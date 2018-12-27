"Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість!"

Додано: Суб 21 вер, 2019 07:05

ВНИМАНИЕ:1) только длительный срок возможен по Законам Турецкой республики (как, впрочем, и во всей Европе: без лицензии вы не можете сдавать жилье). Хотя "русские" нарушают, рискуют...2) Как правило, квартиры сдаются без мебели и бытовой техники.3) Как правило, нужна предоплата за 1 месяц+оплата риэлтору за 1 месяц+депозит за 1 месяц.4) Указанная арендная плата НЕ включает квартплату (айдат) и коммунальные услуги.1 доллар=5.74 лиры.Самые престижные районы, где - как правило живут иностранцы - разных стран: Унджалы, Лиман, Хурма.Данные на утро 21 сентября 2019.Хурма 2+1 без мебели 1600 лирХурма 2+1 без мебели 1800 лирХурма 2+1 с мебелью 2000 лирХурма 1+1 (гириш - первый этаж "наш" этаж) с мебелью 1500 лирХурма 2+1 с мебелью 1800 лир , 3 месяца предоплатаХурма 3+1 с Раздельной Кухней, без мебели 1500 лирЛиман с 28.09.19 с мебелью 2500 лирЛиман с 25.09.19 с мебелью 2200 лирЛиман 3+1 дуплекс с мебелью 4000 лирГюрсу 4+1 с мебелью 5000 лирГюрсу 3+1 с мебелью 3000 лирАлтынкум 4+1 без мебели, Дублекс 3000 лирМое мнение: купить квартиру и сдавать - не выгодно.Лучше купить что то в Украине, заселить туда потомков персонажа выше и стричь бабулеты и бабло.