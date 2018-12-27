Додано: Пон 23 вер, 2019 17:31

Что Вы - дама - едите нехорошее? От Вас все время - негатив.

Даже никак - я уже 5 (ПЯТЬ!!!) раз Вас призывал уговорить всех форумчан поехать в Ваш город и сделать выгодные инвестиции.

Нельзя так.



Эх, говорил я Вам уже давно: покупка вами трехкомнатного хрущика на пятом этаже за 50 000 долларов в Кропивницком - самая худшая в мире инвестиция.

Не послушали... а зря. Никогда не даю неверных советов.

У меня правило такое: только хорошие и правильные советы. И только - позитив.



Но мне приятно, что за меня беспокоятся, точнее за мои деньги. Сегодня я опять с прибылью.

Учитесь у меня.



Ну и для общего развития, ибо Вы же не курсе не только цен на недвигу в Италии, где якобы живете (Вы не забыли, что живет в Италии???):

- Алания - это большое село. Это как примерно бывшее Бекетово вблизи Паркового между Ялтой и Форосом.

- А вот Ялта есть Ялта. Даже сейчас. Почувствуйте разницу.

- поскольку я НИКОГДА не даю глупых советов - в декабре отсоветовал приятелям взять три "однушки" в Алании в новом доме.

Это Вы не умеете считать.

А я дружу с калькулятором.



Смотрите, как просто:

- Один удачливый риэлтор (не как Вы - ну, не обижайтесь, я знаю как трудно сейчас заработать даже 1% на неликвиде) навешал лапши на уши, что стОит купить три однушки в Алании по 31 000 евро. Типа одна - себе, а две - под сдачу.

- Лапша содержала текст: "легко будете сдавать по 20 евро в день или за 600 евро в месяц".

- Итого (так в инструкции к лапше) 12х600=7 200 евро в год (так на этикетке лапши было написано).

- Итого отобъёте 31 500 евро за 31000/7200=4,3 года.

Типа выгодно и надо брать!

Это такую наивную и доверчивую может обмануть кто угодно, меня не обманешь.

Я сделал 2 простые вещи:

а) узнав название комплекса, сразу зашел на сайт турецкий - аналог нашего OLX - и узнал, что РИЭЛТОРЫ продают безуспешно эти квартиры по 26 500 евро.

Товарисчу стало плохо...

б) немедленно связался с турецкими друзьями - проконсультировался по недвиге в Алании - они были в шоке от инвестиции в 100 000 евро.



Узнал, какой задаток дал человек - 20 000 долларов за три квартиры.

Уточнил, что подписан Предварительный договор и что задаток на то и задаток, что его не возвращают.

Добился через турецких друзей, чтобы его вернули.

Человек прилетел в мае и забрал 20 000 долларов.

Человек счастлив.

Вы, конечно, нет - ибо не привыкли нести людям добро.

Учитесь добру у меня и учитесь у меня считать деньги.

Это такие купюры, бумажки и монетки: зелёненькие и цветные.

Когда научитесь, тогда уговорите форумчан выкупить у Вас вашу трёшку (по моему мнению - это "вечная инвестиция", нельзя это было покупать).

Видите, как всё просто в этой жизни.



И за Вами еще должок: вы обещали клятвенно форумчанам подробно рассказать о рынке недвижимости Калабрии, куда летите в ноябре, кормить форумчан несуществующими в Италии прошутами и дать запить несуществующими в Италии просеками.

Не забудьте, а то неудобно будет... Подумают, что Вы и в этом не разбираетесь...

"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).