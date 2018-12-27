Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
flyman написав:дійсно, нах ВНЖ Туреччини, якщо можна мати ВНЖ(громадянство) нормальної країни ЄС.
Дійсно, а хто заважає? І напишіть, в якій країні та як саме Ви особисто оформили? Вклалися в Угорщину - 400 000 ойро на рахунок в банк з умовою не торкатися 5 років? Поділіться. Думаю, всім читачам буде інтересно. Ossza meg, azt hiszem, minden olvasó érdeklődik! (угорська)
Синяя карта любой страны даёт лучшие возможности. Риелтору не понять.
ЧИ ВАРТО КУПУВАТИ КВАРТИРУ В НОВЕНЬКОМУ БУДИНКУ ЗА 145 000 доларів США?
Сьогодні akurt після чудового відпочинку на березі Середземного моря (температура повітря +31, вода в морі +27, штиль на фоні дуже легенького вітерця з моря) відвідав на запрошення пана Ахмета - голови будівельної компанії - досить потужної та знаної (назву не наведено, щоби не було реклами) великий комплекс із двох будинків, які завершуються будівництвом. Комплекс (назву видалено) розташований - за словами пана Ахмеда - на площі в 2 000 кв.м. Всі квартири - 2+1. На поверсі - 3 квартири, 2 з них однакові по плануванню, 1 квартира - трохи більша за площею та інше планування. В одному корпусі (ліворуч) на сьогодні ВСІ квартири продані. В другому корпусі (праворуч) є квартири на поверхах 2, 4, 5, 6. Їх ми з паном Ахмедом і відвідали - наприклад, починаючи з другого поверху ті, що "дивляться" на плавальний басейн. Квартири "2+1" відрізняються від квартир в інших будинках Анталії окремою кухнею площею 13 кв.м.
(текст далі та висновки "із цифрами на руках" будуть)
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).
akurt написав:Версия "А": если человек купил 3 таких квартиры на общую сумму 3х450000=1 350 000 лир или примерно 250 000 долларов США, то по турецким законам он может сразу подать документы на получение гражданства на всю семью. В течение 6 месяцев вся семья получает гражданство по упрощенной процедуре. (не топайте ногами: Вам не надо, а кто-то же чем-то думает и ему "надо").
дійсно, нах ВНЖ Туреччини, якщо можна мати ВНЖ(громадянство) нормальної країни ЄС.
ВНЖ Туреччини можно получить просто по факту наличия самой дешевой квартиры в Турции или, вообще, аренды квартиры. Где вы такое в ЕС найдете?
К тому же Акурт писал не о ВНЖ, а о гражданстве за 250 куе. А это две большие разницы!
Мое мнение, что турецкое гражданство нашими согражданами не особо востребованно, особенно за 250 куе. А вот, например, какая-нибудь богатая сирийская или иракская семья может так поступить. За 250 куе получают сразу турецкий паспорт, а с ним им уже по жизни легче, да и в Турции безопаснее.
Все верно. Я так Выше и написал: "кому-то НЕ нужно, а кому-то нужно..." Кстати - сирийцы - нет, они получают статус особых беженцев, им гражданство не дают. Дают пособие - кажется - 800 лир в месяц на человека ("минималка" в Турции на руки 2 062 лиры). Что интересно, их вроде въехало в Турцию 5,5 миллиона, но я лично не вижу нигде ни одного. А вот граждане Ирака считаются богатыми, это они (и не только) как раз и покупают жилье, выводя среднюю цифру покупки недвижимости за 1-е полугодие на уровень 150 000 долларов. Напомню: иностранцы купили в Турции за первое полугодие недвижимости на сумму в 3 миллиарда долларов США. Все больше последнее время слышу о покупке недвижимости гражданами Великобритании.
И безопасность - штука нужная. Как показли последние события: - главное не ездить на автобусе в Одессу - 9 погибших и 4 раненных; - главное не ездить по трассе "Киев-Ровно" - 9 погибших и 11 раненных. - главное не стоять под деревом в Чернигове - 4 погибших. Всё - за три дня...
Востаннє редагувалось akurt в Пон 23 вер, 2019 18:21, всього редагувалось 1 раз.
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).
Знакомые знакомых продают дом в Аланье, пошел уже пост что дом с хорошей энергетикой и прям у моря, и цена снижена... Наверное не всем нужно ВНЖ Турции... Но интересно как скоро срочная продажа приведет к продаже ))) Акурт как 1+1 поменяете на что-то поприличнее отпишитесь о радости срочной продажи тоже )))
Прикольно. Мне даже неудобно вам - как типа опытному риэлтору - пояснять, что город городу рознь, район району рознь, улица - улице - рознь, дом - дому рознь. Продавец - продавцу рознь и покупатель - покупателю рознь. Безусловно, если бы ЗНАКОМЫЕ ваших ЗНАКОМЫХ проконсультировались бы у меня, а не у Вас, то я был дал свой совет не покупать в Алании.
Я вот уже 5 (ПЯТЬ!!!) раз Вас призывал - уговорить всех форумчан поехать в Ваш город и сделать выгодные инвестиции. А так даже приятно: вся Ваша жизнь - вся до минуты - направлена на то, чтобы проконтролировать, чтобы я правильно тратил свои деньги. Мне приятно, что за меня беспокоятся,точнее за мои деньги.
И за Вами еще должок: вы обещали форумчанам (история помнит все и рукописи не горят) подробно рассказать о рынке недвижимости Калабрии, куда летите (цитирую) "через месяц-два". Не забудьте, а то неудобно будет... И не забудьте, что вы живете в Италии (рукописи не горят и форум помнит все).
P.S. А вообще мне очередной раз реально понравилось:
stm написав:Знакомые знакомых продают...
Я всегда говорил, не скрывая: "В недвижимости, как и в сексе - все надо делать быстро и вовремя!" Вы просчитались, купив в 2008 году трешку-хрущевку за 50 000 долларов. Сегодня не продадите и за 30. Видите, я за Вас тоже переживаю. Старайтесь. Пишите юморески дальше.
Прикольно: вечер, продажа доллара 24,25 гривны... Скоро я все цены в Турции буду умножать на "1": - помидоры - 1 гривна - картошка - 1,9 гривны - баклажаны - 2,5 гривны - бутылка минералки 1,5 литра - 90 копеек - молоко - 3 гривны - масло сливочное - 7,5 гривен пачка - курица - 8 гривен кг - кефаль - 19 гривен кг - лосось - 45 гривен кг... - инжир - 8 гривен - апельсины - 1 гривна - обед в кафе - 25 гривен - бензин - 6,92 гривны Прикольно реально...
Востаннє редагувалось akurt в Пон 23 вер, 2019 19:46, всього редагувалось 1 раз.
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).
Акурт, посмотрела на климат в Вики, оказывается друзья друзей хотя бы с климатом не прогадали, в Аланье температура воды больше, а воздуха - меньше, и дом в 500-600метрах от моря и всё равно приходится снижать цену ))) Ещё Вас потроллю: пока покупки недвижимости в Украине растут в цене, вы видели гривнеукрепляж какой, считаем профит в твердой валюте ежедневно ))) PS: Скоро конец сентября, Вы помните что мы учимся у лучших и прийдёт время опять смотреть на наш виртуальный депо в лирах. Август был виртуально неудачен, год к году сентябрь как-то тоже. Но мы же верим и учимся у Вас, всё вкладываем и... считаем виртуальные убытки... Плюсы: считать виртуально убытки гораздо приятнее чем получить их реально ))) учитель, цена вашей 1+1 в 2,5км от моря на турецком аналоге олх уверенна только растёт и потому что это Анталия, а не Алания... )))
Вот только сейчас стало понятно, почему вам так грустно: вы вообще не в курсе стоимости недвижимости в городах Украины. Печалька. Риэлтору непростительно. Напомню: если будете знать цену недвиги, заработаете от 1% (примерно 100 долларов) до 3% (примерно 300 долларов) в месяц. Хватит "на покушать" и не будете злиться все время. Голодный человек - однозначно и злой, и грустный.
stm! Ну вот 6-ой (ШЕСТОЙ) раз Вас прошу - ну уговорите нас переехать в ваш славный город, прорекламируйте. Уже аж хочется...
Блин, ей Богу Михаил Жванецкий заплатит мне большие деньги:
stm написав:Ещё Вас потроллю: пока покупки недвижимости в Украине растут в цене, вы видели гривнеукрепляж какой, считаем профит в твердой валюте ежедневно )))
А не пробовали не "троллить", а начать работать и хоть что-то на хлебушек заработать? Будет время - напишу, как можно заработать на муке и повидле - на как бы простых круасанах (вы такое слово хоть слышали, или разъяснить?) по 2 гривны на каждом. Очень выгодное дело, отпускная цена с хлебозавода - 6,50, магазин продает с 15% надбавкой. Так вот, на каждые 6,50 гривны - ЧИСТАЯ прибыль 2 (две) гривны. А если круасанов этих - 20 000 в день - и всевсевсе продаются - то 40 000 гривен в день (!!!). Вы таких денег и за год не можете заработать. А люди - умеют. В день. За 24 часа. Потому: попробуйте начать работать. Просто совет. Так, звоню Жванецкому: только за одну фразу заплатит хорошие деньги:
stm написав: пока покупки недвижимости в Украине растут в цене )))
"Покупки растут в цене" - ржунимагу. Покупки... растут ... в цене... Прямо вспомнилось: "Кто ж его посадит? Он же - памятник!"
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).
akurt написав:Будет время - напишу, как можно заработать на муке и повидле - на как бы простых круасанах (вы такое слово хоть слышали, или разъяснить?) по 2 гривны на каждом. Очень выгодное дело, отпускная цена с хлебозавода - 6,50, магазин продает с 15% надбавкой. Так вот, на каждые 6,50 гривны - ЧИСТАЯ прибыль 2 (две) гривны. А если круасанов этих - 20 000 в день - и всевсевсе продаются - то 40 000 гривен в день (!!!). Вы таких денег и за год не можете заработать. А люди - умеют. В день. За 24 часа.
Акция: Купи два бургера и третий тоже купи )))))) Депозиты в лире уже не агонь... Переходим к булочной теме )))