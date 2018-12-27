Додано: Вів 24 вер, 2019 09:51

Але щодо Туреччини дозвольте мені бути фахівцем:

sinus написав: що означає те, що внж у вас в Туреччині немає. (це помилка)

Це я написав не для того, щоб вас звинуватити в чомусь, а для того, щоб було порозуміння того, що можна жити і в їнших країнах, навіть не маючи ВНЖ, в тому ж режимі, як ви зараз в Туреччині. (тут супер) (це помилка)Це я написав не для того, щоб вас звинуватити в чомусь, а для того, щоб було порозуміння того, що можна жити і в їнших країнах, навіть не маючи ВНЖ, в тому ж режимі, як ви зараз в Туреччині. (тут супер)

Ви майже праві і більшість - мабуть - пишете вірно.вимогу щодо терміну відсутності іноземного громадянина, який має ВНП, на протязі не більше 4-х місяців (в США - 6 місяців)Тобто я маю ВНП (зараз мені до 31 жовтня треба в он-лайн режимі подати Заяву на продовження на термін 2 роки) - і можу виїжджати хоч на 11 місяців в році.Таким чином у вас є помилка і є позитивна порада іншим, про яку я вже неодноразово писав:Щодо позитиву:Враховуючи, що Румунія та Болгарія входять в ЄС, але НЕ входять в Шенгенську угоду і термін перебування в цих країнах не зараховується в 90 днів в кожні 180 днів перебування в країнах Шенгенської угоди, то цікавим є такий варіант (писав раніше):- 90 днів - Туреччина - наприклад березень-квітень-травень.- 90 днів - Болгарія та Румунія (Болгарія хіба що на узбережжі Чорного моря - а взагалі дивно бідна країна), А ось Румунія - Трансильванія - то просто чудо! Зараз через Трансфагараш на мотоциклі пройшли маршрут, що я порадів, мої приятелі. Тобто червень-липень-серпень.- 90 днів - Туреччина - наприклад вересень-жовтень-листопад (+25 до 1 грудня точно, вода в морі до 1 грудня +22).- 90 днів - Європа - чудові варіанти відпочинку в горах в Польщі та в Словаччині. Мандри Італією, гірськолижний відпочинок в Північній Італії.Головне: налагодити постійне постачання грошей на картки - гривневі - з України.Можна - крім того - із США та з Туреччини, ну як у мене.