RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 442443444445
Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 11:04

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

2Akurt

Спасибо за информацию по транспорту!
А на каком автобусе можно добраться до 36 Cd. с пересадкой на трамвай?
change_pm
 
Повідомлень: 548
З нами з: 03.02.16
Подякував: 11 раз.
Подякували: 163 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 12:37

Україна і Туреччина домовляються про взаємовизнання водійських посвідчень
https://www.pravda.com.ua/news/2019/09/22/7227003/
jump
 
Повідомлень: 2350
З нами з: 18.08.09
Подякував: 73 раз.
Подякували: 479 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 442443444445
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 408, 409, 410
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 12:21
4099 369883
Переглянути останнє повідомлення
Нед 22 вер, 2019 01:38
Львівський БатяР
Інвестуємо в нерухомість закордоном 1 ... 14, 15, 16
change_pm » Чет 27 гру, 2018 12:13
153 19320
Переглянути останнє повідомлення
Пон 16 вер, 2019 13:05
change_pm
Про нерухомість у Києві останнім часом 1, 2, 3, 4, 5
RealtyExpert » Пон 20 тра, 2019 17:04
45 6865
Переглянути останнє повідомлення
Чет 18 лип, 2019 09:57
RealtyExpert

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (13376)
22.09.2019 13:08
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.