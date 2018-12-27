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Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 23 вер, 2019 13:42
akurt написав:
Дійсно
flyman написав:дійсно
, нах ВНЖ Туреччини, якщо можна мати ВНЖ(громадянство) нормальної країни ЄС.
, а хто заважає?
І напишіть, в якій країні та як саме Ви особисто оформили
?
Вклалися в Угорщину - 400 000 ойро на рахунок в банк з умовою не торкатися 5 років?
Поділіться. Думаю, всім читачам буде інтересно.
Ossza meg, azt hiszem, minden olvasó érdeklődik! (угорська
)
Синяя карта любой страны даёт лучшие возможности. Риелтору не понять.
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Додано: Пон 23 вер, 2019 14:45
ЧИ ВАРТО КУПУВАТИ КВАРТИРУ В НОВЕНЬКОМУ БУДИНКУ ЗА 145 000 доларів США?
Частина перша.
(текст видалено автором через декілька годин, в роботу включаються з 18-00 флудери, не хочу заважати)
Востаннє редагувалось akurt
в Пон 23 вер, 2019 21:05, всього редагувалось 2 разів.
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).
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Додано: Пон 23 вер, 2019 16:00
flyman написав: akurt написав:
Версия "А": если человек купил 3 таких квартиры на общую сумму 3х450000=1 350 000 лир или примерно 250 000 долларов США, то по турецким законам он может сразу подать документы на получение гражданства на всю семью. В течение 6 месяцев вся семья получает гражданство по упрощенной процедуре.
(не топайте ногами: Вам не надо, а кто-то же чем-то думает и ему "надо").
дійсно, нах ВНЖ Туреччини, якщо можна мати ВНЖ(громадянство) нормальної країни ЄС.
ВНЖ Туреччини можно получить просто по факту наличия самой дешевой квартиры в Турции или, вообще, аренды квартиры. Где вы такое в ЕС найдете?
К тому же Акурт писал не о ВНЖ, а о гражданстве за 250 куе. А это две большие разницы!
Мое мнение, что турецкое гражданство нашими согражданами не особо востребованно, особенно за 250 куе.
А вот, например, какая-нибудь богатая сирийская или иракская семья может так поступить. За 250 куе получают сразу турецкий паспорт, а с ним им уже по жизни легче, да и в Турции безопаснее.
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Додано: Пон 23 вер, 2019 16:08
Все верно.
Я так Выше и написал: "кому-то НЕ нужно, а кому-то нужно..."
Кстати - сирийцы - нет, они получают статус особых беженцев, им гражданство не дают. Дают пособие - кажется - 800 лир в месяц на человека ("минималка" в Турции на руки 2 062 лиры). Что интересно, их вроде въехало в Турцию 5,5 миллиона, но я лично не вижу нигде ни одного.
А вот граждане Ирака считаются богатыми, это они (и не только) как раз и покупают жилье, выводя среднюю цифру покупки недвижимости за 1-е полугодие на уровень 150 000 долларов.
Напомню: иностранцы купили в Турции за первое полугодие недвижимости на сумму в 3 миллиарда долларов США.
Все больше последнее время слышу о покупке недвижимости гражданами Великобритании.
И безопасность - штука нужная.
Как показли последние события:
- главное не ездить на автобусе в Одессу - 9 погибших и 4 раненных;
- главное не ездить по трассе "Киев-Ровно" - 9 погибших и 11 раненных.
- главное не стоять под деревом в Чернигове - 4 погибших.
Всё - за три дня...
Востаннє редагувалось akurt
в Пон 23 вер, 2019 18:21, всього редагувалось 1 раз.
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).
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Додано: Пон 23 вер, 2019 17:04
Знакомые знакомых продают дом в Аланье, пошел уже пост что дом с хорошей энергетикой и прям у моря, и цена снижена... Наверное не всем нужно ВНЖ Турции... Но интересно как скоро срочная продажа приведет к продаже ))) Акурт как 1+1 поменяете на что-то поприличнее отпишитесь о радости срочной продажи тоже )))
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Додано: Пон 23 вер, 2019 17:31
На дежурство на ветке заступила пропавшая было stm.
Интересно, что актуального напишет по теме ветки?
Востаннє редагувалось akurt
в Пон 23 вер, 2019 21:00, всього редагувалось 2 разів.
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).
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Додано: Пон 23 вер, 2019 19:43
Акурт, посмотрела на климат в Вики, оказывается друзья друзей хотя бы с климатом не прогадали, в Аланье температура воды больше, а воздуха - меньше, и дом в 500-600метрах от моря и всё равно приходится снижать цену )))
Ещё Вас потроллю: пока покупки недвижимости в Украине растут в цене, вы видели гривнеукрепляж какой, считаем профит в твердой валюте ежедневно )))
PS: Скоро конец сентября, Вы помните что мы учимся у лучших и прийдёт время опять смотреть на наш виртуальный депо в лирах. Август был виртуально неудачен, год к году сентябрь как-то тоже. Но мы же верим и учимся у Вас, всё вкладываем и... считаем виртуальные убытки... Плюсы: считать виртуально убытки гораздо приятнее чем получить их реально ))) учитель, цена вашей 1+1 в 2,5км от моря на турецком аналоге олх уверенна только растёт и потому что это Анталия, а не Алания... )))
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stm
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Додано: Пон 23 вер, 2019 19:49
Дежурство на ветке идет успешно.
Тролль работает...
Дам троллю немного еды - а то заработать не может, проголодается, сбавит темп.
Лови:
Будет время - напишу, как можно заработать на муке и повидле - на как бы простых круасанах (вы такое слово хоть слышали, или разъяснить?) по 2 гривны на каждом.
Очень выгодное дело, отпускная цена с хлебозавода - 6,50, магазин продает с 15% надбавкой.
Так вот, на каждые 6,50 гривны - ЧИСТАЯ прибыль 2 (две) гривны.
А если круасанов этих - 20 000 в день - и всевсевсе продаются - то 40 000 гривен в день (!!!).
Вы таких денег и за год не можете заработать.
А люди - умеют. В день. За 24 часа.
Востаннє редагувалось akurt
в Пон 23 вер, 2019 21:46, всього редагувалось 4 разів.
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).
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Додано: Пон 23 вер, 2019 20:31
akurt написав:
Будет время - напишу, как можно заработать на муке и повидле - на как бы простых круасанах (вы такое слово хоть слышали, или разъяснить?) по 2 гривны на каждом.
Очень выгодное дело, отпускная цена с хлебозавода - 6,50, магазин продает с 15% надбавкой.
Так вот, на каждые 6,50 гривны - ЧИСТАЯ прибыль 2 (две) гривны.
А если круасанов этих - 20 000 в день - и всевсевсе
продаются - то 40 000 гривен в день (!!!).
Вы таких денег и за год не можете заработать.
А люди - умеют. В день. За 24 часа.
Акция: Купи два бургера и третий тоже купи ))))))
Депозиты в лире уже не агонь... Переходим к булочной теме )))
PS: так забавно видеть как Акурт перечитывает, удаляет, а потом правит один и тот же пост. Просто наслаждение. Для этого и свой разок подправлю, а может потом и два-три-четыре раза... )))
Востаннє редагувалось stm
в Пон 23 вер, 2019 23:17, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 23 вер, 2019 22:32
akurt написав:
На дежурство на ветке заступила пропавшая было stm.
Интересно, что актуального напишет по теме ветки?
Акурт, якщо не зрозуміла, читай по буква м, ворушачи губами:
stm написав:
Знакомые знакомых продают дом в Аланье, пошел уже пост что дом с хорошей энергетикой и прям у моря, и цена снижена... Наверное не всем нужно ВНЖ Турции... Но интересно как скоро срочная продажа приведет к продаже ))) тоже )))
stm написав:
Акурт, посмотрела на климат в Вики, оказывается друзья друзей хотя бы с климатом не прогадали, в Аланье температура воды больше, а воздуха - меньше, и дом в 500-600метрах от моря и всё равно приходится снижать цену )))
Ещё Вас потроллю: пока покупки недвижимости в Украине растут в цене, вы видели гривнеукрепляж какой, считаем профит в твердой валюте ежедневно )))
PS: Скоро конец сентября, Вы помните что мы учимся у лучших и прийдёт время опять смотреть на наш виртуальный депо в лирах. Август был виртуально неудачен, год к году сентябрь как-то тоже. Но мы же верим и учимся у Вас, всё вкладываем и... считаем виртуальные убытки... Плюсы: считать виртуально убытки гораздо приятнее чем получить их реально ))) учитель, цена вашей 1+1 в 2,5км от моря на турецком аналоге олх уверенна только растёт и потому что это Анталия, а не Алания... )))
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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