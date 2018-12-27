Додано: Пон 23 вер, 2019 17:31

И я живу в своем жилье.

точнее за мои деньги.

меня не обманешь.

Человек счастлив.

stm написав: Знакомые знакомых продают... продают...

Прикольно. Есливашихуговорили купить где-то какой-то проблемный объект, то это ни о чем не говорит.Я вот уже 5 (ПЯТЬ!!!) раз Вас призывал - уговорить всех форумчан поехать в Ваш город и сделать выгодные инвестиции.Нельзя так. Смотрите: вся Ваша жизнь - вся до минуты - направлена на то, чтобы доказать, что я плохо сплю и плохо живу в своей - не Вашей - квартире. Вы никак не можете понять, что это то(палатка, вигвам, блокхауз, спарка, навес, сарай, дом, квартира) где я лично - мое тело и мой организм - живет. ЖИ-ВЁТ.Вы же живете в каком то жилье? Ну, я рад. Живите.Я за свои деньги - не в кредит и не за тещины - вот взял и просто так купил квартиру. Я понимаю, что Вас бесит, что у Вас - одна неликвидная квартира, а у меня НЕ одна.Ну, кто на что учился...Вот вы в самом деле не верите, что человек вот просто так взял и купил себе квартиру?Что Вам не так? Я НЕ в Вашей квартире живу.Эх, говорил я Вам уже давно: покупка вами трехкомнатного хрущика на пятом этаже за 50 000 долларов в Кропивницком - самая худшая в мире инвестиция.Не послушали... а зря. Никогда не даю неверных советов.У меня правило такое: только хорошие и правильные советы. И только - позитив.Сегодня я опять с прибылью.Учитесь у меня.Ну и для общего развития, ибо Вы же не курсе не только цен на недвигу в Италии, где якобы живете (Вы не забыли, что живете в Италии???):- Алания - это большое село. Это как примерно бывшее Бекетово вблизи Паркового между Ялтой и Форосом.- А вот Ялта есть Ялта. Даже сейчас. Почувствуйте разницу.- поскольку я НИКОГДА не даю глупых советов - в декабре отсоветовал приятелям взять три "однушки" в Алании в новом доме.Это Вы не умеете считать.А я дружу с калькулятором.Смотрите, как просто:- Один удачливый риэлтор (не как Вы - ну, не обижайтесь, я знаю как трудно сейчас заработать даже 1% на неликвиде) навешал лапши на уши, что стОит купить три однушки в Алании по 31 500 евро. Типа одна - себе, а две - под сдачу.- Лапша содержала текст: "легко будете сдавать по 20 евро в день или за 600 евро в месяц".- Итого (так в инструкции к лапше) 12х600=7 200 евро в год (так на этикетке лапши было написано).- Итого отобъёте 31 500 евро за 31500/7200=4,5 года.Типа выгодно и надо брать!Это такую наивную и доверчивую может обмануть кто угодно,Я сделал 2 простые вещи:а) узнав название комплекса, сразу зашел на сайт турецкий - аналог нашего OLX - и узнал, что РИЭЛТОРЫ продают безуспешно эти квартиры по 24 500 евро. Вам и не снилось получить 7 000 евро на одном объекте. А люди сумели.И еще умеют: на сайтах российских риэлторов в эти дни те квартиры выставляют по 37 000 евро (для лохОв).Товарисчу стало плохо...б) немедленно связался с турецкими друзьями - проконсультировался по недвиге в Алании - они были в шоке от инвестиции в 100 000 евро.Узнал, какой задаток дал человек - 20 000 долларов за три квартиры.Уточнил, что подписан Предварительный договор и что задаток на то и задаток, что его не возвращают.Добился через турецких друзей, чтобы его вернули.Человек прилетел в мае и забрал 20 000 долларов.Вы, конечно, нет - ибо не привыкли нести людям добро.Учитесь добру у меня и учитесь у меня считать деньги.Это такие купюры, бумажки и монетки: зелёненькие и цветные.Когда научитесь, тогда уговорите форумчан выкупить у Вас Вашу трёшку (по моему мнению - это "вечная инвестиция", нельзя это было покупать).И за Вами еще должок: вы обещали форумчанам (история помнит все и рукописи не горят) подробно рассказать о рынке недвижимости Калабрии, куда летите (цитирую) "через месяц-два".Не забудьте, а то неудобно будет...А вообще мне очередной раз реально понравилось:Ну и напоследок...Ну-ка ну-ка по какой цене продают Форест Парк Резиданс в Алании?По-ско-ко-по-ско-ко??? - в сентябре 2019 - по 24 500???НеужелиКАК ВСЕГДА ПРАВ?????