с йогуртом
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 21 вер, 2019 17:39
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
покупать ли в Анталии ДЛЯ СЕБЯ А НЕ В ОРЕНДУ однокомнатную в тихом месте со стоянкой,когда такое?
с йогуртом
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.https://send.monobank.com.ua/FpjJUyBU?amount=666&text=
Додано: Суб 21 вер, 2019 17:52
Ничего особенно выдающегося в заливке нет. Правильно расставили деревянные укосы чтобы кирпичная стенка с пенопластом не ушла. Контролировать можно вибрирование смеси, время непрерывной подачи бетона, и, самое главное, уход за бетоном после заливки
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Суб 21 вер, 2019 19:07
В моем тексте нет слова "особенный" или "особенное".
Я констатировал факт того, что работы ведутся интенсивно и каждый день.
х х х
О недвижимости.
Сегодня был на пикнике в сосновом лесу у пляжа.
Разговаривал с местными турками о недвижимости.
Тезисы:
1) Квартира, купленная сегодня за 550 000 лир, к лету будет стоит 800 000 лир (рассуждения были на конкретном примере). Ну, не знаю... Будем посмотреть...
2) Целый диспут с калькулятором был по такому поводу. Лично я никак не мог понять логику в таком вопросе.
(далее не придирайтесь к цифрам, все разговоры во время пикника, важна идея).
Итак: абсолютно новый дом, сдан в июле 2019. Приличный застройщик. Последняя квартира была продана за 77 000 евро ("2+1", это типа "акция" и это типа дешево). Это примерно 450 000 лир, если не считать очень точно.
В этом же доме уже сдаются квартиры - лично разговаривал с арендаторами - за 2 000 лир ("2+1").
Я достал калькулятор и считаю:
- 2000 лир месяц.
- 24 000 лир в год.
- 450 000/24000=грубо 20 лет. Какой смысл в такой покупке и сдаче в аренду?
По украинским меркам - это "марнотратство" реальное.
Всем же форумчанам известно: в Украине вложения считаются оправданными, если "вкинутое" бабло можно "отбить" за 8 (восемь) лет. Даже не за 10.
Если бабло и бабулеты НЕЛЬЗЯ "отбить" за 8 (восемь) лет, то вкладывать никто в Украине не будет.
Были разные мнения на этот счет.
Победили 2 версии:
Версия "А": если человек купил 3 таких квартиры на общую сумму 3х450000=1 350 000 лир или примерно 250 000 долларов США, то по турецким законам он может сразу подать документы на получение гражданства на всю семью. В течение 6 месяцев вся семья получает гражданство по упрощенной процедуре.
(не топайте ногами: Вам не надо, а кто-то же чем-то думает и ему "надо").
Версия "Б": человек купил 3 квартиры, бабла у него значит достаточно много, вложился. Далее по обстановке: аренда на 1 год (по турецким законом краткосрочная - запрещена).
За этот год арендатор платил квартплату ("айдат"), а владелец/инвестор смотрит на уровень цен: может продать +10% по валюте - продаёт. Нет - сдает еще на год...
10% годовых по валюте - это же здорово - это тоже знает каждый украинец, не правда ли???
И волки целы, и овцы сыты.
У вас, конечно, может быть другая версия...
P.S. Господа форумчане, а как вам доллар по 24,37 гривны?
Лично я рад: я за гривну не покупаю и не продаю доллары.
И для меня - ругайтесь сколько хотите - все становится дешевле каждый каждый каждый день.
А Вам?
Как писал Вольтер "Plus la hryvnia ukrainienne est forte et plus la lire turque est faible, meilleure sera notre vie!"
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).
Додано: Суб 21 вер, 2019 19:38
akurt ябида))
подглянула
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.https://send.monobank.com.ua/FpjJUyBU?amount=666&text=
Додано: Суб 21 вер, 2019 20:15
Масло подсолнечное, супермаркет за углом... 21 сентября 21-00.
34,5 лиры это 5,5 евро или 148 гривен.
Если в Украине дороже (кажется, 189 гривен за 5 литров), то это легко объяснимо:
- не выращивают подсолнечник и завозят масло из Испании, Турции и Гренландии.
- живут богатые люди, которые за все платят больше: "Зачем платить меньше, если можно заплатить больше?" (рекламный слоган).
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).
Додано: Суб 21 вер, 2019 20:21
Когда в Украине платят, то тоже работают 24/7.
К сожалению, из-за смены власти и правил игры начался процесс притормаживания строек.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Суб 21 вер, 2019 20:25
А цены на квадратные метры растут... Удивительно...
Хотя что удивительного, shapo: куб бетона еще с полгода назад стоил 700-800 гривен, а теперь 1700.
Там компонент дорогой: цемент, а его завозят из Испании, Турции и Гренландии. Дирижаблями.
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).
Додано: Суб 21 вер, 2019 20:51
реалії життя у неньці:
бакс і євро усе нижче, а ціни не мінялись відносно зниження ні на йоту і це улітку
ОККО-Вог взагалі зажрались - бенз-А-30.79, при ціні бакса - 24.5
бананаси, просто смішно-24-26 (нормальні, без гниття), хліб - 16-17, молоко-24-28
Додано: Суб 21 вер, 2019 23:02
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
актёр,ябида,не подглядывай,будь мущинкой))
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.https://send.monobank.com.ua/FpjJUyBU?amount=666&text=
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