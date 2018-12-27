2Akurt
Спасибо за информацию по транспорту!
А на каком автобусе можно добраться до 36 Cd. с пересадкой на трамвай?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 22 вер, 2019 11:04
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
2Akurt
Спасибо за информацию по транспорту!
А на каком автобусе можно добраться до 36 Cd. с пересадкой на трамвай?
Додано: Нед 22 вер, 2019 12:37
Україна і Туреччина домовляються про взаємовизнання водійських посвідчень
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