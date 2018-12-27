Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
flyman написав:дійсно, нах ВНЖ Туреччини, якщо можна мати ВНЖ(громадянство) нормальної країни ЄС.
Дійсно, а хто заважає? І напишіть, в якій країні та як саме Ви особисто оформили? Вклалися в Угорщину - 400 000 ойро на рахунок в банк з умовою не торкатися 5 років? Поділіться. Думаю, всім читачам буде інтересно. Ossza meg, azt hiszem, minden olvasó érdeklődik! (угорська)
Синяя карта любой страны даёт лучшие возможности. Риелтору не понять.
ЧИ ВАРТО КУПУВАТИ КВАРТИРУ В НОВЕНЬКОМУ БУДИНКУ ЗА 145 000 доларів США?
Сьогодні akurt після чудового відпочинку на березі Середземного моря (температура повітря +31, вода в морі +27, штиль на фоні дуже легенького вітерця з моря) відвідав на запрошення пана Ахмета - голови будівельної компанії - досить потужної та знаної (назву не наведено, щоби не було реклами) великий комплекс із двох будинків, які завершуються будівництвом. Комплекс (назву видалено) розташований - за словами пана Ахмеда - на площі в 2 000 кв.м. Всі квартири - 2+1. На поверсі - 3 квартири, 2 з них однакові по плануванню, 1 квартира - трохи більша за площею та інше планування. В одному корпусі (ліворуч) на сьогодні ВСІ квартири продані. В другому корпусі (праворуч) є квартири на поверхах 2, 4, 5, 6. Їх ми з паном Ахмедом і відвідали - наприклад, починаючи з другого поверху ті, що "дивляться" на плавальний басейн. Квартири "2+1" відрізняються від квартир в інших будинках Анталії окремою кухнею площею 13 кв.м.
(текст далі та висновки "із цифрами на руках" будуть)
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).