Додано: Вів 24 вер, 2019 16:12

Вчерашнее сообщение тролля выше и мой ответ были успешно удалены модераторами.

Но тролль - он на то и тролль... Как говорят в Турции:

"Голод не тётка, но на работу идти не хочет!"

Тролль, не покладая руков и ногов очень старается, чтобы я нигде не потратил лишнюю копейку и не "прошиб" ни в каких вопросах. Это - классно!

Ни у кого такого ассистента нет, а у меня - есть. И бесплатно трудится! Класс!

Вчера я троллю приготовил наживку со вкусом круассана – тролль заглотила, не подумав.

Как всегда тупо скопировала мой текст. Хи-хи. Фокус удался!



х х х



Поскольку возникли мнения, что где-то, где нас нет, жить и получить ВНЖ невероятно легко - достаточно иметь 48 000 евро на человека, и заплатить посредникам всего 20 000 евро за 1 человека, то тезисно: порядок получения ВНЖ в Турции просто для того, чтобы было понятно, что для граждан Украины проще и легче и быть не может.

Жду, что кто-то напишет что-то подобное при оформлении ВНЖ - как написано было выше - в Греции, Франции или еще где-то.

Таиланд и Монголию не предлагать.



1. Приехать в Турцию с биометрическим паспортом (срок пребывания - 90 дней).

2. Оформить турецкий ИНН (5 минут дела в ближайшем Tax department и бесплатно).

3. Сделать перевод первой страницы загранпаспорта на турецкий язык и заверить нотариально (примерно 150 лир или 30 долларов).

4. Купить любую недвижимость. (Конечно, не любую. Самый лучший вариант - купить квартиру в Анталии и у хорошего застройщика. И только новую. Обязательно у продавца проверить наличие двух документов: а) Акт ввода здания в эксплуатацию («искян») и Акта экспертизы квартиры с оценкой ее стоимости. Первый документ однозначно оформляет ПРОДАВЕЦ и он стоит денег. Второй документ в 90% случаев оплачивает Покупатель – и это в его интересах. Там будут все данные об участке, доме и квартире, все ли соответствует проекту (!!!) и нет ли проблем. Там будет оценка квартиры - с этой суммы вы заплатите налог на покупку 3% (оплата в турецких лирах). Ориентир затрат – 1200 лир или примерно 5000 гривен.)

5. Срок оформления Права собственности - 1 день (утром сдали документы, ждете СМС-сообщение с приглашением на оформление и получение. Никаких нотариусов.)

6. В тот же день оформляете: а) страховку квартиры (примерно 100 лир или 420 гривен); б) Договор на электроснабжение (подключение на следующий день, затраты примерно 150 лир или 30 долларов за всё); в) Договор на водоснабжение (подключение на следующий день, затраты примерно 600 лир или 100 долларов за всё).

7. Можете вселяться - правда, спать будете на надувном матраце - но все остальное есть.

8. Покупаете стартовый пакет турецкого оператора и подключаете себе мобильный интернет.

9. Делаете в фотоателье фото для получения ВНЖ (достаточно сказать "Фото ТАПУ"). Сбрасываете фото себе на флешку.

10. Заходите в любую страховую компанию (я рекомендую AK Sigorta) - самый мощный оператор страховых услуг, 2500 клиник имеют Договора о сотрудничестве) - примерно 100 долларов на год на человека.

11. «Заходите» на сайт Миграционной службы Турции и заполняете Анкету-заявление. Понадобится под рукой: свой паспорт, Страховка медицинская, турецкий ИНН, фото на флешке. Заполняете все аккуратно, "загружаете" свое фото, обязательно сохраняете номер анкеты (потом можно будет зайти перепроверить статус), открывается окно с выбором места собеседования, даты и времени (выбираете Анталия). Дату вам предложат выбрать, могут предложить "на завтра", а могут в конце недели. По-разному.

12. Сохраняете Анкету-Заявление на флешке и распечатываете в любом месте, вклеиваете свое фото.

13. Наслаждаетесь отдыхом на Средиземном море и обедами в кафе у моря. После пляжа заходите в салон мебели Istikbal или Bellona (все - вблизи пляжа Коньяалты) и выбираете полный комплект мебели. Ориентир цены полного комплекта мебели 14 000 - 24 000 лир (2500-4200 лир. По секрету: зайдете со мной - получите скидку не менее 2000 лир).

14. Посещаете Налоговую службу Турции там, где оформляли ИНН, и оплачиваете госпошлину и стоимость карточки ВНЖ в кассу (примерно 600 лир или 100 долларов, оплата - лирами, суммы оплаты будут указаны посередине вашего заявления-Анкеты). Берете 2 квитанции.

15. В назначенный день появляетесь в Миграционной службе (можно опаздывать и прийти не в назначенное время - главное день в день). Берете "талончик" на входе на прием. С собой имеете ксерокопии своего загранпаспорта, ксерокопию страницы с датой пересечения границы, распечатанную Анкету-заявление, ксерокопию Права собственности (ТАПУ), Оригиналы Договора медицинского страхования иностранца, выписку со счета в банке (Можно из Украины) с суммой в 6000 долларов на 1 человека (на ребенка 3000). Проходите "собеседование" - КАК ПРАВИЛО НИЧЕГО НЕ СПРАШИВАЮТ, МОГУТ СПРОСИТЬ работаете или пенсионер, РОД ЗАНЯТИЙ: инженер, строитель, пенсионер (ни на что не влияет).

16. Проходите процедуру снятия отпечатков пальцев, после которой вам выдадут временный вид на жительство. Карточка придет по почте на указанный вами адрес, получать лично в почтовом отделении. Статус заявления можно проверять на сайте Миграционной службы. Как правило, карточка приходит в течение 30-45 дней. В это время вы можете выехать из Турции, предъявив на границе турецкому пограничнику ваше временное удостоверение ВНЖ - и на срок не более 15 дней. Получите постоянную карточку - вуаля - летите хоть Париж... на сколько угодно.

17. Пьете шампанское от ТМ Sava - я его всем рекомендовал на форуме - брют - сказочная вещица - продается только в Carrefour - сегодня днем зашел купить себе - разобрали.

Вот так и давай хорошие советы людям!!!!!



P.S. Вообще-то есть прайс на все эти услуги: вам будут помогать нажимать кнопки калькулятора и делать в ателье ваши фото. Цена вопроса - 80 долларов "с носа".

Ясное дело, для форумчан - от меня - эта консультация и порядок действий - бесплатно.

Пользуйтесь!

"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).