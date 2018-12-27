Додано: Пон 23 вер, 2019 16:08

Все верно.

Я так Выше и написал: "кому-то НЕ нужно, а кому-то нужно..."

Кстати - сирийцы - нет, они получают статус особых беженцев, им гражданство не дают. Дают пособие - кажется - 800 лир в месяц на человека ("минималка" в Турции на руки 2 062 лиры). Что интересно, их вроде въехало в Турцию 5,5 миллиона, но я лично не вижу нигде ни одного.

А вот граждане Ирака считаются богатыми, это они (и не только) как раз и покупают жилье, выводя среднюю цифру покупки недвижимости за 1-е полугодие на уровень 150 000 долларов.

Напомню: иностранцы купили в Турции за первое полугодие недвижимости на сумму в 3 миллиарда долларов США.

Все больше последнее время слышу о покупке недвижимости гражданами Великобритании.



И безопасность - штука нужная.

Как показли последние события:

- главное не ездить на автобусе в Одессу - 9 погибших и 4 раненных;

- главное не ездить по трассе "Киев-Ровно" - 9 погибших и 11 раненных.

- главное не стоять под деревом в Чернигове - 4 погибших.

Всё - за три дня...

Востаннє редагувалось akurt в Пон 23 вер, 2019 18:21, всього редагувалось 1 раз.

"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).