Додано: Вів 24 вер, 2019 08:25

akurt написав: flyman написав: дійсно , нах ВНЖ Туреччини, якщо можна мати ВНЖ(громадянство) нормальної країни ЄС. , нах ВНЖ Туреччини, якщо можна мати ВНЖ(громадянство) нормальної країни ЄС.



Дійсно , а хто заважає?

І напишіть, в якій країні та як саме Ви особисто оформили?

Вклалися в Угорщину - 400 000 ойро на рахунок в банк з умовою не торкатися 5 років?

Поділіться. Думаю, всім читачам буде інтересно.

Ossza meg, azt hiszem, minden olvasó érdeklődik! (угорська) , а хто заважає?І напишіть,Вклалися в Угорщину - 400 000 ойро на рахунок в банк з умовою не торкатися 5 років?Поділіться. Думаю, всім читачам буде інтересно.Ossza meg, azt hiszem, minden olvasó érdeklődik! (угорська)

Ця програма по Угорщині вже 3 роки, як скасована.Але є в Греції, Іспанії,Франції і навіть в Австрії можливість жити як фінансово незалежна особа, достатньо покласти в банк цих країн від 40 тис.євро , сумма залежить від кількості членів родини.А можна зовсім з цим не заморочуватися, а жити по безвізу-3 місяці в Туреччині і 3 місяці в будь-якій країні ЕС.Ви ж в такому режимі і живете, що свідчить про те, що наврядчи у вас є внж Туреччини, так як для того, щоб його не скасували треба бути відсутнім в країні не більше 4 місяців на рік, по вашим же розповідям ви відсутні більший час, що означає те, що внж у вас в Туреччині немає.Це я написав не для того, щоб вас звинуватити в чомусь, а для того, щоб було порозуміння того, що можна жити і в їнших країнах, навіть не маючи ВНЖ, в тому ж режимі, як ви зараз в Туреччині.