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Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Вів 24 вер, 2019 07:06
stm написав: akurt написав:
Будет время - напишу, как можно заработать на муке и повидле - на как бы простых круасанах (вы такое слово хоть слышали, или разъяснить?) по 2 гривны на каждом.
Очень выгодное дело, отпускная цена с хлебозавода - 6,50, магазин продает с 15% надбавкой.
Так вот, на каждые 6,50 гривны - ЧИСТАЯ прибыль 2 (две) гривны.
А если круасанов этих - 20 000 в день - и всевсевсе
продаются - то 40 000 гривен в день (!!!).
Вы таких денег и за год не можете заработать.
А люди - умеют. В день. За 24 часа.
Акция: Купи два бургера и третий тоже купи ))))))
Депозиты в лире уже не агонь... Переходим к булочной теме )))
PS: так забавно видеть как Акурт перечитывает, удаляет, а потом правит один и тот же пост. Просто наслаждение. Для этого и свой разок подправлю, а может потом и два-три-четыре раза... )))
Пані Акурт намагається нам сказати, що кулінарна справа - то вельми вигідна інвестиція. . Від себе додам - як і сантехнічний бізнес))) Всі, абсолютно всі люди їдять, і не тільки йогурт з вареними раками))) тобто в басейн по одній трубі вливається, по іншій - виливається))) Так от, пані Акурт хоче повідомити нас, що мука, повидло і МАФи біля станції метро з інтенсивним рухом - то є стартовий щабель для того, щоб заробити на квартиру в Турції)))
Акурт, я вам ще ідею підкину)))
Можна орендувати землю , засіяти її соняшником, виростити і начавити олії. Профіт 200%. Правда, земля за пару сезонів виснажуються, але акурти так далеко не заглядають))) Для них і депозит в турецьких лірах, і дешевий йогурт - то велике благо!)))
Пиші ыщо, наша "інтелектуалка"!!
Востаннє редагувалось Frant
в Вів 24 вер, 2019 08:01, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: Вів 24 вер, 2019 07:31
Как-то под ценными рассуждениями о недвижимости от бывшей успешной вкладчицы Дельта-банка потерялось нечто важное для форумчан.
Потому надо освежить. Раз flyman
так долго думает, значит есть что сказать.
akurt написав:
Дійсно
flyman написав:дійсно
, нах ВНЖ Туреччини, якщо можна мати ВНЖ(громадянство) нормальної країни ЄС.
, а хто заважає?
І напишіть, в якій країні та як саме Ви особисто оформили
?
Вклалися в Угорщину - 400 000 ойро на рахунок в банк з умовою не торкатися 5 років?
Поділіться. Думаю, всім читачам буде інтересно.
Ossza meg, azt hiszem, minden olvasó érdeklődik! (угорська
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"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).
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Додано: Вів 24 вер, 2019 08:25
akurt написав:
Дійсно
flyman написав:дійсно
, нах ВНЖ Туреччини, якщо можна мати ВНЖ(громадянство) нормальної країни ЄС.
, а хто заважає?
І напишіть, в якій країні та як саме Ви особисто оформили
?
Вклалися в Угорщину - 400 000 ойро на рахунок в банк з умовою не торкатися 5 років?
Поділіться. Думаю, всім читачам буде інтересно.
Ossza meg, azt hiszem, minden olvasó érdeklődik! (угорська
)
Ця програма по Угорщині вже 3 роки, як скасована.
Але є в Греції, Іспанії,Франції і навіть в Австрії можливість жити як фінансово незалежна особа, достатньо покласти в банк цих країн від 40 тис.євро , сумма залежить від кількості членів родини.
А можна зовсім з цим не заморочуватися, а жити по безвізу-3 місяці в Туреччині і 3 місяці в будь-якій країні ЕС.
Ви ж в такому режимі і живете, що свідчить про те, що наврядчи у вас є внж Туреччини, так як для того, щоб його не скасували треба бути відсутнім в країні не більше 4 місяців на рік, по вашим же розповідям ви відсутні більший час, що означає те, що внж у вас в Туреччині немає.
Це я написав не для того, щоб вас звинуватити в чомусь, а для того, щоб було порозуміння того, що можна жити і в їнших країнах, навіть не маючи ВНЖ, в тому ж режимі, як ви зараз в Туреччині.
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