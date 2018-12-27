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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 441442443444
Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 20:51

  akurt написав:А цены на квадратные метры растут... Удивительно...
Хотя что удивительного, shapo: куб бетона еще с полгода назад стоил 700-800 гривен, а теперь 1700.
Там компонент дорогой: цемент, а его завозят из Испании, Турции и Гренландии. Дирижаблями.

реалії життя у неньці:
бакс і євро усе нижче, а ціни не мінялись відносно зниження ні на йоту і це улітку
ОККО-Вог взагалі зажрались - бенз-А-30.79, при ціні бакса - 24.5 :shock:
бананаси, просто смішно-24-26 (нормальні, без гниття), хліб - 16-17, молоко-24-28 :mrgreen:
jump
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 06:49

  jump написав:
  akurt написав:А цены на квадратные метры растут... Удивительно...
Хотя что удивительного, shapo: куб бетона еще с полгода назад стоил 700-800 гривен, а теперь 1700.
Там компонент дорогой: цемент, а его завозят из Испании, Турции и Гренландии. Дирижаблями.

реалії життя у неньці:
бакс і євро усе нижче, а ціни не мінялись відносно зниження ні на йоту і це улітку
ОККО-Вог взагалі зажрались - бенз-А-30.79, при ціні бакса - 24.5 :shock:
бананаси, просто смішно-24-26 (нормальні, без гниття), хліб - 16-17, молоко-24-28 :mrgreen:


І картопля по 15... У вересні...
ДорогА, бо завозять дирижаблями із Іспанії, Туреччини та Гренландії.

Цікавий факт: ще тиждень тому гілка мала МЕНШЕ 450 000 переглядів.
Але стараннями цікавих рецензентів, що днюють і ночують тут - вже перевищили ми з вами 455 000!

ТЕПЛЫЕ ПЛЮШКИ ДЛЯ ТЕХ, КТО КУПИЛ КВАРТИРУ В АНТАЛИИ

Фото вчера с экрана моего смартфона.
Зображення
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НЕДВИЖИМОСТЬ ЗА РУБЕЖОМ И ТРАНСПОРТ

(написано неделю назад, размещено на ветке и удалено автором. Сегодня, после печальных событий в Одессе, где в маршрутке погибло 10 человек, восстанавливаю. Мне жалко погибших. Они оказались не в том месте и не в то время.)

В воскресенье в 13-40 рейсом из Стамбула, где друзья проведут 3 ночи в моей новой квартире, они в Анталию прибывают и пробудут тут недельку.
Отель я забронировал - 39 евро номер на двоих с завтраком.
Я их, конечно, встречу зачем им отдавать 100 лир (430 гривен) за такси...
Но как опытный водитель - все может случиться - вдруг прийдется им ехать и на автобусе - рассказал как и что.

В аэропорту Анталии есть станция скоростного трамвая и есть остановка 4-х (!!!) разных маршрутов автобусов.
Согласитесь - добраться домой/в аэропорт быстро и легко - это же важно?
Мне вообще-то очень понравилось новое жд сообщение "Борисполь-Центральный жд вокзал" в Киеве. Платишь 80 гривен - каких-то 45 минут и ты в надземном переходе жд вокзала. Рекомендую.

В Анталии в аэропорт и из него ходят сразу три маршрута ГОРОДСКОГО общедоступного автобуса:
- маршрут 800 отвезет вас в чисто русский микрорайон "Лара".
- маршрут 600 отвезет вас через центр города к автовокзалу.
- маршрут 400 отвезет вас ко мне домой.
В любом случае проезд будет стоит 5,2 лиры или примерно 25 гривен.
Вот трасса маршрута 400 - в пути он будет почти 60 минут, на авто - 30.
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Автобус выходит из конечной станции - "Сарысу" (это пляж так называется ) и идет в аэропорт каждый час, всегда минуту в минуту при любой погоде (напомню, ни снега, ни снежных заносов здесь ен бывает).
На линии только новые автобусы с кондиционерами. Иногда можно попасть в автобус, оборудованный Wi-Fi.
Зображення
Интересные особенности:
- проезд в этом автобусе совпадает с маршрутом других автобусов и чтобы не садились "случайные пассажиры" - проезд стоит ДОРОЖЕ обычного автобуса - не 3,2 лиры, а 5,2 лиры. Случайные пассажиры стараются не садиться.
- проезд ПРЕДОПЛАЧЕННЫЙ - никакой оплаты водителю засаленными купюрами - вы не в Украине. У Вас должна быть карта проезда Antalya Kard - купите заранее в продуктовом магазине и внесите нужную сумму. АБСОЛЮТНО все деньги попадают в бюджет города, а не так как мой приятель работал командиров роты ГАИ - и каждому командиру роты ГАИ полагалось (разрешалось) на маршруте держать 3 (три) "свои" маршрутки со своим водителем и своей нигде неучтенной наличкой. То есть если ты командир роты, и уже насобирал с помощью полосатой палочки бабла на три микроавтобуса - тупо ставишь их на выделенный для тебя маршрут (конечно, налоговая и все другие и не подозревают, чтобы и "не подозревали", вместе бухали в сауне с деффками) с нанятыми водилами и они по 14 часов в день куют для вас бабло. Простите, не для вас.
- если вы прилетели на самолете - а, например, 31 августа вроде был побит рекорд отправки/приема самолетов - взлетали 24 часа в сутки с интервалом 3 минуты - Анталия же международный курорт, принять за год 32 000 000 иностранных туристов это же не шутка - то надо выйти из терминала местных авиалиний - просто повернуть направо и увидеть бело-синий киоск-автомат для продажи картонных карточек проезда (на 4 поездки хватит). Вносите купюрами или монетами лиры - получаете карточку проезда. Валюту можно поменять на выходе из зоны приема.
Остановка автобусов маршрутов 400, 600, 800 - справа. Если терминал Международный - автобус останавливается на пассажирском перроне только на минутку - для посадки/высадки, не зевайте.
Ну а так всё просто - 25 гривен и вы - дома с ветерком от кондиционера и приятностью.
Должно же быть в жизни счастье? Ну хоть маленькое.

P.S. Можно сесть в аэропорту на скоростной трамвай и доехать в самый центр что торгового центра "Марк Анталия". Понадобится пересадка на городские маршруты автобуса. Но зато можете выбрать правильный маршрут и подъехать прямо к подъезду своего дома (как у меня). Смешно, но в целом обойдется дешевле, так как пересадка с трамвая в автобус - БЕСПЛАТНАЯ, а проезд в трамвае стоит дешевле проезда в автобусе.
Мелочь, а приятно.

P.S. Нижче буде розміщено коментарі знаних фахівців у галузі купівлі нерухомості за кордоном. Вже заступили на чергування.
Зустрічайте.
Востаннє редагувалось akurt в Нед 22 вер, 2019 07:39, всього редагувалось 3 разів.
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 07:03

Людину, яку дійсно купила квартиру в іншій державі, не цікавлять ціни на картоплю та йогурт !!!

Пиши ыщо!

Тільки щось нове)))
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 11:04

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

2Akurt

Спасибо за информацию по транспорту!
А на каком автобусе можно добраться до 36 Cd. с пересадкой на трамвай?
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 12:37

Україна і Туреччина домовляються про взаємовизнання водійських посвідчень
https://www.pravda.com.ua/news/2019/09/22/7227003/
jump
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 13:33

Отлично! Это приятные новости!
Я сдал доки на замену водительского украинского на турецкое в декабре прошлого года - и все некогда заехать получить турецкое водительское - там еще надо будет услуги оплатить, а так с неба упадут сэкономленные денюжки, бабулеты и пинензы.
Мелочь, а принято...
На практике:
- иностранному гражданину можно ездить со своим национальным водительским удостоверением 6 месяцев.
- если иностранный гражданин находится в стране более 6 мес., то он должен:
а) выехать из страны - например, проведать родственников, и опять въехать - у меня так и было - раз в 6 мес. хоть на сутки я вылетал из Турции по разным делам;
или
б) обменять на турецкие (делают запрос в страну выдачи о подтверждении реальной выдачи такого водительского).
Водительское удостоверение, выданное в Турции, действительно так же, как и любое другое, выданное в Украине или в другой европейской стране.
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 14:23

  change_pm написав:2Akurt

Спасибо за информацию по транспорту!
А на каком автобусе можно добраться до 36 Cd. с пересадкой на трамвай?


Если из Аэропорта в микрорайон Унджалы в середину улицы 36 Cd. (она очень длинная), то:
а) сесть в аэропорту на скоростной трамвай (на нем выше лобового стекла будет написано FATIH) и доехать (минут 20) в самый центр до остановки "Муратпаша" (остановки чётко объявляют, эта будет следующая после "Исметпаша"). Там перейти улицу и сесть на автобус номер KC35 (пойдет без пересадки) либо быстрее получится - сесть на автобус VS18 проехать до остановки Turkay Otel Duragi, пересесть на автобус VF02.
b) сесть в аэропорту на автобус 600 (идет на автовокзал) доехать в центр до любой остановки на бульваре 100-летия (100 Yil Bulvari) дальше торгового центра "Марк Анталия" и пересесть на автобус TK36.
Напомню - все пересадки бесплатные.
Всего дорога обойдется в 3,2 лиры или примерно 15 гривен.
На автобусе 600 - отдельная цена - 5,5 лиры и проезд выйдет дороже.
Вариант с трамваем реально хороший.
Зображення
Маршрут получится примерно такой:
Зображення
На такси - примерно 100 лир или 430 гривен (такси поедет не так - по объездной и сразу выедет на 36 Cd.)
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 15:40

  Frant написав:Людину, яку дійсно купила квартиру в іншій державі, не цікавлять ціни на картоплю та йогурт !!!

Пиши ыщо!

Тільки щось нове)))

Вот с этим не согласен. Особенно, если ипотека.... :mrgreen:
Понаехал
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 16:01

  akurt написав:
  change_pm написав:2Akurt

Спасибо за информацию по транспорту!
А на каком автобусе можно добраться до 36 Cd. с пересадкой на трамвай?


Если из Аэропорта в микрорайон Унджалы в середину улицы 36 Cd. (она очень длинная), то:
а) сесть в аэропорту на скоростной трамвай (на нем выше лобового стекла будет написано FATIH) и доехать (минут 20) в самый центр до остановки "Муратпаша" (остановки чётко объявляют, эта будет следующая после "Исметпаша"). Там перейти улицу и сесть на автобус номер KC35 (пойдет без пересадки) либо быстрее получится - сесть на автобус VS18 проехать до остановки Turkay Otel Duragi, пересесть на автобус VF02.
b) сесть в аэропорту на автобус 600 (идет на автовокзал) доехать в центр до любой остановки на бульваре 100-летия (100 Yil Bulvari) дальше торгового центра "Марк Анталия" и пересесть на автобус TK36.
Напомню - все пересадки бесплатные.
Всего дорога обойдется в 3,2 лиры или примерно 15 гривен.
На автобусе 600 - отдельная цена - 5,5 лиры и проезд выйдет дороже.
Вариант с трамваем реально хороший.
Зображення
Маршрут получится примерно такой:
Зображення
На такси - примерно 100 лир или 430 гривен (такси поедет не так - по объездной и сразу выедет на 36 Cd.)


Спасибо! Я вас запутал и сам запутался. Я имел ввиду 36.Cd. в Hurma.
Вот к чему приводит нумерация улиц, а не названия )))

Подскажите, какой это сайт первой картинки? Там где можно смотреть транспорт.
change_pm
 
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