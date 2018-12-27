Додано: Пон 23 вер, 2019 07:50

Вариант А:

Вариант Б:

Легко и просто:самолетом регулярных авиалиний.В Украину летают самолеты регулярных авиакомпаний: Turkish airlines и Pegasus.Самые дешевые авиабилеты - у Пегасус, отличная авиакомпания, летал ее самолетами много раз.Любит, когда авиабилеты берут очень заранее. Часто бывают акции - скидки 50% на авиабилеты.Обычные цены 2018 года: Запорожье-Анталия-Запорожье - 95 долларов туда и обратно, Львов-Анталия-Львов - 120 долларов туда и обратно. В 2019 авиабилеты из-за большого спроса и ремонта ВПП в Запорожье подорожали и сейчас редко, но удается взять авиабилеты по 56 долларов в одну сторону.У регулярных авиалиний всегда пересадка в Стамбуле.У Пегасус смешные цены на перевозку горнолыжного снаряжения: на международных рейсах 20 долларов, на внутренних - 20 лир (50 гривен!!!!!!).У Пегасус отличный выбор питания на борту самолета - шикарный обед на внутренних авиарейсах от 30 лир (130 гривен), на международных - 9 долларов.Напоминаю любителям горнолыжного отдыха: авиаперелеты Запорожье-Кайсери-Запорожье на февраль - 159 долларов туда и обратно. На Новый год дешевых билетов уже нет, но по 200 долларов - есть. Скипасс на день - 13 долларов.Львов-Кайсери-Львов - на Новый год и на январь-февраль от 200 долларов туда и обратно.Для киевлян: я бы советовал лететь из Борисполя на Анкару. Авиабилет туда и обратно 94 доллара. В Анкаре берете авто напрокат - и вперед, к горным склонам!чартерными авиарейсами. Самолеты летают почти из всех городов Украины.Достоинство: без пересадки. Бесплатный багаж. Недостаток: никогда не угадаешь цену и оптимальный вариант - брать авиабилеты за неделю, а то и за 1 день до вылета. Цены на сегодня:Вариант В: на своем любимом автомобиле. Спланируйте себе приятное автопутешествие, например: Днепр-Измаил-паромная переправа "Орлівка-Исакча" - закупка в Румынии румынского пива и салями (можно на авто провозить сколько угодно упаковок по 4 или 6 банок) - чудный Стамбул - теплая Анталия.Что может быть лучше румынского холодного пива и турецких раков на берегу Средиземного моря???