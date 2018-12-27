Додано: Вів 24 вер, 2019 10:21

Дякую пану

за актуальні запитання і цікавий диспут: речі дійсно важливі. І треба було розібратися.

sinus написав: Але є в Греції, Іспанії,Франції і навіть в Австрії можливість жити як фінансово незалежна особа, достатньо покласти в банк цих країн від 40 тис.євро , сумма залежить від кількості членів родини.

Але є в Греції, Іспанії,Франції і навіть в Австрії можливість жити як фінансово незалежна особа, достатньо покласти в банк цих країн від 40 тис.євро , сумма залежить від кількості членів родини.

Я якщо через 5 років мені закортить не літати на парашуті?І ви знову помиляєтеся щодо ВНП в Туреччині:якщо ви мали ВНП без перерви 7 років, то отримаєтебез всякого продовження.Хіба що на вибори не будете ходити - так ви і так не ходите.Всі сім років ви, маючи ВНП, могли НЕ перебувати на території Турецької республіки хоч 11 місяців в році.А може хтось докладно висвітлити ось це, бо я бачу там не точну інформацію:На практиці, наприклад, для Греції щодо отримання ВНП як фінасово незалежної особи:Документами, подтверждающими наличие дохода, считаются:Налоговая декларация.Справка о доходах.Справка о получении дивидендов.Подтверждение наличия банковского счета на имя основного заявителя в греческом банке, на которомЭти средства будут покрывать минимально необходимую, согласно требованиям программы, сумму минимального дохода в размере 2.тыс. евро / месяц за 24 месяца действия резидентства.Для довідки: в Туреччині - 6 000 доларів на рік.Прикольно: доллар 24,10 гривны... Ай, как хорошо!Расплачиваюсь утром картой Привата и душа поёт: ну прямо все даром в супермаркeте...Какая там Греция... Вы о чём?