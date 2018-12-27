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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 442443444445
Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 13:42

  akurt написав:
  flyman написав:дійсно, нах ВНЖ Туреччини, якщо можна мати ВНЖ(громадянство) нормальної країни ЄС.


Дійсно, а хто заважає?
І напишіть, в якій країні та як саме Ви особисто оформили?
Вклалися в Угорщину - 400 000 ойро на рахунок в банк з умовою не торкатися 5 років?
Поділіться. Думаю, всім читачам буде інтересно.
Ossza meg, azt hiszem, minden olvasó érdeklődik! (угорська)

Синяя карта любой страны даёт лучшие возможности. Риелтору не понять. :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 14:45

ЧИ ВАРТО КУПУВАТИ КВАРТИРУ В НОВЕНЬКОМУ БУДИНКУ ЗА 145 000 доларів США?

Сьогодні akurt після чудового відпочинку на березі Середземного моря (температура повітря +31, вода в морі +27, штиль на фоні дуже легенького вітерця з моря) відвідав на запрошення пана Ахмета - голови будівельної компанії - досить потужної та знаної (назву не наведено, щоби не було реклами) великий комплекс із двох будинків, які завершуються будівництвом.
Зображення
Комплекс (назву видалено) розташований - за словами пана Ахмеда - на площі в 2 000 кв.м.
Всі квартири - 2+1. На поверсі - 3 квартири, 2 з них однакові по плануванню, 1 квартира - трохи більша за площею та інше планування.
В одному корпусі (ліворуч) на сьогодні ВСІ квартири продані.
В другому корпусі (праворуч) є квартири на поверхах 2, 4, 5, 6.
Їх ми з паном Ахмедом і відвідали - наприклад, починаючи з другого поверху ті, що "дивляться" на плавальний басейн.
Квартири "2+1" відрізняються від квартир в інших будинках Анталії окремою кухнею площею 13 кв.м.


(текст далі та висновки "із цифрами на руках" будуть)
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 16:00

  flyman написав:
  akurt написав:Версия "А": если человек купил 3 таких квартиры на общую сумму 3х450000=1 350 000 лир или примерно 250 000 долларов США, то по турецким законам он может сразу подать документы на получение гражданства на всю семью. В течение 6 месяцев вся семья получает гражданство по упрощенной процедуре.
(не топайте ногами: Вам не надо, а кто-то же чем-то думает и ему "надо").

дійсно, нах ВНЖ Туреччини, якщо можна мати ВНЖ(громадянство) нормальної країни ЄС.


ВНЖ Туреччини можно получить просто по факту наличия самой дешевой квартиры в Турции или, вообще, аренды квартиры. Где вы такое в ЕС найдете?

К тому же Акурт писал не о ВНЖ, а о гражданстве за 250 куе. А это две большие разницы!

Мое мнение, что турецкое гражданство нашими согражданами не особо востребованно, особенно за 250 куе.
А вот, например, какая-нибудь богатая сирийская или иракская семья может так поступить. За 250 куе получают сразу турецкий паспорт, а с ним им уже по жизни легче, да и в Турции безопаснее.
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 16:08

Все верно.
Я так Выше и написал: "кому-то НЕ нужно, а кому-то нужно..."
Кстати - сирийцы - нет, они получают статус особых беженцев, им гражданство не дают. Дают пособие - кажется - 800 лир в месяц на человека ("минималка" в Турции на руки 2 062 лиры). Что интересно, их вроде въехало в Турцию 5,5 миллиона, но я лично не вижу нигде ни одного.
А вот граждане Ирака считаются богатыми, это они (и не только) как раз и покупают жилье, выводя среднюю цифру покупки недвижимости за 1-е полугодие на уровень 150 000 долларов.
Напомню: иностранцы купили в Турции за первое полугодие недвижимости на сумму в 3 миллиарда долларов США.
Все больше последнее время слышу о покупке недвижимости гражданами Великобритании.

И безопасность - штука нужная.
Как показли последние события:
- главное не ездить на автобусе в Одессу - 9 погибших и 4 раненных;
- главное не ездить по трассе "Киев-Ровно" - 9 погибших и 11 раненных.
- главное не стоять под деревом в Чернигове - 4 погибших.
Всё - за три дня...
Востаннє редагувалось akurt в Пон 23 вер, 2019 18:21, всього редагувалось 1 раз.
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 17:04

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Знакомые знакомых продают дом в Аланье, пошел уже пост что дом с хорошей энергетикой и прям у моря, и цена снижена... Наверное не всем нужно ВНЖ Турции... Но интересно как скоро срочная продажа приведет к продаже ))) Акурт как 1+1 поменяете на что-то поприличнее отпишитесь о радости срочной продажи тоже )))
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 17:31

Прикольно. Если знакомых ваших знакомых уговорили купить где-то какой-то проблемный объект, то это ни о чем не говорит.
Я вот уже 5 (ПЯТЬ!!!) раз Вас призывал - уговорить всех форумчан поехать в Ваш город и сделать выгодные инвестиции.
Нельзя так. Смотрите: вся Ваша жизнь - вся до минуты - направлена на то, чтобы доказать, что я плохо сплю и плохо живу в своей - не Вашей - квартире. Вы никак не можете понять, что это то жильё (палатка, вигвам, блокхауз, спарка, навес, сарай, дом, квартира) где я лично - мое тело и мой организм - живет. ЖИ-ВЁТ.
Вы же живете в каком то жилье? Ну, я рад. Живите.
И я живу в своем жилье. Я за свои деньги - не в кредит и не за тещины - вот взял и просто так купил квартиру. Я понимаю, что Вас бесит, что у Вас - одна неликвидная квартира, а у меня НЕ одна.
Ну, кто на что учился...
Вот вы в самом деле не верите, что человек вот просто так взял и купил себе квартиру?
Что Вам не так? Я НЕ в Вашей квартире живу.

Эх, говорил я Вам уже давно: покупка вами трехкомнатного хрущика на пятом этаже за 50 000 долларов в Кропивницком - самая худшая в мире инвестиция.
Не послушали... а зря. Никогда не даю неверных советов.
У меня правило такое: только хорошие и правильные советы. И только - позитив.

Но мне приятно, что за меня беспокоятся, точнее за мои деньги. Сегодня я опять с прибылью.
Учитесь у меня.

Ну и для общего развития, ибо Вы же не курсе не только цен на недвигу в Италии, где якобы живете (Вы не забыли, что живете в Италии???):

- Алания - это большое село. Это как примерно бывшее Бекетово вблизи Паркового между Ялтой и Форосом.
- А вот Ялта есть Ялта. Даже сейчас. Почувствуйте разницу.
- поскольку я НИКОГДА не даю глупых советов - в декабре отсоветовал приятелям взять три "однушки" в Алании в новом доме.
Это Вы не умеете считать.
А я дружу с калькулятором.

Смотрите, как просто:
- Один удачливый риэлтор (не как Вы - ну, не обижайтесь, я знаю как трудно сейчас заработать даже 1% на неликвиде) навешал лапши на уши, что стОит купить три однушки в Алании по 31 500 евро. Типа одна - себе, а две - под сдачу.
- Лапша содержала текст: "легко будете сдавать по 20 евро в день или за 600 евро в месяц".
- Итого (так в инструкции к лапше) 12х600=7 200 евро в год (так на этикетке лапши было написано).
- Итого отобъёте 31 500 евро за 31500/7200=4,5 года.
Типа выгодно и надо брать!
Это такую наивную и доверчивую может обмануть кто угодно, меня не обманешь.
Я сделал 2 простые вещи:
а) узнав название комплекса, сразу зашел на сайт турецкий - аналог нашего OLX - и узнал, что РИЭЛТОРЫ продают безуспешно эти квартиры по 24 500 евро. Вам и не снилось получить 7 000 евро на одном объекте. А люди сумели.
И еще умеют: на сайтах российских риэлторов в эти дни те квартиры выставляют по 37 000 евро (для лохОв).
Товарисчу стало плохо...
б) немедленно связался с турецкими друзьями - проконсультировался по недвиге в Алании - они были в шоке от инвестиции в 100 000 евро.

Узнал, какой задаток дал человек - 20 000 долларов за три квартиры.
Уточнил, что подписан Предварительный договор и что задаток на то и задаток, что его не возвращают.
Добился через турецких друзей, чтобы его вернули.
Человек прилетел в мае и забрал 20 000 долларов.
Человек счастлив.
Вы, конечно, нет - ибо не привыкли нести людям добро.
Учитесь добру у меня и учитесь у меня считать деньги.
Это такие купюры, бумажки и монетки: зелёненькие и цветные.
Когда научитесь, тогда уговорите форумчан выкупить у Вас Вашу трёшку (по моему мнению - это "вечная инвестиция", нельзя это было покупать).
Видите, как всё просто в этой жизни.

И за Вами еще должок: вы обещали форумчанам (история помнит все и рукописи не горят) подробно рассказать о рынке недвижимости Калабрии, куда летите (цитирую) "через месяц-два".
Не забудьте, а то неудобно будет...

P.S. А вообще мне очередной раз реально понравилось:
  stm написав:Знакомые знакомых продают...


Ну и напоследок...
Ну-ка ну-ка по какой цене продают Форест Парк Резиданс в Алании?
По-ско-ко-по-ско-ко??? - в сентябре 2019 - по 24 500???
Неужели akurt КАК ВСЕГДА ПРАВ?????
https://www.seaside-alanya.com/tr/alany ... rom-24500-
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).
akurt
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