - к Средиземному морю)- в субботу из США прилетает один из сыновей с супругой...- детей провожу - прилетает подруга жены со смужем... Задолбал их жизнь сын-наркоман... Ищут спасения...- они уедет - приедут одни знатные лендлорды на авто прямо из Украины - делают ремонт в 6-ой по счету квартире... Закончат - и побродим вместе по горам и каньонам...