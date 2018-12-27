stm написав:akurt написав:Будет время - напишу, как можно заработать на муке и повидле - на как бы простых круасанах (вы такое слово хоть слышали, или разъяснить?) по 2 гривны на каждом.
Очень выгодное дело, отпускная цена с хлебозавода - 6,50, магазин продает с 15% надбавкой.
Так вот, на каждые 6,50 гривны - ЧИСТАЯ прибыль 2 (две) гривны.
А если круасанов этих - 20 000 в день - и всевсевсе продаются - то 40 000 гривен в день (!!!).
Вы таких денег и за год не можете заработать.
А люди - умеют. В день. За 24 часа.
Акция: Купи два бургера и третий тоже купи ))))))
Депозиты в лире уже не агонь... Переходим к булочной теме )))
PS: так забавно видеть как Акурт перечитывает, удаляет, а потом правит один и тот же пост. Просто наслаждение. Для этого и свой разок подправлю, а может потом и два-три-четыре раза... )))
Пані Акурт намагається нам сказати, що кулінарна справа - то вельми вигідна інвестиція. . Від себе додам - як і сантехнічний бізнес))) Всі, абсолютно всі люди їдять, і не тільки йогурт з вареними раками))) тобто в басейн по одній трубі вливається, по іншій - виливається))) Так от, пані Акурт хоче повідомити нас, що мука, повидло і МАФи біля станції метро з інтенсивним рухом - то є стартовий щабель для того, щоб заробити на квартиру в Турції)))
Акурт, я вам ще ідею підкину)))
Модно орендувати землю , засіяти її соняшником, виростити в наставити олії. Профіт 200%. Правда, земля за пару сезонів виснажуються, але акурти так далеко не заглядають))) Для них і депозит в турецьких лірах, і дешевий йогурт - то велике благо!)))
Пиші ыщо, наша "інтелектуалка"!!