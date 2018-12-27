Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
flyman написав:дійсно, нах ВНЖ Туреччини, якщо можна мати ВНЖ(громадянство) нормальної країни ЄС.
Дійсно, а хто заважає? І напишіть, в якій країні та як саме Ви особисто оформили? Вклалися в Угорщину - 400 000 ойро на рахунок в банк з умовою не торкатися 5 років? Поділіться. Думаю, всім читачам буде інтересно. Ossza meg, azt hiszem, minden olvasó érdeklődik! (угорська)
Синяя карта любой страны даёт лучшие возможности. Риелтору не понять.
ЧИ ВАРТО КУПУВАТИ КВАРТИРУ В НОВЕНЬКОМУ БУДИНКУ ЗА 145 000 доларів США?
Сьогодні akurt після чудового відпочинку на березі Середземного моря (температура повітря +31, вода в морі +27, штиль на фоні дуже легенького вітерця з моря) відвідав на запрошення пана Ахмета - голови будівельної компанії - досить потужної та знаної (назву не наведено, щоби не було реклами) великий комплекс із двох будинків, які завершуються будівництвом. Комплекс (назву видалено) розташований - за словами пана Ахмеда - на площі в 2 000 кв.м. Всі квартири - 2+1. На поверсі - 3 квартири, 2 з них однакові по плануванню, 1 квартира - трохи більша за площею та інше планування. В одному корпусі (ліворуч) на сьогодні ВСІ квартири продані. В другому корпусі (праворуч) є квартири на поверхах 2, 4, 5, 6. Їх ми з паном Ахмедом і відвідали - наприклад, починаючи з другого поверху ті, що "дивляться" на плавальний басейн. Квартири "2+1" відрізняються від квартир в інших будинках Анталії окремою кухнею площею 13 кв.м.
(текст далі та висновки "із цифрами на руках" будуть)
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).
akurt написав:Версия "А": если человек купил 3 таких квартиры на общую сумму 3х450000=1 350 000 лир или примерно 250 000 долларов США, то по турецким законам он может сразу подать документы на получение гражданства на всю семью. В течение 6 месяцев вся семья получает гражданство по упрощенной процедуре. (не топайте ногами: Вам не надо, а кто-то же чем-то думает и ему "надо").
дійсно, нах ВНЖ Туреччини, якщо можна мати ВНЖ(громадянство) нормальної країни ЄС.
ВНЖ Туреччини можно получить просто по факту наличия самой дешевой квартиры в Турции или, вообще, аренды квартиры. Где вы такое в ЕС найдете?
К тому же Акурт писал не о ВНЖ, а о гражданстве за 250 куе. А это две большие разницы!
Мое мнение, что турецкое гражданство нашими согражданами не особо востребованно, особенно за 250 куе. А вот, например, какая-нибудь богатая сирийская или иракская семья может так поступить. За 250 куе получают сразу турецкий паспорт, а с ним им уже по жизни легче, да и в Турции безопаснее.
Все верно. Я так Выше и написал: "кому-то НЕ нужно, а кому-то нужно..." Кстати - сирийцы - нет, они получают статус особых беженцев, им гражданство не дают. Дают пособие - кажется - 800 лир в месяц на человека ("минималка" в Турции на руки 2 062 лиры). Что интересно, их вроде въехало в Турцию 5,5 миллиона, но я лично не вижу нигде ни одного. А вот граждане Ирака считаются богатыми, это они (и не только) как раз и покупают жилье, выводя среднюю цифру покупки недвижимости за 1-е полугодие на уровень 150 000 долларов. Напомню: иностранцы купили в Турции за первое полугодие недвижимости на сумму в 3 миллиарда долларов США. Все больше последнее время слышу о покупке недвижимости гражданами Великобритании.
И безопасность - штука нужная. Как показли последние события: - главное не ездить на автобусе в Одессу - 9 трупов и 4 раненных; - главное не ездить по трассе "Киев-Ровно" - 9 трупов и 11 раненных. - главное не стоять под деревом в Чернигове - 4 трупа. Всё - за три дня...
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).
Знакомые знакомых продают дом в Аланье, пошел уже пост что дом с хорошей энергетикой и прям у моря, и цена снижена... Наверное не всем нужно ВНЖ Турции... Но интересно как скоро срочная продажа приведет к продаже ))) Акурт как 1+1 поменяете на что-то поприличнее отпишитесь о радости срочной продажи тоже )))