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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 21 вер, 2019 17:36
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Дайте акурту селедки(с)
Додано: Суб 21 вер, 2019 17:39
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
покупать ли в Анталии ДЛЯ СЕБЯ А НЕ В ОРЕНДУ однокомнатную в тихом месте со стоянкой,когда такое?
с йогуртом
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.https://send.monobank.com.ua/FpjJUyBU?amount=666&text=
Додано: Суб 21 вер, 2019 17:52
Ничего особенно выдающегося в заливке нет. Правильно расставили деревянные укосы чтобы кирпичная стенка с пенопластом не ушла. Контролировать можно вибрирование смеси, время непрерывной подачи бетона, и, самое главное, уход за бетоном после заливки
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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