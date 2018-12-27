Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
akurt написав: Версия "Б": человек купил 3 квартиры, бабла у него значит достаточно много, вложился. Далее по обстановке: аренда на 1 год (по турецким законом краткосрочная - запрещена). За этот год арендатор платил квартплату ("айдат"), а владелец/инвестор смотрит на уровень цен: может продать +10% по валюте - продаёт. Нет - сдает еще на год... 10% годовых по валюте - это же здорово - это тоже знает каждый украинец, не правда ли??? И волки целы, и овцы сыты.
У вас, конечно, может быть другая версия... [/i]
ага, +10%, віртуальних, а податки, а ріелторьскі, а дорога туда-сюда, а жити десь теж треба...
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Вариант А: самолетом регулярных авиалиний. В Украину летают самолеты регулярных авиакомпаний: Turkish airlines и Pegasus. Самые дешевые авиабилеты - у Пегасус, отличная авиакомпания, летал ее самолетами много раз. Любит, когда авиабилеты берут очень заранее. Часто бывают акции - скидки 50% на авиабилеты. Обычные цены 2018 года: Запорожье-Анталия-Запорожье - 95 долларов туда и обратно, Львов-Анталия-Львов - 120 долларов туда и обратно. В 2019 авиабилеты из-за большого спроса и ремонта ВПП в Запорожье подорожали и сейчас редко, но удается взять авиабилеты по 56 долларов в одну сторону. У регулярных авиалиний всегда пересадка в Стамбуле. У Пегасус смешные цены на перевозку горнолыжного снаряжения: на международных рейсах 20 долларов, на внутренних - 20 лир (50 гривен!!!!!!). У Пегасус отличный выбор питания на борту самолета - шикарный обед на внутренних авиарейсах от 30 лир (130 гривен), на международных - 9 долларов.
Напоминаю любителям горнолыжного отдыха: авиаперелеты Запорожье-Кайсери-Запорожье на февраль - 159 долларов туда и обратно. На Новый год дешевых билетов уже нет, но по 200 долларов - есть. Скипасс на день - 13 долларов. Львов-Кайсери-Львов - на Новый год и на январь-февраль от 200 долларов туда и обратно. Для киевлян: я бы советовал лететь из Борисполя на Анкару. Авиабилет туда и обратно 94 доллара. В Анкаре берете авто напрокат - и вперед, к горным склонам!
Вариант Б: чартерными авиарейсами. Самолеты летают почти из всех городов Украины. Достоинство: без пересадки. Бесплатный багаж. Недостаток: никогда не угадаешь цену и оптимальный вариант - брать авиабилеты за неделю, а то и за 1 день до вылета. Цены на сегодня:
Вариант В: на своем любимом автомобиле. Спланируйте себе приятное автопутешествие, например: Днепр-Измаил-паромная переправа "Орлівка-Исакча" - закупка в Румынии румынского пива и салями (можно на авто провозить сколько угодно упаковок по 4 или 6 банок) - чудный Стамбул - теплая Анталия. Что может быть лучше румынского холодного пива и турецких раков на берегу Средиземного моря??? Тем более, если вы в воскресенье встречались в каньоне недалеко от Анталии с одним из форумчан.
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).
akurt написав:Версия "А": если человек купил 3 таких квартиры на общую сумму 3х450000=1 350 000 лир или примерно 250 000 долларов США, то по турецким законам он может сразу подать документы на получение гражданства на всю семью. В течение 6 месяцев вся семья получает гражданство по упрощенной процедуре. (не топайте ногами: Вам не надо, а кто-то же чем-то думает и ему "надо").
дійсно, нах ВНЖ Туреччини, якщо можна мати ВНЖ(громадянство) нормальної країни ЄС.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
akurt написав:Версия "А": если человек купил 3 таких квартиры на общую сумму 3х450000=1 350 000 лир или примерно 250 000 долларов США, то по турецким законам он может сразу подать документы на получение гражданства на всю семью. В течение 6 месяцев вся семья получает гражданство по упрощенной процедуре. (не топайте ногами: Вам не надо, а кто-то же чем-то думает и ему "надо").
дійсно, нах ВНЖ Туреччини, якщо можна мати ВНЖ(громадянство) нормальної країни ЄС.
Ріелторша А. працює лише з турецькою та українською нерухомістю. Звернули увагу?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців