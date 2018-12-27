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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 441442443444
Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 07:53

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

akurt светофор )) Зображення
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.https://send.monobank.com.ua/FpjJUyBU?amount=666&text=
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 09:45

Можливо пан вище недобачає...
  flyman написав:тема:
Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість


Цікавий факт:
Ранок 21 вересня.
Україна, Херсон. +6.
Україна, Крим, Севастополь, два дні підряд шалені дощі, зранку сьогодні сонце все ж таки, +14.
Туреччина, Hurma, +26.

Почали заливати фундамент одного з корпусів нового комплексу класу Преміум.
Контролюю...
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Якщо ви не забули - вересень 2019, ЦЯ ГІЛКА, хВохІвцІ із закордонної нерухомості, сидячі у Василькові та в Кропивницькому в конторах по продажу хрущьовок, тут писали і писали - не просихали чорнила: бетону немає, цемент закічився, бетоновозів немає, робітники померли від голоду, шєф, усьо пропало, нічого не будується...
Станом на вечір 20 вересня в комлексі на 150 квартир (12 малоповерхових будинків) викуплено 29.
Термін здачі - липень 2021.

Зараз +30. Майже встигли гранати. Ой, і нап"юся гранатового фрешу!
Гарного дня!
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).
akurt
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