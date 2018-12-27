Додано: Нед 22 вер, 2019 06:49

jump написав: akurt написав: А цены на квадратные метры растут... Удивительно...

Хотя что удивительного, shapo: куб бетона еще с полгода назад стоил 700-800 гривен, а теперь 1700.

Там компонент дорогой: цемент, а его завозят из Испании, Турции и Гренландии. Дирижаблями. А цены на квадратные метры растут... Удивительно...Хотя что удивительного,: куб бетона еще с полгода назад стоил 700-800 гривен, а теперь 1700.Там компонент дорогой: цемент, а его завозят из Испании, Турции и Гренландии. Дирижаблями.

реалії життя у неньці:

бакс і євро усе нижче, а ціни не мінялись відносно зниження ні на йоту і це улітку

ОККО-Вог взагалі зажрались - бенз-А-30.79, при ціні бакса - 24.5

бананаси, просто смішно-24-26 (нормальні, без гниття), хліб - 16-17, молоко-24-28 реалії життя у неньці:бакс і євро усе нижче, а ціни не мінялись відносно зниження ні на йоту і це уліткуОККО-Вог взагалі зажрались - бенз-А-30.79, при ціні бакса - 24.5бананаси, просто смішно-24-26 (нормальні, без гниття), хліб - 16-17, молоко-24-28

Простите, не для вас.

У вересні...ДорогА, бо завозять дирижаблями із Іспанії, Туреччини та Гренландії.Цікавий факт: ще тиждень тому гілка мала МЕНШЕпереглядів.Але стараннями цікавих рецензентів, що днюють і ночують тут - вже перевищили ми з вамиФото вчера с экрана моего смартфона.(написано неделю назад, размещено на ветке и удалено автором. Сегодня, после печальных событий в Одессе, где в маршрутке погибло 10 человек, восстанавливаю. Мне жалко погибших. Они оказались не в том месте и не в то время.)В воскресенье в 13-40 рейсом из Стамбула, где друзья проведут 3 ночи в моей новой квартире, они в Анталию прибывают и пробудут тут недельку.Отель я забронировал - 39 евро номер на двоих с завтраком.Я их, конечно, встречу зачем им отдавать 100 лир (430 гривен) за такси...Но как опытный водитель - все может случиться - вдруг прийдется им ехать и на автобусе - рассказал как и что.В аэропорту Анталии есть станция скоростного трамвая и есть остановка 4-х (!!!) разных маршрутов автобусов.Согласитесь - добраться домой/в аэропорт быстро и легко - это же важно?Мне вообще-то очень понравилось новое жд сообщение "Борисполь-Центральный жд вокзал" в Киеве. Платишь 80 гривен - каких-то 45 минут и ты в надземном переходе жд вокзала. Рекомендую.В Анталии в аэропорт и из него ходят сразу три маршрута ГОРОДСКОГО общедоступного автобуса:- маршрут 800 отвезет вас в чисто русский микрорайон "Лара".- маршрут 600 отвезет вас через центр города к автовокзалу.- маршрут 400 отвезет вас ко мне домой.В любом случае проезд будет стоит 5,2 лиры или примерно 25 гривен.Вот трасса маршрута 400 - в пути он будет почти 60 минут, на авто - 30.Автобус выходит из конечной станции - "Сарысу" (это пляж так называется ) и идет в аэропорт каждый час, всегда минуту в минуту при любой погоде (напомню, ни снега, ни снежных заносов здесь ен бывает).На линии только новые автобусы с кондиционерами. Иногда можно попасть в автобус, оборудованный Wi-Fi.Интересные особенности:- проезд в этом автобусе совпадает с маршрутом других автобусов и чтобы не садились "случайные пассажиры" - проезд стоит ДОРОЖЕ обычного автобуса - не 3,2 лиры, а 5,2 лиры. Случайные пассажиры стараются не садиться.- проезд ПРЕДОПЛАЧЕННЫЙ - никакой оплаты водителю засаленными купюрами - вы не в Украине. У Вас должна быть карта проезда Antalya Kard - купите заранее в продуктовом магазине и внесите нужную сумму., а не так как мой приятель работал командиров роты ГАИ - и каждому командиру роты ГАИ полагалось (разрешалось) на маршруте держать 3 (три) "свои" маршрутки со своим водителем и своей нигде неучтенной наличкой. То есть если ты командир роты, и уже насобирал с помощью полосатой палочки бабла на три микроавтобуса - тупо ставишь их на выделенный для тебя маршрут (конечно, налоговая и все другие и не подозревают, чтобы и "не подозревали", вместе бухали в сауне с деффками) с нанятыми водилами и они по 14 часов в день куют для вас бабло.- если вы прилетели на самолете - а, например, 31 августа вроде был побит рекорд отправки/приема самолетов - взлетали 24 часа в сутки с интервалом 3 минуты - Анталия же международный курорт, принять за год 32 000 000 иностранных туристов это же не шутка - то надо выйти из терминала местных авиалиний - просто повернуть направо и увидеть бело-синий киоск-автомат для продажи картонных карточек проезда (на 4 поездки хватит). Вносите купюрами или монетами лиры - получаете карточку проезда. Валюту можно поменять на выходе из зоны приема.Остановка автобусов маршрутов 400, 600, 800 - справа. Если терминал Международный - автобус останавливается на пассажирском перроне только на минутку - для посадки/высадки, не зевайте.Ну а так всё просто - 25 гривен и вы - дома с ветерком от кондиционера и приятностью.Должно же быть в жизни счастье? Ну хоть маленькое.Можно сесть в аэропорту на скоростной трамвай и доехать в самый центр что торгового центра "Марк Анталия". Понадобится пересадка на городские маршруты автобуса. Но зато можете выбрать правильный маршрут и подъехать прямо к подъезду своего дома (как у меня). Смешно, но в целом обойдется дешевле, так как пересадка с трамвая в автобус - БЕСПЛАТНАЯ, а проезд в трамвае стоит дешевле проезда в автобусе.Мелочь, а приятно.Нижче буде розміщено коментарі знаних фахівців у галузі купівлі нерухомості за кордоном. Вже заступили на чергування.Зустрічайте.