Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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flyman написав:дійсно, нах ВНЖ Туреччини, якщо можна мати ВНЖ(громадянство) нормальної країни ЄС.
Дійсно, а хто заважає? І напишіть, в якій країні та як саме Ви особисто оформили? Вклалися в Угорщину - 400 000 ойро на рахунок в банк з умовою не торкатися 5 років? Поділіться. Думаю, всім читачам буде інтересно. Ossza meg, azt hiszem, minden olvasó érdeklődik! (угорська)
Ця програма по Угорщині вже 3 роки, як скасована. Але є в Греції, Іспанії,Франції і навіть в Австрії можливість жити як фінансово незалежна особа, достатньо покласти в банк цих країн від 40 тис.євро , сумма залежить від кількості членів родини. А можна зовсім з цим не заморочуватися, а жити по безвізу-3 місяці в Туреччині і 3 місяці в будь-якій країні ЕС. Ви ж в такому режимі і живете, що свідчить про те, що наврядчи у вас є внж Туреччини, так як для того, щоб його не скасували треба бути відсутнім в країні не більше 4 місяців на рік, по вашим же розповідям ви відсутні більший час, що означає те, що внж у вас в Туреччині немає. Це я написав не для того, щоб вас звинуватити в чомусь, а для того, щоб було порозуміння того, що можна жити і в їнших країнах, навіть не маючи ВНЖ, в тому ж режимі, як ви зараз в Туреччині.
Ви майже праві і більшість - мабуть - пишете вірно. Але щодо Туреччини дозвольте мені бути фахівцем: вимогу щодо терміну відсутності іноземного громадянина, який має ВНП, на протязі не більше 4-х місяців (в США - 6 місяців) на рік скасовано вже три роки як. Тобто я маю ВНП (зараз мені до 31 жовтня треба в он-лайн режимі подати Заяву на продовження на термін 2 роки) - і можу виїжджати хоч на 11 місяців в році. Таким чином у вас є помилка і є позитивна порада іншим, про яку я вже неодноразово писав:
sinus написав:що означає те, що внж у вас в Туреччині немає. (це помилка) Це я написав не для того, щоб вас звинуватити в чомусь, а для того, щоб було порозуміння того, що можна жити і в їнших країнах, навіть не маючи ВНЖ, в тому ж режимі, як ви зараз в Туреччині. (тут супер)
Щодо позитиву: Враховуючи, що Румунія та Болгарія входять в ЄС, але НЕ входять в Шенгенську угоду і термін перебування в цих країнах не зараховується в 90 днів в кожні 180 днів перебування в країнах Шенгенської угоди, то цікавим є такий варіант (писав раніше): - 90 днів - Туреччина - наприклад березень-квітень-травень. - 90 днів - Болгарія та Румунія (Болгарія хіба що на узбережжі Чорного моря - а взагалі дивно бідна країна), А ось Румунія - Трансильванія - то просто чудо! Зараз через Трансфагараш на мотоциклі пройшли маршрут, що я порадів, мої приятелі. Тобто червень-липень-серпень. - 90 днів - Туреччина - наприклад вересень-жовтень-листопад (+25 до 1 грудня точно, вода в морі до 1 грудня +22). - 90 днів - Європа - чудові варіанти відпочинку в горах в Польщі та в Словаччині. Мандри Італією, гірськолижний відпочинок в Північній Італії.
Головне: налагодити постійне постачання грошей на картки - гривневі - з України. Можна - крім того - із США та з Туреччини, ну як у мене. Еnjoy!
Востаннє редагувалось akurt в Вів 24 вер, 2019 10:07, всього редагувалось 1 раз.
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).
akurt написав:Ви майже праві і більшість - мабуть - пишете вірно. Але щодо Туреччини дозвольте мені бути фахівцем: вимогу щодо терміну відсутності іноземного громадянина, який має ВНП, на протязі не більше 4-х місяців (в США - 6 місяців) на рік скасовано вже три роки як. Тобто я маю ВНП (зараз мені до 31 жовтня треба в он-лайн режимі подати Заяву на продовження на термін 2 роки) - і можу виїжджати хоч на 11 місяців в році.
Так, скасували, але це діє, якщо у вас в планах нема отримувати дозвіл на постійне проживання -ПМЖ, тоді ви праві. Якщо є, то не можна бути відсутнім більше року в підсумку 5 років ВНЖ.
Уточніть, що означає "це діє", якщо цього НЕМАЄ? У ID-картці іноземного громадянина чітко вказано термін діє цього ВНП - з якого числа та по яке число. В цей термін ви маєте всі права громадянина країни, крім права голосувати. І НІКОГО І НІЯК НЕ ЦІКАВИТЬ - ВИ ЦЕЙ ТЕРМІН будете продовжувати чи ні (треба подати Заяву хоча б за 24 години до терміну спливу). Реально цікаво, що означає "це діє", якщо цього НЕМАЄ? Дозвольте мені бути фахівцем із такого питання - бо у Вас знову помилка. І суттєва:
sinus написав:Якщо є, то не можна бути відсутнім більше року в підсумку 5 років ВНЖ.
Помилка в тому, що ви можете подати документи на отримання ГРОМАДЯНСТВА, а не ВНП через 5 років перебування в статусі іноземця, який отримав ВНП. ГРОМАДЯНСТВО. При цьому на протязі 5-ти років ви не повинні перебувати за межами країни більше, ніж один рік (точніше, 365 днів). Турецька міграційна служба чітко фіксує всі ваші в"їзди-виїзди (як і українська, та будь-яка інша). Тобто, якщо ви претендуєте отримати через 5 років Громадянство на підставі володіння нерухомістю, то ви НЕ повинні покидати межі Турецької республіки не більше, ніж на 365/5=на 73 дні в році. Цілком логічно і виправдано. Що ви за громадянин, якщо не живете в країні. Тобто 2,5 місяця на рік. Цілком достаньо, щоби провідати на Пасху своїх родичів та оновити в банках свої картки, на які буде приходити купа - велика - чи мала - грошиків та грошей.
Востаннє редагувалось akurt в Вів 24 вер, 2019 10:21, всього редагувалось 1 раз.
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).
akurt написав:Уточніть, що означає "це діє", якщо цього НЕМАЄ? У ID-картці іноземного громадянина чітко вказано термін діє цього ВНП - з якого числа та по яке число. В цей термін ви маєте всі права громадянина країни, крім права голосувати. І НІКОГО І НІЯК НЕ ЦІКАВИТЬ - ВИ ЦЕЙ ТЕРМІН будете продовжувати чи ні (треба подати Заяву хоча б за 24 години до терміну спливу). Реально цікаво, що означає "це діє", якщо цього НЕМАЄ?
ВНЖ можна подовжувати кожний рік і ви праві, що норми відсутності в країні скасували для цього подовження. Але, якщо через 5 років, вам раптом закортить не подовжувати ВНЖ, а отримати вже ПМЖ, то для його отримання вам треба підтвердити, що за останні 5 років ви були відсутні в країні не більше року. Якщо ж нема наміру отримувати ПМЖ, то ВНЖ можна подовжувати і далі, хоч все життя. Я про ПМЖ мав на увазі, коли казав про вимогу відсутності.
Я якщо через 5 років мені закортить не літати на парашуті?
І ви знову помиляєтеся щодо ВНП в Туреччині: якщо ви мали ВНП без перерви 7 років, то отримаєте ПОСТІЙНЕ ВНП без всякого продовження. Хіба що на вибори не будете ходити - так ви і так не ходите.
Всі сім років ви, маючи ВНП, могли НЕ перебувати на території Турецької республіки хоч 11 місяців в році.
Дякую пануsinusза актуальні запитання і цікавий диспут: речі дійсно важливі. І треба було розібратися.
А може хтось докладно висвітлити ось це, бо я бачу там не точну інформацію:
sinus написав:Але є в Греції, Іспанії,Франції і навіть в Австрії можливість жити як фінансово незалежна особа, достатньо покласти в банк цих країн від 40 тис.євро , сумма залежить від кількості членів родини.
На практиці, наприклад, для Греції щодо отримання ВНП як фінасово незалежної особи:
Документами, подтверждающими наличие дохода, считаются: Налоговая декларация. Справка о доходах. Справка о получении дивидендов. Подтверждение наличия банковского счета на имя основного заявителя в греческом банке, на котором должно находиться минимум 48.тыс. евро. Эти средства будут покрывать минимально необходимую, согласно требованиям программы, сумму минимального дохода в размере 2.тыс. евро / месяц за 24 месяца действия резидентства. https://internationalwealth.info/reside ... t-persons/ Для довідки: в Туреччині - 6 000 доларів на рік.
P.S. Прикольно: доллар 24,10 гривны... Ай, как хорошо! Расплачиваюсь утром картой Привата и душа поёт: ну прямо все даром в супермаркeте... Какая там Греция... Вы о чём?
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).
akurt написав: Щодо позитиву: Враховуючи, що Румунія та Болгарія входять в ЄС, але НЕ входять в Шенгенську угоду і термін перебування в цих країнах не зараховується в 90 днів в кожні 180 днів перебування в країнах Шенгенської угоди, то цікавим є такий варіант (писав раніше): - 90 днів - Туреччина - наприклад березень-квітень-травень. - 90 днів - Болгарія та Румунія (Болгарія хіба що на узбережжі Чорного моря - а взагалі дивно бідна країна), А ось Румунія - Трансильванія - то просто чудо! Зараз через Трансфагараш на мотоциклі пройшли маршрут, що я порадів, мої приятелі. Тобто червень-липень-серпень. - 90 днів - Туреччина - наприклад вересень-жовтень-листопад (+25 до 1 грудня точно, вода в морі до 1 грудня +22). - 90 днів - Європа - чудові варіанти відпочинку в горах в Польщі та в Словаччині. Мандри Італією, гірськолижний відпочинок в Північній Італії.
Головне: налагодити постійне постачання грошей на картки - гривневі - з України. Можна - крім того - із США та з Туреччини, ну як у мене. Еnjoy!
Так. Про це і мова, що треба налагодити постійне постачання грошей на картки, і тоді вже можна жити де схочеться і скільки схочеться. Але і це ще не все, треба ще дітей довести до самостійного життя, так що швидко казка розповідається, але не швидко справи робляться.
До речі купивши нерухомість в Греції на 250 т.євро отримуєшь ВНП, а в Болгарії на 300 тис.євро і ти постійний резидент. В Чорногорії зараз ті ж умови, що і в Туреччині для легалізації.