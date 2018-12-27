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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 440441442443
Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 20:15

  flyman написав:а що з Норвегією?


ОЧЕНЬ рекомендую посмотреть ПЕРВЫЙ сезон сериала - реально отличного - "Лиллехаммер".
Вся Норвегия - на ладони.
Второй сезон - никакой. Не смотрите, я почти не смотрел.
На всякий случай: очень дорогая страна: буханка хлеба - 120 гривен, средняя зарплата 3 500 евро (это если вас возьмут на такую). Штраф за парковку на пустыре (!!!) за городом в безлюдный день - 85 евро (помог приятелям оплатить). Прислали гады - 12 (!!!) фото - кроме их авто нет нигде на расстоянии в 1 км никого. Кусты, трава.
Посмотрите, рекомендую.
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 20:24

akurt -чепуха,пишешь шо не читаю,а сама наябидничала на всех сообщения и сбежала поджав хвостик)) Исландия и Норвегия по теме ветки :wink:
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.https://send.monobank.com.ua/FpjJUyBU?amount=666&text=
Мизантрóп
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