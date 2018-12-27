ОЧЕНЬ рекомендую посмотреть ПЕРВЫЙ сезон сериала - реально отличного - "Лиллехаммер".
Вся Норвегия - на ладони.
Второй сезон - никакой. Не смотрите, я почти не смотрел.
На всякий случай: очень дорогая страна: буханка хлеба - 120 гривен, средняя зарплата 3 500 евро (это если вас возьмут на такую). Штраф за парковку на пустыре (!!!) за городом в безлюдный день - 85 евро (помог приятелям оплатить). Прислали гады - 12 (!!!) фото - кроме их авто нет нигде на расстоянии в 1 км никого. Кусты, трава.
Посмотрите, рекомендую.