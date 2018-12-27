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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 440441442443
Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 20:15

  flyman написав:а що з Норвегією?


ОЧЕНЬ рекомендую посмотреть ПЕРВЫЙ сезон сериала - реально отличного - "Лиллехаммер".
Вся Норвегия - на ладони.
Второй сезон - никакой. Не смотрите, я почти не смотрел.
На всякий случай: очень дорогая страна: буханка хлеба - 120 гривен, средняя зарплата 3 500 евро (это если вас возьмут на такую). Штраф за парковку на пустыре (!!!) за городом в безлюдный день - 85 евро (помог приятелям оплатить). Прислали гады - 12 (!!!) фото - кроме их авто нет нигде на расстоянии в 1 км никого. Кусты, трава.
Посмотрите, рекомендую.
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 20:24

akurt -чепуха,пишешь шо не читаю,а сама наябидничала на всех сообщения и сбежала поджав хвостик)) Исландия и Норвегия по теме ветки :wink:
опять балаболишь
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.https://send.monobank.com.ua/FpjJUyBU?amount=666&text=
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 20:43

Ну ось, вище свіжа актуальна інформація для форумчан на тему:
"Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість!"
Фінанси, прогноз, аналітика, законодавчі аспекти...
А мені не повезло...
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Востаннє редагувалось akurt в Суб 21 вер, 2019 03:55, всього редагувалось 1 раз.
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 20:58

  akurt написав:Ну ось, вище свіжа актуальна інформація для форумчан на тему:
"Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість!"
Фінанси, прогноз, аналітика, законодавчі аспекти...
А мені не повезло...
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Ты блокируй или не блокируй, но мы будем писать правду про тебя, про твое вранье и т.д. :mrgreen:
Люди то видят. :mrgreen:
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 22:41

  akurt написав:Ну ось, вище свіжа актуальна інформація для форумчан на тему:
"Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість!"
Фінанси, прогноз, аналітика, законодавчі аспекти...
А мені не повезло...
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Новини про османів.
Як турки відносяться до приїзжих


"В Турции во время ужина пострадали восемь туристов, в том числе и двое мальчиков из России, которых повар облил горящим маслом во время шоу.

Как сообщают росСМИ, среди пострадавших от огня во время шоу — двое детей из. О ЧП рассказал их отец. "

https://uainfo.org/blognews/1568989456- ... tskom.html
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 22:48

  Frant написав:
  akurt написав:Ну ось, вище свіжа актуальна інформація для форумчан на тему:
"Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість!"
Фінанси, прогноз, аналітика, законодавчі аспекти...
А мені не повезло...
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Новини про османів.
Як турки відносяться до приїзжих


"В Турции во время ужина пострадали восемь туристов, в том числе и двое мальчиков из России, которых повар облил горящим маслом во время шоу.

Как сообщают росСМИ, среди пострадавших от огня во время шоу — двое детей из. О ЧП рассказал их отец. "

https://uainfo.org/blognews/1568989456- ... tskom.html

Заметить стоит что это новости наши , а не РФ.
Также думается мне, что повар не различит русского и украинца
Понаехал
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 04:30

Надо сохранить для истории этот замечательный набор полезной для форумчан информации...
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Молодцы парни: стараются наполнить Финансовый форум Украины ценной актуальной информацией...
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P.S. Господа форумчане: может кто-то смог бы взять их на работу?
Старательные...
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).
akurt
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