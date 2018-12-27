Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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flyman написав:дійсно, нах ВНЖ Туреччини, якщо можна мати ВНЖ(громадянство) нормальної країни ЄС.
Дійсно, а хто заважає? І напишіть, в якій країні та як саме Ви особисто оформили? Вклалися в Угорщину - 400 000 ойро на рахунок в банк з умовою не торкатися 5 років? Поділіться. Думаю, всім читачам буде інтересно. Ossza meg, azt hiszem, minden olvasó érdeklődik! (угорська)
Ця програма по Угорщині вже 3 роки, як скасована. Але є в Греції, Іспанії,Франції і навіть в Австрії можливість жити як фінансово незалежна особа, достатньо покласти в банк цих країн від 40 тис.євро , сумма залежить від кількості членів родини. А можна зовсім з цим не заморочуватися, а жити по безвізу-3 місяці в Туреччині і 3 місяці в будь-якій країні ЕС. Ви ж в такому режимі і живете, що свідчить про те, що наврядчи у вас є внж Туреччини, так як для того, щоб його не скасували треба бути відсутнім в країні не більше 4 місяців на рік, по вашим же розповідям ви відсутні більший час, що означає те, що внж у вас в Туреччині немає. Це я написав не для того, щоб вас звинуватити в чомусь, а для того, щоб було порозуміння того, що можна жити і в їнших країнах, навіть не маючи ВНЖ, в тому ж режимі, як ви зараз в Туреччині.
Ви майже праві і більшість - мабуть - пишете вірно. Але щодо Туреччини дозвольте мені бути фахівцем: вимогу щодо терміну відсутності іноземного громадянина, який має ВНП, на протязі не більше 4-х місяців (в США - 6 місяців) на рік скасовано вже три роки як. Тобто я маю ВНП (зараз мені до 31 жовтня треба в он-лайн режимі подати Заяву на продовження на термін 2 роки) - і можу виїжджати хоч на 11 місяців в році. Таким чином у вас є помилка і є позитивна порада іншим, про яку я вже неодноразово писав:
sinus написав:що означає те, що внж у вас в Туреччині немає. (це помилка) Це я написав не для того, щоб вас звинуватити в чомусь, а для того, щоб було порозуміння того, що можна жити і в їнших країнах, навіть не маючи ВНЖ, в тому ж режимі, як ви зараз в Туреччині. (тут супер)
Щодо позитиву: Враховуючи, що Румунія та Болгарія входять в ЄС, але НЕ входять в Шенгенську угоду і термін перебування в цих країнах не зараховується в 90 днів в кожні 180 днів перебування в країнах Шенгенської угоди, то цікавим є такий варіант (писав раніше): - 90 днів - Туреччина - наприклад березень-квітень-травень. - 90 днів - Болгарія та Румунія (Болгарія хіба що на узбережжі Чорного моря - а взагалі дивно бідна країна), А ось Румунія - Трансильванія - то просто чудо! Зараз через Трансфагараш на мотоциклі пройшли маршрут, що я порадів, мої приятелі. Тобто червень-липень-серпень. - 90 днів - Туреччина - наприклад вересень-жовтень-листопад (+25 до 1 грудня точно, вода в морі до 1 грудня +22). - 90 днів - Європа - чудові варіанти відпочинку в горах в Польщі та в Словаччині. Мандри Італією, гірськолижний відпочинок в Північній Італії.
Головне: налагодити постійне постачання грошей на картки - гривневі - з України. Можна - крім того - із США та з Туреччини, ну як у мене. Еnjoy!
Востаннє редагувалось akurt в Вів 24 вер, 2019 10:07, всього редагувалось 1 раз.
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).
akurt написав:Ви майже праві і більшість - мабуть - пишете вірно. Але щодо Туреччини дозвольте мені бути фахівцем: вимогу щодо терміну відсутності іноземного громадянина, який має ВНП, на протязі не більше 4-х місяців (в США - 6 місяців) на рік скасовано вже три роки як. Тобто я маю ВНП (зараз мені до 31 жовтня треба в он-лайн режимі подати Заяву на продовження на термін 2 роки) - і можу виїжджати хоч на 11 місяців в році.
Так, скасували, але це діє, якщо у вас в планах нема отримувати дозвіл на постійне проживання -ПМЖ, тоді ви праві. Якщо є, то не можна бути відсутнім більше року в підсумку 5 років ВНЖ.
Уточніть, що означає "це діє", якщо цього НЕМАЄ? У ID-картці іноземного громадянина чітко вказано термін діє цього ВНП - з якого числа та по яке число. В цей термін ви маєте всі права громадянина країни, крім права голосувати. І НІКОГО І НІЯК НЕ ЦІКАВИТЬ - ВИ ЦЕЙ ТЕРМІН будете продовжувати чи ні (треба подати Заяву хоча б за 24 години до терміну спливу). Реально цікаво, що означає "це діє", якщо цього НЕМАЄ? Дозвольте мені бути фахівцем із такого питання - бо у Вас знову помилка. І суттєва:
sinus написав:Якщо є, то не можна бути відсутнім більше року в підсумку 5 років ВНЖ.
Помилка в тому, що ви можете подати документи на отримання ГРОМАДЯНСТВА, а не ВНП через 5 років перебування в статусі іноземця, який отримав ВНП. ГРОМАДЯНСТВО. При цьому на протязі 5-ти років ви не повинні перебувати за межами країни більше, ніж один рік (точніше, 365 днів). Турецька міграційна служба чітко фіксує всі ваші в"їзди-виїзди (як і українська, та будь-яка інша). Тобто, якщо ви претендуєте отримати через 5 років Громадянство на підставі володіння нерухомістю, то ви НЕ повинні покидати межі Турецької республіки не більше, ніж на 365/5=на 73 дні в році. Цілком логічно і виправдано. Що ви за громадянин, якщо не живете в країні. Тобто 2,5 місяця на рік. Цілком достаньо, щоби провідати на Пасху своїх родичів та оновити в банках свої картки, на які буде приходити купа - велика - чи мала - грошиків та грошей.
Востаннє редагувалось akurt в Вів 24 вер, 2019 10:21, всього редагувалось 1 раз.
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).
akurt написав:Уточніть, що означає "це діє", якщо цього НЕМАЄ? У ID-картці іноземного громадянина чітко вказано термін діє цього ВНП - з якого числа та по яке число. В цей термін ви маєте всі права громадянина країни, крім права голосувати. І НІКОГО І НІЯК НЕ ЦІКАВИТЬ - ВИ ЦЕЙ ТЕРМІН будете продовжувати чи ні (треба подати Заяву хоча б за 24 години до терміну спливу). Реально цікаво, що означає "це діє", якщо цього НЕМАЄ?
ВНЖ можна подовжувати кожний рік і ви праві, що норми відсутності в країні скасували для цього подовження. Але, якщо через 5 років, вам раптом закортить не подовжувати ВНЖ, а отримати вже ПМЖ, то для його отримання вам треба підтвердити, що за останні 5 років ви були відсутні в країні не більше року. Якщо ж нема наміру отримувати ПМЖ, то ВНЖ можна подовжувати і далі, хоч все життя. Я про ПМЖ мав на увазі, коли казав про вимогу відсутності.
Я якщо через 5 років мені закортить не літати на парашуті?
І ви знову помиляєтеся щодо ВНП в Туреччині: якщо ви мали ВНП без перерви 7 років, то отримаєте ПОСТІЙНЕ ВНП без всякого продовження. Хіба що на вибори не будете ходити - так ви і так не ходите.
Всі сім років ви, маючи ВНП, могли НЕ перебувати на території Турецької республіки хоч 11 місяців в році.
Дякую пануsinusза актуальні запитання і цікавий диспут: речі дійсно важливі. І треба було розібратися.
А може хтось докладно висвітлити ось це, бо я бачу там не точну інформацію:
sinus написав:Але є в Греції, Іспанії,Франції і навіть в Австрії можливість жити як фінансово незалежна особа, достатньо покласти в банк цих країн від 40 тис.євро , сумма залежить від кількості членів родини.
На практиці, наприклад, для Греції щодо отримання ВНП як фінасово незалежної особи:
Документами, подтверждающими наличие дохода, считаются: Налоговая декларация. Справка о доходах. Справка о получении дивидендов. Подтверждение наличия банковского счета на имя основного заявителя в греческом банке, на котором должно находиться минимум 48.тыс. евро. Эти средства будут покрывать минимально необходимую, согласно требованиям программы, сумму минимального дохода в размере 2.тыс. евро / месяц за 24 месяца действия резидентства. https://internationalwealth.info/reside ... t-persons/ Для довідки: в Туреччині - 6 000 доларів на рік.
P.S. Прикольно: доллар 24,10 гривны... Ай, как хорошо! Расплачиваюсь утром картой Привата и душа поёт: ну прямо все даром в супермаркeте... Какая там Греция... Вы о чём?
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).
akurt написав: Щодо позитиву: Враховуючи, що Румунія та Болгарія входять в ЄС, але НЕ входять в Шенгенську угоду і термін перебування в цих країнах не зараховується в 90 днів в кожні 180 днів перебування в країнах Шенгенської угоди, то цікавим є такий варіант (писав раніше): - 90 днів - Туреччина - наприклад березень-квітень-травень. - 90 днів - Болгарія та Румунія (Болгарія хіба що на узбережжі Чорного моря - а взагалі дивно бідна країна), А ось Румунія - Трансильванія - то просто чудо! Зараз через Трансфагараш на мотоциклі пройшли маршрут, що я порадів, мої приятелі. Тобто червень-липень-серпень. - 90 днів - Туреччина - наприклад вересень-жовтень-листопад (+25 до 1 грудня точно, вода в морі до 1 грудня +22). - 90 днів - Європа - чудові варіанти відпочинку в горах в Польщі та в Словаччині. Мандри Італією, гірськолижний відпочинок в Північній Італії.
Головне: налагодити постійне постачання грошей на картки - гривневі - з України. Можна - крім того - із США та з Туреччини, ну як у мене. Еnjoy!
Так. Про це і мова, що треба налагодити постійне постачання грошей на картки, і тоді вже можна жити де схочеться і скільки схочеться. Але і це ще не все, треба ще дітей довести до самостійного життя, так що швидко казка розповідається, але не швидко справи робляться.
До речі купивши нерухомість в Греції на 250 т.євро отримуєшь ВНП, а в Болгарії на 300 тис.євро і ти постійний резидент. В Чорногорії зараз ті ж умови, що і в Туреччині для легалізації.
При однакових умовах легалізації треба дивитися на "вторинні статеві ознаки": клімат, суспільство, витрати на проживання. Наприклад, діти кума живуть вже років 5 в Чорногорії - єврозона - щось там жодного разу не сказали, що медом намазано... Хоча живуть весело... Ну і про Чорногорію: "После 5 лет проживания в Черногории Вы можете получить ПМЖ".
akurt написав:При однакових умовах легалізації треба дивитися на "вторинні статеві ознаки": клімат, суспільство, витрати на проживання. Наприклад, діти кума живуть вже років 5 в Чорногорії - єврозона - щось там жодного разу не сказали, що медом намазано... Хоча живуть весело... Ну і про Чорногорію: "После 5 лет проживания в Черногории Вы можете получить ПМЖ".
Вот думаю расстроить Вас или приятно всё же жить в неведении С 2010 года Турция рвала попу что бы вступить в ЕС, это означает унифицированное получение как временного вида на жительство так и постоянного проживания. И как бы Вы тут не выписывали подача документов и что требуется для этого УНИ-ФИ-ЦИ-РО-ВАНЫ ))))) только суммы инвестиций отличаются, остальное ну очень похоже, ну и сроки могут отличаться ни один день, а скажем 3 рабочих дня или неделя, разница просто сногшибательная
Вчерашнее сообщение тролля выше и мой ответ были успешно удалены модераторами. Но тролль - он на то и тролль... Как говорят в Турции: "Голод не тётка, но на работу идти не хочет!" Тролль, не покладая руков и ногов очень старается, чтобы я нигде не потратил лишнюю копейку и не "прошиб" ни в каких вопросах. Это - классно! Ни у кого такого ассистента нет, а у меня - есть. И бесплатно трудится! Класс! Вчера я троллю приготовил наживку со вкусом круассана – тролль заглотила, не подумав. Как всегда тупо скопировала мой текст. Хи-хи. Фокус удался!
х х х
Поскольку возникли мнения, что где-то, где нас нет, жить и получить ВНЖ невероятно легко - достаточно иметь 48 000 евро на человека, и заплатить посредникам всего 20 000 евро за 1 человека, то тезисно: порядок получения ВНЖ в Турции просто для того, чтобы было понятно, что для граждан Украины проще и легче и быть не может. Жду, что кто-то напишет что-то подобное при оформлении ВНЖ - как написано было выше - в Греции, Франции или еще где-то. Таиланд и Монголию не предлагать.
1. Приехать в Турцию с биометрическим паспортом (срок пребывания - 90 дней). 2. Оформить турецкий ИНН (5 минут дела в ближайшем Tax department и бесплатно). 3. Сделать перевод первой страницы загранпаспорта на турецкий язык и заверить нотариально (примерно 150 лир или 30 долларов). 4. Купить любую недвижимость. (Конечно, не любую. Самый лучший вариант - купить квартиру в Анталии и у хорошего застройщика. И только новую. Обязательно у продавца проверить наличие двух документов: а) Акт ввода здания в эксплуатацию («искян») и Акта экспертизы квартиры с оценкой ее стоимости. Первый документ однозначно оформляет ПРОДАВЕЦ и он стоит денег. Второй документ в 90% случаев оплачивает Покупатель – и это в его интересах. Там будут все данные об участке, доме и квартире, все ли соответствует проекту (!!!) и нет ли проблем. Там будет оценка квартиры - с этой суммы вы заплатите налог на покупку 3% (оплата в турецких лирах). Ориентир затрат – 1200 лир или примерно 5000 гривен.) 5. Срок оформления Права собственности - 1 день (утром сдали документы, ждете СМС-сообщение с приглашением на оформление и получение. Никаких нотариусов.) 6. В тот же день оформляете: а) страховку квартиры (примерно 100 лир или 420 гривен); б) Договор на электроснабжение (подключение на следующий день, затраты примерно 150 лир или 30 долларов за всё); в) Договор на водоснабжение (подключение на следующий день, затраты примерно 600 лир или 100 долларов за всё). 7. Можете вселяться - правда, спать будете на надувном матраце - но все остальное есть. 8. Покупаете стартовый пакет турецкого оператора и подключаете себе мобильный интернет. 9. Делаете в фотоателье фото для получения ВНЖ (достаточно сказать "Фото ТАПУ"). Сбрасываете фото себе на флешку. 10. Заходите в любую страховую компанию (я рекомендую AK Sigorta) - самый мощный оператор страховых услуг, 2500 клиник имеют Договора о сотрудничестве) - примерно 100 долларов на год на человека. 11. «Заходите» на сайт Миграционной службы Турции и заполняете Анкету-заявление. Понадобится под рукой: свой паспорт, Страховка медицинская, турецкий ИНН, фото на флешке. Заполняете все аккуратно, "загружаете" свое фото, обязательно сохраняете номер анкеты (потом можно будет зайти перепроверить статус), открывается окно с выбором места собеседования, даты и времени (выбираете Анталия). Дату вам предложат выбрать, могут предложить "на завтра", а могут в конце недели. По-разному. 12. Сохраняете Анкету-Заявление на флешке и распечатываете в любом месте, вклеиваете свое фото. 13. Наслаждаетесь отдыхом на Средиземном море и обедами в кафе у моря. После пляжа заходите в салон мебели Istikbal или Bellona (все - вблизи пляжа Коньяалты) и выбираете полный комплект мебели. Ориентир цены полного комплекта мебели 14 000 - 24 000 лир (2500-4200 лир. По секрету: зайдете со мной - получите скидку не менее 2000 лир). 14. Посещаете Налоговую службу Турции там, где оформляли ИНН, и оплачиваете госпошлину и стоимость карточки ВНЖ в кассу (примерно 600 лир или 100 долларов, оплата - лирами, суммы оплаты будут указаны посередине вашего заявления-Анкеты). Берете 2 квитанции. 15. В назначенный день появляетесь в Миграционной службе (можно опаздывать и прийти не в назначенное время - главное день в день). Берете "талончик" на входе на прием. С собой имеете ксерокопии своего загранпаспорта, ксерокопию страницы с датой пересечения границы, распечатанную Анкету-заявление, ксерокопию Права собственности (ТАПУ), Оригиналы Договора медицинского страхования иностранца, выписку со счета в банке (Можно из Украины) с суммой в 6000 долларов на 1 человека (на ребенка 3000). Проходите "собеседование" - КАК ПРАВИЛО НИЧЕГО НЕ СПРАШИВАЮТ, МОГУТ СПРОСИТЬ работаете или пенсионер, РОД ЗАНЯТИЙ: инженер, строитель, пенсионер (ни на что не влияет). 16. Проходите процедуру снятия отпечатков пальцев, после которой вам выдадут временный вид на жительство. Карточка придет по почте на указанный вами адрес, получать лично в почтовом отделении. Статус заявления можно проверять на сайте Миграционной службы. Как правило, карточка приходит в течение 30-45 дней. В это время вы можете выехать из Турции, предъявив на границе турецкому пограничнику ваше временное удостоверение ВНЖ - и на срок не более 15 дней. Получите постоянную карточку - вуаля - летите хоть Париж... на сколько угодно. 17. Пьете шампанское от ТМ Sava - я его всем рекомендовал на форуме - брют - сказочная вещица - продается только в Carrefour - сегодня днем зашел купить себе - разобрали. Вот так и давай хорошие советы людям!!!!!
P.S. Вообще-то есть прайс на все эти услуги: вам будут помогать нажимать кнопки калькулятора и делать в ателье ваши фото. Цена вопроса - 80 долларов "с носа". Ясное дело, для форумчан - от меня - эта консультация и порядок действий - бесплатно. Пользуйтесь!
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).