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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 21 вер, 2019 07:53
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.https://send.monobank.com.ua/FpjJUyBU?amount=666&text=
Додано: Суб 21 вер, 2019 09:45
Можливо пан вище недобачає...
Цікавий факт:
Ранок 21 вересня.
Україна, Херсон. +6.
Україна, Крим, Севастополь, два дні підряд шалені дощі, зранку сьогодні сонце все ж таки, +14.
Туреччина, Hurma, +26.
Почали заливати фундамент одного з корпусів нового комплексу класу Преміум.
Контролюю...
Якщо ви не забули - вересень 2019, ЦЯ ГІЛКА, хВохІвцІ із закордонної нерухомості, сидячі у Василькові та в Кропивницькому в конторах по продажу хрущьовок, тут писали і писали - не просихали чорнила: бетону немає, цемент закічився, бетоновозів немає, робітники померли від голоду, шєф, усьо пропало, нічого не будується...
Станом на вечір 20 вересня в комлексі на 150 квартир (12 малоповерхових будинків) викуплено 29.
Термін здачі - липень 2021.
Зараз +30. Майже встигли гранати. Ой, і нап"юся гранатового фрешу!
Гарного дня!
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).
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