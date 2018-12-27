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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 441442443444
Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 17:36

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Дайте акурту селедки(с)
Понаехал
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 17:39

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

покупать ли в Анталии ДЛЯ СЕБЯ А НЕ В ОРЕНДУ однокомнатную в тихом месте со стоянкой,когда такое?
Зображення

  Понаехал написав:Дайте акурту селедки(с)

с йогуртом
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.https://send.monobank.com.ua/FpjJUyBU?amount=666&text=
Мизантрóп
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  akurt написав:
Почали заливати фундамент одного з корпусів нового комплексу класу Преміум.

Ничего особенно выдающегося в заливке нет. Правильно расставили деревянные укосы чтобы кирпичная стенка с пенопластом не ушла. Контролировать можно вибрирование смеси, время непрерывной подачи бетона, и, самое главное, уход за бетоном после заливки
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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