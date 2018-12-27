Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
ОЧЕНЬ рекомендую посмотреть ПЕРВЫЙ сезон сериала - реально отличного - "Лиллехаммер". Вся Норвегия - на ладони. Второй сезон - никакой. Не смотрите, я почти не смотрел. На всякий случай: очень дорогая страна: буханка хлеба - 120 гривен, средняя зарплата 3 500 евро (это если вас возьмут на такую). Штраф за парковку на пустыре (!!!) за городом в безлюдный день - 85 евро (помог приятелям оплатить). Прислали гады - 12 (!!!) фото - кроме их авто нет нигде на расстоянии в 1 км никого. Кусты, трава. Посмотрите, рекомендую.
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).
akurt написав:Ну ось, вище свіжа актуальна інформація для форумчан на тему: "Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість!" Фінанси, прогноз, аналітика, законодавчі аспекти... А мені не повезло...
Ты блокируй или не блокируй, но мы будем писать правду про тебя, про твое вранье и т.д. Люди то видят.
akurt написав:Ну ось, вище свіжа актуальна інформація для форумчан на тему: "Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість!" Фінанси, прогноз, аналітика, законодавчі аспекти... А мені не повезло...
Новини про османів. Як турки відносяться до приїзжих
"В Турции во время ужина пострадали восемь туристов, в том числе и двое мальчиков из России, которых повар облил горящим маслом во время шоу.
Как сообщают росСМИ, среди пострадавших от огня во время шоу — двое детей из. О ЧП рассказал их отец. "
akurt написав:Ну ось, вище свіжа актуальна інформація для форумчан на тему: "Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість!" Фінанси, прогноз, аналітика, законодавчі аспекти... А мені не повезло...
Новини про османів. Як турки відносяться до приїзжих
"В Турции во время ужина пострадали восемь туристов, в том числе и двое мальчиков из России, которых повар облил горящим маслом во время шоу.
Как сообщают росСМИ, среди пострадавших от огня во время шоу — двое детей из. О ЧП рассказал их отец. "
akurt написав:Ну ось, вище свіжа актуальна інформація для форумчан на тему: "Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість!" Фінанси, прогноз, аналітика, законодавчі аспекти... А мені не повезло...
Новини про османів. Як турки відносяться до приїзжих
"В Турции во время ужина пострадали восемь туристов, в том числе и двое мальчиков из России, которых повар облил горящим маслом во время шоу.
Как сообщают росСМИ, среди пострадавших от огня во время шоу — двое детей из. О ЧП рассказал их отец. "
Обзор цен на аренду квартир в Анталии. ВНИМАНИЕ: 1) только длительный срок возможен по Законам Турецкой республики (как, впрочем, и во всей Европе: без лицензии вы не можете сдавать жилье). Хотя "русские" нарушают, рискуют... 2) Как правило, квартиры сдаются без мебели и бытовой техники. 3) Как правило, нужна предоплата за 1 месяц+оплата риэлтору за 1 месяц+депозит за 1 месяц. 4) Указанная арендная плата НЕ включает квартплату (айдат) и коммунальные услуги.
1 доллар=5.74 лиры. Самые престижные районы, где - как правило живут иностранцы - разных стран: Унджалы, Лиман, Хурма. Данные на утро 21 сентября 2019.
Хурма 2+1 без мебели 1600 лир Хурма 2+1 без мебели 1800 лир Хурма 2+1 с мебелью 2000 лир Хурма 1+1 (гириш - первый этаж "наш" этаж) с мебелью 1500 лир Хурма 2+1 с мебелью 1800 лир , 3 месяца предоплата Хурма 3+1 с Раздельной Кухней, без мебели 1500 лир Лиман с 28.09.19 с мебелью 2500 лир Лиман с 25.09.19 с мебелью 2200 лир Лиман 3+1 дуплекс с мебелью 4000 лир Гюрсу 4+1 с мебелью 5000 лир Гюрсу 3+1 с мебелью 3000 лир Алтынкум 4+1 без мебели, Дублекс 3000 лир
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).