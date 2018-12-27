Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
ОЧЕНЬ рекомендую посмотреть ПЕРВЫЙ сезон сериала - реально отличного - "Лиллехаммер". Вся Норвегия - на ладони. Второй сезон - никакой. Не смотрите, я почти не смотрел. На всякий случай: очень дорогая страна: буханка хлеба - 120 гривен, средняя зарплата 3 500 евро (это если вас возьмут на такую). Штраф за парковку на пустыре (!!!) за городом в безлюдный день - 85 евро (помог приятелям оплатить). Прислали гады - 12 (!!!) фото - кроме их авто нет нигде на расстоянии в 1 км никого. Кусты, трава. Посмотрите, рекомендую.
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).
akurt написав:Ну ось, вище свіжа актуальна інформація для форумчан на тему: "Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість!" Фінанси, прогноз, аналітика, законодавчі аспекти... А мені не повезло...
Ты блокируй или не блокируй, но мы будем писать правду про тебя, про твое вранье и т.д. Люди то видят.