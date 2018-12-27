"Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість!"

Ты блокируй или не блокируй, но мы будем писать правду про тебя, про твое вранье и т.д.
Люди то видят.
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 20 вер, 2019 20:58
Ты блокируй или не блокируй, но мы будем писать правду про тебя, про твое вранье и т.д.
Люди то видят.
Додано: П'ят 20 вер, 2019 22:41
Новини про османів.
Як турки відносяться до приїзжих
"В Турции во время ужина пострадали восемь туристов, в том числе и двое мальчиков из России, которых повар облил горящим маслом во время шоу.
Как сообщают росСМИ, среди пострадавших от огня во время шоу — двое детей из. О ЧП рассказал их отец. "
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: П'ят 20 вер, 2019 22:48
Заметить стоит что это новости наши , а не РФ.
Также думается мне, что повар не различит русского и украинца
Додано: Суб 21 вер, 2019 06:37
Повар ошпарив палаючим маслом іновірців, як кроликів))) Добре, що не підсмажив на шашлик))) це все, що слід знати про турків)))
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Суб 21 вер, 2019 07:05
Обзор цен на аренду квартир в Анталии.
ВНИМАНИЕ:
1) только длительный срок возможен по Законам Турецкой республики (как, впрочем, и во всей Европе: без лицензии вы не можете сдавать жилье). Хотя "русские" нарушают, рискуют...
2) Как правило, квартиры сдаются без мебели и бытовой техники.
3) Как правило, нужна предоплата за 1 месяц+оплата риэлтору за 1 месяц+депозит за 1 месяц.
4) Указанная арендная плата НЕ включает квартплату (айдат) и коммунальные услуги.
1 доллар=5.74 лиры.
Самые престижные районы, где - как правило живут иностранцы - разных стран: Унджалы, Лиман, Хурма.
Данные на утро 21 сентября 2019.
Хурма 2+1 без мебели 1600 лир
Хурма 2+1 без мебели 1800 лир
Хурма 2+1 с мебелью 2000 лир
Хурма 1+1 (гириш - первый этаж "наш" этаж) с мебелью 1500 лир
Хурма 2+1 с мебелью 1800 лир , 3 месяца предоплата
Хурма 3+1 с Раздельной Кухней, без мебели 1500 лир
Лиман с 28.09.19 с мебелью 2500 лир
Лиман с 25.09.19 с мебелью 2200 лир
Лиман 3+1 дуплекс с мебелью 4000 лир
Гюрсу 4+1 с мебелью 5000 лир
Гюрсу 3+1 с мебелью 3000 лир
Алтынкум 4+1 без мебели, Дублекс 3000 лир
Мое мнение: купить квартиру и сдавать - не выгодно.
Лучше купить что то в Украине, заселить туда потомков персонажа выше и стричь бабулеты и бабло.
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).
Додано: Суб 21 вер, 2019 07:38
тема:
Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Суб 21 вер, 2019 09:45
Можливо пан вище недобачає...
Цікавий факт:
Ранок 21 вересня.
Україна, Херсон. +6.
Україна, Крим, Севастополь, два дні підряд шалені дощі, зранку сьогодні сонце все ж таки, +14.
Туреччина, Hurma, +26.
Почали заливати фундамент одного з корпусів нового комплексу класу Преміум.
Контролюю...
Якщо ви не забули - вересень 2019, ЦЯ ГІЛКА, хВохІвцІ із закордонної нерухомості, сидячі у Василькові та в Кропивницькому в конторах по продажу хрущьовок, тут писали і писали - не просихали чорнила: бетону немає, цемент закічився, бетоновозів немає, робітники померли від голоду, шєф, усьо пропало, нічого не будується...
Станом на вечір 20 вересня в комлексі на 150 квартир (12 малоповерхових будинків) викуплено 29.
Термін здачі - липень 2021.
Зараз +30. Майже встигли гранати. Ой, і нап"юся гранатового фрешу!
Гарного дня!
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).
Додано: Суб 21 вер, 2019 10:17
Куди встигли?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Суб 21 вер, 2019 11:47
У мій пакет встигли попасти. Я, гуляючи із собакою, зазвичай зриваю 3 кг гранатів.
Не я один "пасуся"... Треба встигнути грантам попасти у мій пакет. А потім - встигнути попасти на стіл в якості Fresh Juice. 2 (два) середнього розміру граната - 1 стакан Fresh Juice.
Крім того: слово "встигнути" має синоніми:
УСТИ́ГНУТИ [ВСТИ́ГНУТИ] (вчасно зробити що-небудь), УСТИ́ГТИ [ВСТИ́ГТИ], ПОСПІ́ТИ розм.
ВКЛАДА́ТИСЯ [УКЛАДА́ТИСЯ] (робити щось вчасно у визначених часових межах).
Шануйте, пан flyman, українську мову!
х х х
Сьгодні було декілька розмов із приятелями із Севастополя.
Задали незвичне питання: як кримському татарину отримати політичний притулок в Туреччині.
Я відповів, що не треба йому доводити необхідність "політичного притулку". Хоча мій інший знайомий - у минулому студент Таврійського університету - в стадії отримання політичного притулку в США (зараз мешкає поблизу Chicago, досить добре влаштувався - має на місяць до 10 000 доларів - сьогодні у нього день народження - я його поздоровляв, він був дуже задоволений).
Так ось: там з політичним притулком все дуже непросто: тому хлопцеві із Чикаго свого роду повезло: у травні 2014 він опинився у складі делегації Меджлісу в США і вже не повернувся. "На руку" йому зіграли і окупанти: вони його відрахували з університету за допомогу іншим студентам.
Так ось: навіщо доводити необхідність "політичного притулку", якщо купуєш за будь-яку мінімальну ціну буд-яку нерухомість - необов"язково в Анталії - наприклад, "кавалєрку" в Аланії, або в Фініке (південніше) та на підставі нерухомості отримаеш без проблем ВНП.
5 років ВНП - подає на громадянство.
Все просто, як турецькі помаранчі, тобто апельсини - ще не поспіли, зелені.
Як поспіють - безумовно встигнуть до мене!
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).
Додано: Суб 21 вер, 2019 16:16
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4751690#p4751690
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
|