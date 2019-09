Додано: Суб 21 вер, 2019 19:07

shapo написав: akurt написав:

Почали заливати фундамент одного з корпусів нового комплексу класу Преміум. Почали заливати фундамент одного з корпусів нового комплексу класу Преміум.

Ничего особенно выдающегося в заливке нет. Правильно расставили деревянные укосы чтобы кирпичная стенка с пенопластом не ушла. Контролировать можно вибрирование смеси, время непрерывной подачи бетона, и, самое главное, уход за бетоном после заливки Правильно расставили деревянные укосы чтобы кирпичная стенка с пенопластом не ушла. Контролировать можно вибрирование смеси, время непрерывной подачи бетона, и, самое главное, уход за бетоном после заливки

работы ведутся интенсивно и каждый день.

в Украине вложения считаются оправданными, если "вкинутое" бабло можно "отбить" за 8 (восемь) лет.

Версия "А":

надо

Версия "Б":

В моем тексте нет слова "особенный" или "особенное".Я констатировал факт того, чтох х хСегодня был на пикнике в сосновом лесу у пляжа.Разговаривал с местными туркамиТезисы:1) Квартира, купленная сегодня за 550 000 лир, к лету будет стоит 800 000 лир (рассуждения были на конкретном примере). Ну, не знаю... Будем посмотреть...2) Целый диспут с калькулятором был по такому поводу. Лично я никак не мог понять логику в таком вопросе.(далее не придирайтесь к цифрам, все разговоры во время пикника, важна идея).Итак: абсолютно новый дом, сдан в июле 2019. Приличный застройщик. Последняя квартира была продана за 77 000 евро ("2+1", это типа "акция" и это типа дешево). Это примерно 450 000 лир, если не считать очень точно.В этом же доме уже сдаются квартиры - лично разговаривал с арендаторами - за 2 000 лир ("2+1").Я достал калькулятор и считаю:- 2000 лир месяц.- 24 000 лир в год.- 450 000/24000=грубо 20 лет. Какой смысл в такой покупке и сдаче в аренду?По украинским меркам - это "марнотратство" реальное.Всем же форумчанам известно:Даже не за 10.Если бабло и бабулеты НЕЛЬЗЯ "отбить" за 8 (восемь) лет, то вкладывать никто в Украине не будет.Были разные мнения на этот счет.Победили 2 версии:если человек купил 3 таких квартиры на общую сумму 3х450000=1 350 000 лир или примерно 250 000 долларов США, то по турецким законам он может сразу подать документы на получение гражданства на всю семью. В течение 6 месяцев вся семья получает гражданство по упрощенной процедуре.(не топайте ногами: Вам не надо, а кто-то же чем-то думает и ему "").человек купил 3 квартиры, бабла у него значит достаточно много, вложился. Далее по обстановке: аренда на 1 год (по турецким законом краткосрочная - запрещена).За этот год арендатор платил квартплату ("айдат"), а владелец/инвестор смотрит на уровень цен: может продать +10% по валюте - продаёт. Нет - сдает еще на год...10% годовых по валюте - это же здорово - это тоже знает каждый украинец, не правда ли???И волки целы, и овцы сыты.У вас, конечно, может быть другая версия...Господа форумчане, а как вам доллар по 24,37 гривны?Лично я рад: я за гривну не покупаю и не продаю доллары.И для меня - ругайтесь сколько хотите - все становится дешевле каждый каждый каждый день.А Вам?Как писал Вольтер "Plus la hryvnia ukrainienne est forte et plus la lire turque est faible, meilleure sera notre vie!"